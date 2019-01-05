Непряева и Седова опять показали всем, где зимуют раки. Не увидела только одна норвежка, но и её время скоро придёт.

Да как они это делают?! Российские лыжницы снова удивили всех

Российские лыжницы никогда не попадали в число призёров многодневки «Тур де Ски». Начало текущего сезона дало весомые основания полагать, что в январе 2019 года неприятную тенденцию удастся переломить. Учитывая положение дел в Кубке мира, итоговая российская медаль казалась вполне реальной.

Первые пять гонок показали, что амбиции наших девушек простираются дальше одного места в тройке сильнейших. Более того, за два старта до окончания многодневки у российской лыжницы есть ощутимые шансы подняться на вершину пьедестала и нарушить гегемонию норвежек, выигравших «Тур де Ски» последние пять лет.

В этом плане классический масс-старт на 10 км решал если не всё, то многое.

Шансы на победу не потеряны

Всего три дня назад россиянка Наталья Непряева в аналогичной гонке в Оберстдорфе стала второй, уступив норвежке Ингвильд Флугстад Эстберг обидную 0,1 секунды. К сожалению, на следующий день в гонке преследования свободным стилем преимущество более опытной скандинавки превысило полминуты и позволило Эстберг чувствовать себя в относительной безопасности перед двумя решающими стартами в Валь-ди-Фьемме.

Чтобы рассчитывать на итоговый триумф, Непряевой нужно было как можно ближе подтянуться к Эстберг перед знаменитым восхождением на Альп-де-Чермис. Стремительность масс-старта и рельеф трассы усложняли задачу в разы, но поймавшая кураж россиянка прощаться с шансами на победу раньше времени не собиралась.

Ещё одна претендентка на топ-3 Юлия Белорукова отставала от американки Джессики Диггинс всего на пять секунд, но за их спинами находилась опаснейшая финка Кирста Пярмякоски. Идущая шестой Анастасия Седова перед масс-стартом проигрывала финской сопернице почти минуту и реальных шансов на пьедестал уже не имела. Но такой поразительной плотности в верхней части общего зачёта «Тур де Ски» у россиянок не было никогда.

Лыжники готовы творить историю. Такого не было никогда! Россия претендует на победу в мужском и женском зачётах «Тур де Ски». Неужели он будет нашим?

Россиянки держатся, Диггинс отстаёт

Начало женского масс-старта больших сюрпризов не преподнесло. Впереди бежали Эстберг, её соотечественница Хейди Венг и Пярмякоски. Не самый высокий темп уверенно поддерживали Непряева, Белорукова и Седова. Не отставала от лидеров и Анна Жеребятьева, а вот спринтерше Диггинс явно приходилось непросто. К середине дистанции Венг и Эстберг резко взвинтили скорость и проредили общую группу. К сожалению, вынуждена была сняться Жеребятьева.

После первых пяти километров трассы в пяти секундах находились шесть лыжниц: Эстберг, Венг, Пярмякоски и три россиянки. Диггинс отчаянно цеплялась за лидирующей группой, но поймала просвет и постепенно стала проигрывать всё больше. Скоро выпала из числа лучших и Хейди Венг.

Это же не биатлон! Бороться с Россией может лишь норвежка и её «допинг в помаде» А норвежские журналисты не стесняются интересоваться, не принимает ли допинг новое поколение наших лыжников. Зачем им другие объяснения?

Россиянки финку не отпустили

В распределении бонусных секунд проворнее всех оказалась Эстберг. Следом за ней промежуточную отсечку преодолели Непряева и Белорукова. Норвежка почувствовала в себе силы прибавить и за считанные секунды создала солидный отрыв. Не было единодушия и среди преследовательниц. Пярмякоски рванула и постаралась сбросить трёх молодых россиянок, но Непряева и Седова финку не отпустили. Белорукова упиралась изо всех сил, но спринтерская специализация давала о себе знать.

За полтора километра до финиша перевес Эстберг над ближайшими конкурентками превышал десять секунд. Почти минутное отставание бежавшей шестой Венг гарантировало сборной России как минимум одну медаль, но ни Непряева, ни Седова оставаться на обидном четвёртом месте не хотели.

У России — серебро и бронза

Анастасия Седова не стала откладывать борьбу за серебро на финиш и, как показалось, смогла убежать от Непряевой и Пярмякоски. Отстав почти на пять секунд, Наталья включилась и настигла подругу по команде, а на последних метрах вырвала у неё вторую позицию. Отставание обеих россиянок от Эстберг составило около 10 секунд. Белорукова завершила гонку пятой, в 40 секундах позади норвежки.

Очередной впечатляющий успех женской сборной России по лыжным гонкам! Конечно, для итоговой победы Непряевой в «Тур де Ски»-2019 должно произойти чудо, но второе и третье места россиянкам вполне по плечу. А уже через год лидерство Наташи в «тотале» никаким чудом не станет. Сюрпризом и то вряд ли.