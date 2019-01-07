В США даже 90-летнего спортсмена поймали на допинге. Думаете, он признался?

В его допинг-пробе нашли стероиды и средство для потенции. Старик всё валит на грязное мясо. Хорошо хоть не на поцелуи с проститутками.

Американское антидопинговое агентство своё дело знает крепко. Пока глава USADA Трэвис Тайгарт самоотверженно борется с российским спортом, его подчинённые стоят на страже чистых атлетов из США. Система настолько эффективна и беспристрастна, что любой нарушитель обязательно будет пойман, опозорен и жёстко наказан. Даже если он любитель и ему 90 лет.



Конечно, при условии, что у него не окажется терапевтического исключения.

Стероиды были в мясе…

У 90-летнего американского велосипедиста Карла Гроува никакого TUE не было, а значит, за положительную допинг-пробу он ответит по всей строгости антидопингового закона. 11 июля 2018 года Гроув выиграл чемпионат США по велоспорту на треке в категории «Мастерс». К титулу гонщик-любитель добавил мировой рекорд в спринте в возрастной группе 90-94. Однако вскоре триумф пожилого спортсмена сменился скандалом – в его-допинг пробе был обнаружен запрещённый стероид эпитренболон.



Естественно, Гроув виновным себя не признал. Он напомнил, что анализы, сданные им за день до старта, были абсолютно чисты (то есть 90-летнего старика во время соревнований ежедневно подвергали проверкам на допинг). Попадание в организм допинга пожилой мужчина объяснил тем, что накануне съел кусок загрязнённого мяса. Интересно, что точно так же в 2012 году «отмазывался» знаменитый велогонщик Альберто Контадор, попавшийся на употреблении кленбутерола. Доводы испанца ВАДА не убедили — он был лишён победы на «Тур де Франс» и дисквалифицирован на два года. Не спасла история про «грязное» мясо и Гроува.

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А средство для потенции — в пищевой добавке

USADA в своём заявлении даже согласилось с тем, что «вероятнее всего» источником положительной пробы действительно стал злосчастный кусок мяса. Тем не менее Гроуву было вынесено публичное предупреждение за нарушение антидопинговых правил, а его мировой рекорд признан недействительным. И всё это вокруг спортсмена-любителя, выступающего в категории «90+».

Но и на этом курьёзная, если не сказать абсурдная, история Гроува не заканчивается. Доблестные сотрудники USADA перепроверили его пробу в аккредитованной ВАДА лаборатории в Солт-Лейк-Сити и нашли в моче несчастного дедушки ещё одно запрещённое вещество – кломифен. Препарат, в частности, применяется для повышения потенции и улучшения качества спермы. Оказалось, что кломифен содержался в одной из пищевых добавок, которые Гроув употреблял вместе с мясом, но на этикетке наличие запрещённого вещества отражено не было.

Справедливость или идиотизм?

Понятно, что 90-летний Карл Гроув по своей воле участвует в соревнованиях, а потому обязан соблюдать правила и внимательно следить за тем, что употребляет в пищу. Но в целом ситуация попахивает идиотизмом. Масштабное антидопинговое расследование, десятки недешёвых научных исследований, полгода скрупулёзной работы – всё ради того, чтобы защитить чистых американских спортсменов от 90-летнего старичка, съевшего кусок плохого мяса.

Даже если он умышленно принял допинг перед триумфальным заездом, то никакого вреда соперникам всё равно не нанёс. Их просто не было — в категории «90-94» выступал только Карл Гроув.

Гей употребил кокаин через поцелуй с проституткой

Как бы нелепо ни выглядело оправдание пожилого спортсмена, история спорта знает куда более странные объяснения положительных допинг-проб. Поразительно, но некоторым сказочникам следователи верили. Чемпион мира в прыжках с шестом канадец Шон Барбер перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро сдал положительный тест на кокаин, но был допущен до участия в Играх. Изобретательный легкоатлет заявил, что наркотик попал в его организм после поцелуя с проституткой. ВАДА ему поверило, а через несколько месяцев Барбер признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Сижу на шесте, ощущения не те». Как любитель проституток оказался геем? Перед ОИ-2016 шестовик Шон Барбер прикрыл использование кокаина сексом с проституткой, и его пустили на Игры. А вернулся он с них… геем.

Правда, канадца стоило бы обвинить не только в допинге и вранье, но ещё и в плагиате. Его история как две капли воды похожа на рассказ теннисиста Ришара Гаске. В 2009 году француз был пойман на кокаине, однако отделался лишь трёхмесячной дисквалификацией. Бывший игрок топ-10 заявил, что наркотик попал в его кровь после долгого поцелуя с девушкой в ночном клубе. Хорошо хоть обошлось без каминг-аута.