«Шипулин в политике? В детстве я давила его дипломатические качества»

Анастасия Кузьмина снова в полном порядке. Завершающая карьеру по окончании сезона спортсменка идеально провела спринт в Рупольдинге и добилась уверенной победы. Мы поговорили с Анастасией про её очередной триумф, а также не могли не затронуть тему ухода её брата Антона Шипулина в политику.
— Анастасия, в декабре лидером сборной Словакии была Паулина Фиалкова, а сейчас, судя по всему, вы возвращаете себе этот статус. Вам как комфортнее?
— Я думаю, что это не вопрос удобства. Это просто показывает, на каком уровне находится спортсмен в конкретной отрезок сезона. Меня очень порадовало, что Паулина в этом сезон так неожиданно была в топ-10 на постоянной основе. Это очень здорово! Мне было тяжело быть одной лидирующей биатлонисткой в команде. А с учётом того, что моя карьера заканчивается, было бы хорошо оставить после себя сильную сборную. А то, что у неё сейчас небольшой спад, это нормально. Лучше подготовиться по-максимуму к чемпионату мира.
— Что же у вас такое приключилось перед спринтом?
— У меня такого никогда не было в спортивной карьере! Я не прошла контроль оружия. У нас измеряют спусковой крючок, который должен соответствовать параметрам. Для меня это было большим удивлением, потому что всегда на предыдущих этапах я чувствовала, что там был определённый запас. А здесь несколько раз он прощёлкивался. После 4-5 повторов меня позвали за тренером и сказали это исправлять. Половину перестрелки я старалась сделать так, чтобы этот крючок стал соответствовать норме. Было стрессовое состояние, если честно.
— С учётом того, в какой форме находитесь вы с Паулиной в этом сезоне, да и Ивонна Фиалкова подтягивается, мечтаете о подиуме или чем-то больше на эстафете на чемпионате мира?
— Мысли могут быть всякие на самом деле. Эстафета – это ведь результат четырёх спортсменов. Может получиться, а может не получиться вообще. Плюс у нас четвёртая девушка пока не может держать уровень остальных девочек. Нам нужно всегда думать о том, как создать комфортные условия для неё. На Олимпиаде в Корее она смогла удержать всю эстафету на уровне. Будем надеяться, что ей удастся это и на чемпионате мира.
— У вашего брата Антона Шипулина начинается новый этап в жизни. Вы поддерживаете его уход в политику?
— Я всегда сама себе говорила, что не пойду в политику. Для меня это немного чуждо. Антон – мужчина, у него немного другой характер. Он сам принимает такие важные решения и действительно начинает новый жизненный этап. Очевидно, у него открылись новые перспективы. Я пока ещё не всё знаю об этом, но знаю, что для него очень важно не потеряться после спорта и проявить другое «я», которое, возможно, было немного задавлено в спорте. У спортсменов многое превращается в рутину и сложно проявить индивидуальность. Антон – человек, у которого много замечательных качеств. Я думаю, что пришло время раскрыть себя по полной программе. Главное для него понять, что не стоит ничего бояться. Надо попробовать всё.
— Когда вы вместе росли, замечали у Антона задатки дипломатических качеств?
— Когда мы росли, я была немного старше, поэтому я задавливала немного эти качества (улыбается). Но потом когда Антон упорхнул из родительского гнезда, он начал развиваться так, что когда он возвращался домой, я его не узнавала. Это был человек, с которым я могла поговорить на одном уровне о самых важных и сложных вещах. Когда были какие-то неприятные ситуации, он мог меня выслушать и посоветовать что-то весомое, а не что-то «на отвяжись». Он действительно имеет чутьё, и оно ему пригодится в жизни.
— Но вы точно не пойдёте в политику?
— Никогда не говори никогда (смеётся). Но вообще я не собиралась.
— Антон очень любит этап в Антхольце. Может быть, он собирается приехать и поддержать вас на следующей неделе?
— Пока мы об этом не говорили. Может, даже если он собирается, то хотел сделать как сюрприз для меня. А то, что Антону везло в Антхольце, это известный факт. Мне тоже там везло. Надеюсь, что повезёт и на следующей неделе!