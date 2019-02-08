Кубок мира по биатлону. Седьмой этап, мороз. Эстафетные гонки. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:

*** 22:30 мск. ОНЛАЙН мужской эстафетной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 00:45 мск. ОНЛАЙН женской эстафетной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

11:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Кэнморе продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19. Сегодня у команд должен был быть выходной, но надвигающиеся 30-градусные морозы вынудили организаторов изменить расписание. Поэтому сегодня, 8 февраля, состоятся мужская и женская эстафетные гонки. И надеемся, что мороз не сможет помешать их проведению. «Чемпионат» начинает традиционный онлайн дня, мы расскажем обо всём самом важном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Оставайтесь с нами и не пропустите ничего!