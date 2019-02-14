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Биатлон, КМ 2018/19, 8-й этап, Солт-Лейк-Сити: 14 февраля — трансляция

«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Кубок мира по биатлону. Восьмой этап. Женский спринт. LIVE
События 14 февраля на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / Биатлон

ГОНКИ ДНЯ:
*** 21:15 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

9:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! В Солт-Лейк-Сити стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19. Откроют соревнования в столице Олимпиады-2002 женщины. Им предстоит выступить в спринте на 7,5 км. Гонка начнётся в 21:15 мск. Сборная России будет представлена шестью биатлонистками. При этом погода в Юте внушает опасения — там стоит плюсовая температура и идут дожди. Мы по традиции проведём прямую текстовую трансляцию и будем знакомить вас со всеми событиями первого дня этапа в США в нашем онлайне дня. Будьте в курсе, оставайтесь с нами!

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