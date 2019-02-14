Кубок мира по биатлону. Восьмой этап. Женский спринт. LIVE

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*** 21:15 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

9:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! В Солт-Лейк-Сити стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19. Откроют соревнования в столице Олимпиады-2002 женщины. Им предстоит выступить в спринте на 7,5 км. Гонка начнётся в 21:15 мск. Сборная России будет представлена шестью биатлонистками. При этом погода в Юте внушает опасения — там стоит плюсовая температура и идут дожди. Мы по традиции проведём прямую текстовую трансляцию и будем знакомить вас со всеми событиями первого дня этапа в США в нашем онлайне дня. Будьте в курсе, оставайтесь с нами!