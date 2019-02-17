Кубок мира по биатлону. Восьмой этап. Эстафетные гонки. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:



*** 20:05 мск. ОНЛАЙН супермикста читайте ПО ССЫЛКЕ ***



*** 00:05 мск. ОНЛАЙН смешанной эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

10:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Солт-Лейк-Сити, США, завершается восьмой этап Кубка мира по биатлону 2018/19. В расписании этапа остались лишь две гонки — супермикст и смешанная эстафета. Обе они пройдут сегодня, 17 февраля (смешанная эстафета начнётся уже 18 февраля по московскому времени). Сборная России по биатлону проваливает этот этап, однако сегодня можно что-то изменить. И не уехать из США вообще без медалей. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, мы расскажем обо всем, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Не пропустите!