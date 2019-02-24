Праздник настоящих мужчин. Дворовый «винтер классик» в центре Москвы

Коньки на ногах, клюшка в руках и плечо друга рядом. Более крутого способа провести самый мужской праздник и не придумаешь! 23 февраля, в День защитника Отечества московский стадион «Метеор» в Парке Победы собрал больше ста мужиков со всей России, для которых хоккей – не профессия, а образ жизни. И проявлять любовь к нему они предпочитают не только на трибунах или у экранов телевизоров, но и на льду – в шлеме и крагах.
Таких любителей погонять шайбу во дворе или на местном катке в нашей стране сотни тысяч, а потому идея массового турнира Red Bull Шлем и Краги упала на очень благодатную почву и была обречена на успех. Соревнования полюбились участникам, прежде всего, демократичным форматом: собирай команду из четырёх человек – и вперёд. А отличная организация позволяет каждому почувствовать себя настоящей звездой хоккея. Именно поэтому за свою недолгую историю турнир Red Bull Шлем и Краги обрёл тысячи поклонников и заслуженно заработал славу одного из самых ожидаемых событий в любительском спорте.
Тут надо уточнить, что грандиозный Суперфинал пятого по счёту турнира – это лишь вершина айсберга. Каждый участник горячих сражений на «Метеоре» отстоял своё право выйти на жаркий московский лёд, выиграв городской отбор. В общей сложности в Red Bull Шлем и Краги-2019 выступили 470 команд и около 2700 хоккеистов со всей России – от Санкт-Петербурга до Владивостока. А участие коллективов из Казахстана впервые вывело турнир на международный уровень.
Правила игры в Red Bull Шлем и Краги отличаются от классических хоккейных в сторону простоты. Вместо специальных ворот – гора покрышек, в прорези внизу которых и нужно загнать шайбу. В заявке команды не более шести игроков, а одновременно на льду могут находиться по четыре хоккеиста. Никаких вратарей со сложной амуницией, силовые приёмы запрещены, бортов вдоль площадки нет, а хронометраж «два по 15» позволяет игрокам поддерживать высокий темп в течение всего матча.
Сито отбора оказалось настолько мелким, что случайных команд в Суперфинале попросту не было. В ранний для праздника час сразу на четырёх площадках стадиона «Метеор» начались настоящие боевые действия. Хоккеисты не жалели ни себя, ни соперников. Многим доставалось клюшкой по рукам, часто кто-то оказывался на льду, но мгновенно поднимался и возвращался в игру. Азарт борьбы захлёстывал настолько, что под горячую руку порой попадали и оппоненты, и арбитры. Но это только до финального свистка. Как только матч заканчивался, игроки неизменно пожимали друг другу руки и благодарили за игру.
А благодарить действительно было за что. Нон-стоп группового этапа продлился больше пяти часов и вместил в себя 28 матчей. Усталость давала о себе знать, но жажда игры брала верх над прагматизмом. Фавориты, даже обеспечив комфортное преимущество, продолжали куражиться и радовать болельщиков головокружительными комбинациями и красивыми голами. Здорово, что среди зрителей были не только друзья и родные участников. В частности, с огромным интересом за происходящим наблюдали китайские туристы, постоянно щёлкавшие хоккеистов на цифровую технику. А, может, и не туристы вовсе, а скауты «Куньлуня». Шутки шутками, но некоторые участники Red Bull Шлем и Краги имеют за плечами большой опыт в ВХЛ и даже в КХЛ.
На групповом этапе самая жаркая борьба разгорелась в группе D – единственной, где выступало сразу пять команд. Новосибирский «Переваръ» и «Московия», составленная из тверских хоккеистов, но победившая на московском отборочном этапе, оставили за бортом плей-офф одного из главных фаворитов питерский «Русфан» и в эпической битве разыграли между собой первую строчку. Сибиряки были чуть точнее в сумасшедшей перестрелке – 18:17. В других группах больших сенсаций не произошло, да и четвертьфиналы выиграли те, чьи шансы смотрелись предпочтительнее.
Полуфинальные поединки сложились по-разному. Победитель двух предыдущих турниров и главный фаворит текущих соревнований липецкий «Метеор» легко разобрался с подуставшим «Переваром», проводившим шестой матч за день. По сути, вопрос о победителе был снят уже в первом периоде. На соседней площадке, наоборот, финалист не был известен до последних секунд. «Московия» до самого конца старалась спастись в матче с ЗМК, но казанцы выстояли и оформили путёвку в долгожданный финал.
Таким образом, судьба бронзы решалась в повторном споре между «Московией» и «Переваром». Было заметно, что чуть больше сил к финальному аккорду изнурительного марафона осталось у тверичей. «Московия» с первых минут вколачивала одну шайбу за другой в ворота соперника. После перерыва игра подравнялась, но огромный задел помог «Московии» победить со счётом 14:8 и в первый же сезон подняться на пьедестал.
«Мы услышали об этом турнире в рекламе и решили попробовать. Приехать на отборочные соревнования в Москву и смогли там победить. Нам очень понравился и формат, и организация. Суперфинал прошёл на высшем уровне. Отличная атмосфера, все ребята борются и показывают красивый хоккей. Всегда приятно играть на открытом льду, чувствуешь себя участником «винтер классик» (улыбается). Это новый опят для нашей команды, так что постараемся в следующем году вернуться и забраться ещё выше», — делится впечатлениями главный бомбардир «Московии» Игорь Дроздов.
Будто по мановению волшебной палочки, перед самым финалом пошёл сильный снегопад. Лёд мгновенно накрыл хороший слой снега, что серьёзно затруднило скольжение. Но ни мороз, ни летящий с неба снег не отпугнули зрителей. В течение всего финала у кромки площадки не было свободных мест, а самые активные болельщики стучали по бортику и гнали вперёд своих любимцев. ЗМК установил контроль над шайбой, но до опасных моментов дело доходило редко. Обе команды играли крайне осторожно, а счёт был открыт только в середине первого периода. Игроки «Метеора» не дали сопернику опомниться и быстро разыграли ввод шайбы из аута. Вскоре Липецк развил успех, но казанцы на исходе 15-минутки сравняли счёт и показали, что их рано списывать со счетов.
Во втором периоде более искушённый «Метеор» дважды выходил вперёд, но сперва ЗМК спас точный штрафной бросок с центра площадки, а в самой концовке игрок казанцев забил красивый гол и перевёл встречу в овертайм – 4:4. Символично, что все предыдущие матчи завершались в основное время, и лишь в финале для выявления сильнейшего 30 минут оказалось недостаточно. Впрочем, праздник был продлён всего на 20 секунд. В формате «3 на 3» «Метеор» быстро закончил финал. Решающий гол забил Сергей Грибанов, признанный лучшим игроком турнира.
«Я впервые на таком турнире и могу сказать, что организация здесь на очень хорошем уровне. Я закончил профессиональную карьеру и теперь тренирую детей. С удовольствием откликнулся на приглашение ребят из «Метеора» и рад, что помог команде одержать победу. Вообще у меня индивидуальные награды случались чаще, чем командные, так что сегодня у меня тройной праздник: и удовольствие получил, и команда победила, и мне личный приз дали», — говорит Грибанов.
Сразу после решающего броска Грибанова хоккеисты «Метеора» прямо на льду устроили счастливую кучу-малу. Капитан липецкой команды Константин Колесников признался, что так тяжело его дружине за три победных года ещё не было. Возросший уровень участников отмечают все, а значит, рано переименовывать турнир в Red Bull Шлем, Краги и Метеор, как в шутку предлагали некоторые болельщики. Наверняка в следующем году непобедимому «Метеору» придётся ещё труднее, ведь любовь к настоящему дворовому хоккею не знает границ и вдохновляет на подвиги.