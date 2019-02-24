Праздник настоящих мужчин. Дворовый «винтер классик» в центре Москвы

Коньки на ногах, клюшка в руках и плечо друга рядом. Более крутого способа провести самый мужской праздник и не придумаешь! 23 февраля, в День защитника Отечества московский стадион «Метеор» в Парке Победы собрал больше ста мужиков со всей России, для которых хоккей – не профессия, а образ жизни. И проявлять любовь к нему они предпочитают не только на трибунах или у экранов телевизоров, но и на льду – в шлеме и крагах.



Таких любителей погонять шайбу во дворе или на местном катке в нашей стране сотни тысяч, а потому идея массового турнира Red Bull Шлем и Краги упала на очень благодатную почву и была обречена на успех. Соревнования полюбились участникам, прежде всего, демократичным форматом: собирай команду из четырёх человек – и вперёд. А отличная организация позволяет каждому почувствовать себя настоящей звездой хоккея. Именно поэтому за свою недолгую историю турнир Red Bull Шлем и Краги обрёл тысячи поклонников и заслуженно заработал славу одного из самых ожидаемых событий в любительском спорте.

Тут надо уточнить, что грандиозный Суперфинал пятого по счёту турнира – это лишь вершина айсберга. Каждый участник горячих сражений на «Метеоре» отстоял своё право выйти на жаркий московский лёд, выиграв городской отбор. В общей сложности в Red Bull Шлем и Краги-2019 выступили 470 команд и около 2700 хоккеистов со всей России – от Санкт-Петербурга до Владивостока. А участие коллективов из Казахстана впервые вывело турнир на международный уровень.

Правила игры в Red Bull Шлем и Краги отличаются от классических хоккейных в сторону простоты. Вместо специальных ворот – гора покрышек, в прорези внизу которых и нужно загнать шайбу. В заявке команды не более шести игроков, а одновременно на льду могут находиться по четыре хоккеиста. Никаких вратарей со сложной амуницией, силовые приёмы запрещены, бортов вдоль площадки нет, а хронометраж «два по 15» позволяет игрокам поддерживать высокий темп в течение всего матча.

Сито отбора оказалось настолько мелким, что случайных команд в Суперфинале попросту не было. В ранний для праздника час сразу на четырёх площадках стадиона «Метеор» начались настоящие боевые действия. Хоккеисты не жалели ни себя, ни соперников. Многим доставалось клюшкой по рукам, часто кто-то оказывался на льду, но мгновенно поднимался и возвращался в игру. Азарт борьбы захлёстывал настолько, что под горячую руку порой попадали и оппоненты, и арбитры. Но это только до финального свистка. Как только матч заканчивался, игроки неизменно пожимали друг другу руки и благодарили за игру.

А благодарить действительно было за что. Нон-стоп группового этапа продлился больше пяти часов и вместил в себя 28 матчей. Усталость давала о себе знать, но жажда игры брала верх над прагматизмом. Фавориты, даже обеспечив комфортное преимущество, продолжали куражиться и радовать болельщиков головокружительными комбинациями и красивыми голами. Здорово, что среди зрителей были не только друзья и родные участников. В частности, с огромным интересом за происходящим наблюдали китайские туристы, постоянно щёлкавшие хоккеистов на цифровую технику. А, может, и не туристы вовсе, а скауты «Куньлуня». Шутки шутками, но некоторые участники Red Bull Шлем и Краги имеют за плечами большой опыт в ВХЛ и даже в КХЛ.

На групповом этапе самая жаркая борьба разгорелась в группе D – единственной, где выступало сразу пять команд. Новосибирский «Переваръ» и «Московия», составленная из тверских хоккеистов, но победившая на московском отборочном этапе, оставили за бортом плей-офф одного из главных фаворитов питерский «Русфан» и в эпической битве разыграли между собой первую строчку. Сибиряки были чуть точнее в сумасшедшей перестрелке – 18:17. В других группах больших сенсаций не произошло, да и четвертьфиналы выиграли те, чьи шансы смотрелись предпочтительнее.



Полуфинальные поединки сложились по-разному. Победитель двух предыдущих турниров и главный фаворит текущих соревнований липецкий «Метеор» легко разобрался с подуставшим «Переваром», проводившим шестой матч за день. По сути, вопрос о победителе был снят уже в первом периоде. На соседней площадке, наоборот, финалист не был известен до последних секунд. «Московия» до самого конца старалась спастись в матче с ЗМК, но казанцы выстояли и оформили путёвку в долгожданный финал.

Таким образом, судьба бронзы решалась в повторном споре между «Московией» и «Переваром». Было заметно, что чуть больше сил к финальному аккорду изнурительного марафона осталось у тверичей. «Московия» с первых минут вколачивала одну шайбу за другой в ворота соперника. После перерыва игра подравнялась, но огромный задел помог «Московии» победить со счётом 14:8 и в первый же сезон подняться на пьедестал.



«Мы услышали об этом турнире в рекламе и решили попробовать. Приехать на отборочные соревнования в Москву и смогли там победить. Нам очень понравился и формат, и организация. Суперфинал прошёл на высшем уровне. Отличная атмосфера, все ребята борются и показывают красивый хоккей. Всегда приятно играть на открытом льду, чувствуешь себя участником «винтер классик» (улыбается). Это новый опят для нашей команды, так что постараемся в следующем году вернуться и забраться ещё выше», — делится впечатлениями главный бомбардир «Московии» Игорь Дроздов.

Фото: vk.com/redbullshlemkragi

Будто по мановению волшебной палочки, перед самым финалом пошёл сильный снегопад. Лёд мгновенно накрыл хороший слой снега, что серьёзно затруднило скольжение. Но ни мороз, ни летящий с неба снег не отпугнули зрителей. В течение всего финала у кромки площадки не было свободных мест, а самые активные болельщики стучали по бортику и гнали вперёд своих любимцев. ЗМК установил контроль над шайбой, но до опасных моментов дело доходило редко. Обе команды играли крайне осторожно, а счёт был открыт только в середине первого периода. Игроки «Метеора» не дали сопернику опомниться и быстро разыграли ввод шайбы из аута. Вскоре Липецк развил успех, но казанцы на исходе 15-минутки сравняли счёт и показали, что их рано списывать со счетов.



Во втором периоде более искушённый «Метеор» дважды выходил вперёд, но сперва ЗМК спас точный штрафной бросок с центра площадки, а в самой концовке игрок казанцев забил красивый гол и перевёл встречу в овертайм – 4:4. Символично, что все предыдущие матчи завершались в основное время, и лишь в финале для выявления сильнейшего 30 минут оказалось недостаточно. Впрочем, праздник был продлён всего на 20 секунд. В формате «3 на 3» «Метеор» быстро закончил финал. Решающий гол забил Сергей Грибанов, признанный лучшим игроком турнира.

«Я впервые на таком турнире и могу сказать, что организация здесь на очень хорошем уровне. Я закончил профессиональную карьеру и теперь тренирую детей. С удовольствием откликнулся на приглашение ребят из «Метеора» и рад, что помог команде одержать победу. Вообще у меня индивидуальные награды случались чаще, чем командные, так что сегодня у меня тройной праздник: и удовольствие получил, и команда победила, и мне личный приз дали», — говорит Грибанов.



Сразу после решающего броска Грибанова хоккеисты «Метеора» прямо на льду устроили счастливую кучу-малу. Капитан липецкой команды Константин Колесников признался, что так тяжело его дружине за три победных года ещё не было. Возросший уровень участников отмечают все, а значит, рано переименовывать турнир в Red Bull Шлем, Краги и Метеор, как в шутку предлагали некоторые болельщики. Наверняка в следующем году непобедимому «Метеору» придётся ещё труднее, ведь любовь к настоящему дворовому хоккею не знает границ и вдохновляет на подвиги.