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Церемония закрытия зимней Универсиады 2019 в России – прямая трансляция

Закрытие Универсиады 2019 в Красноярске
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Закрытие зимней Универсиады в России 2019. Прямая видеотрансляция
Прямая трансляция закрытия главного спортивного события 2019 года в России — Универсиады в Красноярске. Смотри, не пропусти!
Другие / Зимняя Универсиада 2019

9:30. Здравствуйте, уважаемые любители спорта. В России, в Красноярске, подошла к концу Всемирная зимняя универсиада — 2019. На протяжении 10 дней студенческий спорт радовал болельщиков новыми достижениями, рекордами и победами. Сборная России с подавляющим преимуществом выиграла общий медальный зачёт, в активе наших студентов более 100 медалей. И сегодня, 12 марта, Универсиада-2019 закрывается.

«Чемпионат» покажет красочную церемонию закрытия Универсиады-2019 в Красноярске в прямом эфире, начало трансляции — в 16:00. Не пропустите!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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