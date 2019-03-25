Не обижать слабых, есть борщ, пить пиво. Легенда сумо – о секретах успеха

В Смоленске завершился чемпионат России по сумо. Многие по-прежнему относятся к этому виду борьбы с насмешкой, а зря. Международный олимпийский комитет недавно официально признал сумо, и скоро данная дисциплина может войти в программу Олимпийских игр. Россиянин Василий Маргиев в любительском сумо – человек легендарный. Его судьба поистине уникальна.



В интервью «Чемпионату» 35-летний спортсмен признался, что, придя в секцию сумо в родном Владикавказе, он вытащил счастливый билет. Василий уверен, что без спорта его жизнь сложилась бы неудачно. А сейчас он выигрывает все возможные турниры, получает награды из рук президента и заставляет гаишников улыбаться.

«Переживаем, что не дадут визы в США на чемпионат мира»

— Василий, вы в очередной раз выиграли чемпионат России. Не сбились ещё со счёта? Где вы столько лет черпаете мотивацию?

— Если честно, то уже не помню, какой по счёту стала эта победа (улыбается). Я впервые выиграл чемпионат России в 2007 году, так что 10-12 раз уже точно выигрывал. Чемпионат России всегда был и остаётся важным турниром, потому что, если здесь себя не показать достойно, то дорога на чемпионаты Европы и мира тебе будет закрыта. Надо доказывать, что ты на голову выше всех и по праву представляешь свою страну на международной арене. Чем больше ты выигрываешь, тем серьёзнее на тебя настраиваются другие ребята. Они с каждым годом набираются опыта, прогрессируют, появляются молодые талантливые борцы, а я-то не молодею, уже считаюсь возрастным спортсменом.



На самом деле я никогда не держался за место в сборной. Бывало такое, что я побеждал на чемпионате России, но предлагал тренерам послать на международный турнир другого парня, потому что чувствовал себя не в лучшей форме. Правда, тренеры всегда настаивали на своём, ссылаясь на мой опыт, и в итоге оказывались правы (улыбается).

— Вы же боретесь не только в своём весе, но ещё и в абсолютной категории?

— На чемпионатах России и Европы это возможно, поэтому я всегда стараюсь сначала отбороться в своём весе, а потом выступить и в абсолюте, чтобы на себе попробовать, кто как готов. На Всемирных играх во Вроцлаве был интересный случай. Я выступал там без тренера. Победил в своём весе, звоню тренеру, а он говорит: «А абсолютная категория?». Я уже расслабился, думал, что турнир для меня завершён, но он настоял, и в итоге я завоевал второе золото. Когда приехал домой, сказал тренеру, что медаль в абсолюте – это полностью его заслуга (улыбается).



— Что вам даёт силы продолжать выступать, когда вы уже выиграли все возможные турниры по несколько раз?

— К победным эмоциям привыкнуть невозможно. Каждая победа приносит радость не только мне, но и многим людям, которые за меня переживают, поддерживают. Когда возвращаешься домой и видишь, как все радуются, это мотивирует и даёт силы для дальнейшей работы. Некоторые говорят: «Я уже насытился», а у меня такого ощущения пока нет. Хоть я уже не молодой, зато многим молодым дам фору в отношении к делу, в желании тренироваться. Тренеры часто отмечают, что у меня глаза горят даже больше, чем у тех, кто недавно в сумо. А ведь я занимаюсь этим видом спорта уже больше 15 лет и 12 из них выступаю за сборную России. Я чувствую, что ещё не наборолся. Когда это изменится, то я со спокойной душой уйду и буду заниматься чем-то другим.



— Какие у вас следующие турниры в календаре?

— Сейчас начинаем подготовку к чемпионату Европы в Таллине, а там постараемся завоевать путёвку на чемпионат мира в США. Из-за этой политической ситуации очень переживаем, что нам могут отказать в визах. Надеюсь, всё будет хорошо, и сборная России сможет выступить на чемпионате мира.

«Побеждал соперников тяжелее меня на 100 кг»

— Все знают, что сумо – родом из Японии. У вас была надежда, что перед Олимпиадой в Токио ваш вид спорта включат в олимпийскую программу?

— Конечно, мы очень этого хотели. Но могу сказать, что у сумо в любом случае хорошие олимпийские перспективы. В октябре Международный олимпийский комитет официально признал Международную федерацию сумо. Мне тогда министр спорта звонил, поздравлял. Из 30 с лишним неолимпийских видов спорта, входящих в программу Всемирных игр, сумо находится в первой пятёрке на включение в олимпийскую семью. С каждым годом популярность сумо растёт. На последнем чемпионате мира выступали спортсмены из 32 стран. У меня тренер занимался вольной борьбой и говорит, что там на чемпионат мира приезжают 22-25 стран.



— Для вас возможное участие в Олимпиаде – это один из стимулов для продолжения карьеры?

У меня есть огромное желание выступить на Олимпиаде, но вряд ли это произойдёт. Наверное, к тому времени я уже не буду выступать. Но я с удовольствием окажу любую помощь тем ребятам, которые тогда будут бороться, и сам буду очень рад за свой родной вид спорта. Это ещё раз доказывает, что в сумо – это сложный и интересный вид борьбы, а не соревнования неповоротливых людей, где побеждает тот, кто больше весит. Я вешу 160 килограмм и всегда бываю одним из самых лёгких. Бывало даже боролся с сумоистами весом 270 килограмм и побеждал.

— В сумо до сих пор существует большое количество ритуалов и традиций. Все ли из них прижились у вас?

— Некоторые традиции вытекают из синтоизма и буддизма. Например, бросание риса на дохе или обливание себя водой перед схваткой. Нам тоже предлагали, но у нас своя вера, поэтому эти ритуалы в российском сумо не прижились. Но в целом философия сумо очень мудрая и правильная. Чтобы добиться успеха здесь, мало одних тренировок. Мы стараемся жить более осмысленно, не делать лишних движений, не обижать слабых. Это минимум 50% успеха. Если кто-то из молодых себя плохо ведёт, лишние слова говорит, то мы сразу обращаем на это внимание. Если ты к этому не придёшь и продолжишь неправильно себя вести, то ничего не добьёшься. Трудно объяснить, почему так происходит, но по-другому в сумо действительно не бывает.



— У вас было желание попробовать себя в профессиональном сумо, где до сих пор всё устроено так, как много веков назад? Или иностранцу туда попасть невозможно?

— Это раньше Япония была закрытой страной, а сейчас там активно выступают и спортсмены из других государств, даже наши земляки из Осетии там боролись и достаточно успешно. В каждом клубе может заниматься максимум один иностранец. Их приглашают после успехов в любительском сумо. Конечно, я бы хотел оказаться в той среде и тренироваться среди лучших, но у них есть ограничение по возрасту, из-за которого ты должен начать карьеру не позже 22 или 23 лет. Я же начал побеждать на международной арене в чуть более взрослом возрасте.



— А в сумо вообще возможна встреча на дохе профессионала и любителя?

— Такой бой даже в голову никому не придёт организовать, потому что разница в классе огромная. Это всё равно, что Рой Джонс в свои лучшие годы боксировал бы с участником Олимпийских игр. Они тренируются минимум по четыре часа в день, у нас же кроме сборов тренировки идут по два часа. В профессиональных клубах совсем другие условия для подготовки, поэтому они изначально гораздо сильнее даже лучших любителей.

«Без сумо у меня в жизни ничего хорошо бы не было»

— Вы родом из Северной Осетии, где настоящий культ спортивной борьбы. Почему вы решили заниматься именно сумо?

— Я попал в сумо достаточно поздно, в 19 лет. Причём до этого вообще спортом не занимался. Энергии всегда было много, но никак не мог направить её в правильное русло. Наверное, не хватало дисциплины. Были и плохие компании, и различные соблазны. К счастью, у меня рядом с домом открыли секцию сумо, и мне предложили попробовать. Я тогда ухаживал за больными родителями, работал грузчиком, помогал на стройке. Честно скажу, не попади я тогда в спорт, у меня бы в жизни ничего хорошего бы не было. Я очень благодарен тем людям, которые увидели во мне потенциал и помогли встать на правильный путь. Без них я бы точно ничего бы не смог добиться.



— Вы выступали на турнире в Японии. Там чувствуется особое отношение к сумо?

— Да, это огромный опыт для меня. Чем больше я погружался в культуру сумо, тем сильнее хотел побывать в Японии и увидеть всё своими глазами. Там действительно очень любят этот вид борьбы, но меня ещё больше поразило отношение к сумо в Монголии. У них четыре ёкодзуны (высший ранг борца сумо. – Прим. «Чемпионата»), и каждый в Монголии настоящий национальный герой. Это без преувеличения самые популярные люди страны, они на всех рекламных плакатах, на всех телеканалах.



— Зависть не проснулась?

— Нам завидовать нельзя, так что только если белая зависть (улыбается). Конечно, хочется, чтобы в России сумо тоже развивалось более быстрыми темпами. Но лично мне жаловаться не на что. Меня после одной из побед президент России пригласили к себе в резиденцию в Ново-Огарёво, лично меня поздравил, вручил благодарность. Не секрет, что он очень любит восточные единоборства и уделяет большое внимание нашим видам спорта. Такое внимание не только очень приятно, но и способствует развитию сумо.

«Мы едим много, но не так чтобы вёдрами»

— Вам часто приходится сталкиваться со скептическим отношением людей, далёких от сумо?

— На самом деле нет. Бывает, что к нам приезжают японские борцы с косичками, в традиционной одежде – вот над ними иногда посмеиваются. А к нам в основном относятся с уважением. Был даже случай, что меня остановил гаишник, хотел оштрафовать. Я сказал, что борец. Он говорит: «И что? Я тоже борец, каратист». А я говорю: «Я сумоист, на тренировку опаздываю». Он сразу заулыбался, попросил обняться, сфотографироваться (смеётся). Так что у людей всегда доброе отношение и интерес просыпаются, когда узнают, что ты занимаешься сумо.

— Вы заслуженный мастер спорта России и получили это звание за огромное количество побед на международном уровне. Какое у вас отношение к тому, что этой награды удостоились футболисты сборной России?

— Футболисты на чемпионате мира принесли нашим гражданам большую радость, поэтому я не против. Конечно, в других видах спорта звание заслуженного мастера спорта даётся очень тяжело, за многолетний труд и колоссальные заслуги, а не за один турнир. Но я не жадный, если им дали, значит, так должно быть. Мы тоже всей командой болели за них на чемпионате мира, хотя у них и незаслуженно большие зарплаты (улыбается). Но я стараюсь чужие деньги не считать, это ни к чему.



— Есть стереотип, что борцы сумо сидят на специальной диете и очень много едят. Это правда?

— У профессионалов в Японии существуют определённые правила, связанные с питанием, но у нас никаких диет нет. Разве что без жидкого мы не можем, обязательно нужен суп. Вот сейчас вернулись после домой после чемпионата России, и мама друга сразу накормила борщом. Конечно, мы едим больше, чем среднестатистические люди, но не так чтобы вёдрами (улыбается). Две такие хорошие тарелочки борща – самое то. Плюс салаты, овощей побольше, наши хвалёные осетинские пироги, само собой (улыбается).



— Говорят, что сумоисты для набора массы часто употребляют спиртные напитки.

— Да, в основном пиво. Но это скорее речь о профессионалах. Я сам от природы крупный, у меня и родители, и другие родственники крупные, так что, если я ещё и пиво пить буду, то вообще размером с машину стану и покачусь (смеётся). На самом деле я алкоголь почти не употребляю, только если в праздник чисто символически могу выпить.