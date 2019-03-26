«Сборной России не хватало чего-то большого. Может, юмора Трефилова»

В конце марта женская сборная России по гандболу впервые собралась вместе после «серебряного» чемпионата Европы во Франции. На сей раз команда отправилась в Швецию, где провела серию тренировок и два товарищеских матча с местной сборной. К сожалению, в обеих встречах россиянки уступили – 24:27 и 26:28.

Но сильно огорчаться не стоит, ведь в Скандинавию наша команда приехала в экспериментальном составе. Отдохнуть и подлечиться дали и ряду лидеров сборной, и главному тренеру Евгению Трефилову, продолжающему реабилитацию после операции на сердце. Основной разыгрывающий команды в шведских играх Ирина Никитина рассказала, чего команде не хватило для победы и как добиться высшего пилотажа.

– Ирина, расскажите, как прошёл тренировочный сбор в Швеции. С одной стороны, сборная потерпела два поражения, с другой – товарищеские матчи позволяют пробовать что-то новое и оставляют право на ошибку.

– Сборы прошли эффективно. У нас в команде много новых, молодых игроков. Не смогли приехать многие лидеры команды, но для товарищеских матчей это, скорее, плюс, ведь у тренерского штаба есть возможность посмотреть ближайший резерв. Что касается самих матчей со шведками, то поражения – это, конечно, обидно, но не страшно. Мы увидели свои сильные и слабые стороны, поняли, над чем нам предстоит работать.

– О каких именно сильных и слабых сторонах идёт речь?

– Понравилось желание всех девчонок. Никто никого не заставлял, не упрашивал, все сами понимают, что это сборная страны, и здесь нужно выкладываться по-максимуму. Так что с точки зрения подготовки к игре никаких проблем не было. С другой стороны, все мы из разных клубов и взаимопонимание пока хромает. К людям, которые приходят в команду впервые, нужно привыкать, и сыгранности пока недостаёт, что в нападении, что в защите. Это всё можно улучшить только большим желанием и совместной работой.

– В составе команды на сборе вы были единственным разыгрывающим. Накладывало ли это некую дополнительную ответственность во время матчей?

– Номинально я была единственным, но у нас и Лиза Малашенко играла в розыгрыше, и Наташа Никитина, и Аня Сень может подменить. Но, конечно, я чувствовала уровень ответственности, понимала, что на каждую игру нужно выходить с максимальной концентрацией. Розыгрыш – это в моём понимании та позиция, где ты должен чувствовать тонкую нить с каждым игроком на площадке, а ещё – на несколько ходов вперёд просчитывать действия защиты и своего нападающего, и это уже вопрос сыгранности. В клубе ты знаешь, как действуют партнёры, а в сборной пока многие игроки – «тёмные лошадки», чьи действия приходится предугадывать. Так что были моменты, где не всё получалось, но взаимосвязь с партнёрами я всё-таки почувствовала.

– Между игроками обязательно должна возникать некая интуитивная связь? Или для хорошего качества игры достаточно что-то заранее отработать, договориться?

– Если правильно договориться, то на площадке всё будет хорошо. Но если будет и договорённость, и интуиция, то получится высший пилотаж!

– Евгений Трефилов пропустил сбор из-за восстановления после операции. Каково это – быть в сборной России, но без Евгения Васильевича?

– Было очень непривычно. Атмосфера была немного другой. Конечно, нам очень сильно не хватало Евгения Васильевича. Я желаю ему скорейшего выздоровления, возвращения в строй и крепкого здоровья. Насколько я знаю, он во время сборов постоянно был на связи с нашими тренерами. Думаю, и состав, и упражнения не тренировках – всё это с Евгением Васильевичем обсуждалось, так что мы незримо чувствовали его присутствие. Но чего-то не хватало. Чего-то большого (улыбается). Может, его особенного чувства юмора.

– Сборная Швеции играла основой или у неё тоже были новички и эксперименты?

– Практически основой. У них не было основной разыгрывающей Изабель Гульден, которая забеременела, насколько я знаю, и, может, ещё пары человек. Но в целом состав был основным. Хотя, конечно, была и ротация: молодым игрокам тоже давали шанс.

– Был ли интерес к матчам со стороны шведских болельщиков?

– Да, и это удивило больше всего. Когда мы вышли на первую игру, то были удивлены, увидев что трибуны на две-три тысячи были практически заполнены. Многие болельщики были в форма национальной сборной – повсюду мы видели жёлтые пятна. Правда, и наш флаг на трибунах тоже разглядели: были и российские болельщики. Но у шведов поддержка была как на крупном турнире. Да и организация была на высшем уровне. Так что тот матч по атмосфере воспринимался не как товарищеский, а как настоящий финал!

– На этом сборе многим лидерам команды дали отдохнуть и подлечиться, но к лету все должны быть в строю, и уровень конкуренции за место в сборной значительно вырастет. Что нужно делать, чтобы её выиграть и закрепиться в составе?

– Здесь всё просто. Нужно просто работать. Я прекрасно осознаю, что на моей позиции в сборной России действует один из лучших игроков Европы и мира – Дарья Дмитриева. Мне остаётся только доказывать, что я не хуже Даши. Наверное, так в любой команде, в любом виде спорта: пробиться в состав можно только трудолюбием и желанием.

– Место в составе сборной – это для вас скорее мечта или уже цель?

– Я бы сказала, что цель. Мечтой было попадание в обойму сборной, и она осуществилась. Теперь я ставлю перед собой цель закрепиться в сборной и помочь ей выиграть какой-либо трофей. Любой спортсмен мечтает приносить сборной пользу, и я не исключение.