Шипулин ещё не стал депутатом. Но уже врал народу и тратил его деньги?

«Зачем ты врал народу, который потратил на тебя сумасшедшие деньги? – обратился к закончившему спортивную карьеру Антону Шипулину прославленный Александр Тихонов. – Я помню, как сначала обещал потрепать нервы Фуркаду, потом остался без медалей чемпионата мира, затем согласился продолжить карьеру и готовился к сезону на деньги налогоплательщиков, а как только замаячила перспектива избраться в Думу, бросил свою команду.
Четырёхкратный олимпийский чемпион Тихонов за словом в карман никогда не лезет – обычно открыто и прямо высказывает свою точку зрения. Его мнение зачастую резко контрастирует с точкой зрения большинства. Но в этот раз он, похоже, попал болельщикам прямо в сердце.
Любимый биатлонист России
Антон Шипулин – был самым любимым биатлонистом России, как минимум, за последние пять лет. Во многом свою любовь он завоевал желанием и умением бороться на трассе. Вспомните только, сколько он спас эстафет, устроил дуэлей в финишном створе, вырвал победу у соперников. В конце концов, он олимпийский чемпион, победитель и многократный призёр чемпионатов мира.
За пределами трассы Шипулин тоже был образцом для подражания. К допинговым историям не приближался, всегда был позитивен, улыбчив. Зарекомендовал себя хорошим мужем и отцом, занимался благотворительностью. За это тоже болельщики его любили и поддерживали.
Даже допинг-скандалы в России пошли ему на пользу: к образу добавилась черта мученика.
Но Тихонов уже давно критиковал Шипулина. В первую очередь за то, что тот мог бы добиться большего, если бы тренировался больше, лучше и вообще по-другому. Раздражала Александра Ивановича и самоподготовка Антона в последние годы. В итоге талантливый спортсмен «обленился», «избаловался» и закончил карьеру после продолжительной паузы. Почти все болельщики тогда сопереживали Антону, объявившему о проблемах со здоровьем. Но и здесь Тихонов жёстко выступал против: «Его мононуклеоз – это враньё, отмазка».
Шипулин лишил всех мечты
Казалось, Антон Шипулин в памяти болельщиков так и останется героем спорта, который делал всё, что мог, но не смог в полной мере реализовать свой талант. Мог бы и Кубок мира выиграть, и личное золото на чемпионате мира, но не срослось, не сложилось. Так в спорте бывает часто.
Однако общественное мнение быстро стало меняться. И это было связано с тем, что Шипулин, не успев расстегнуть гоночный комбинезон, объявил о том, что может стать депутатом Госдумы.
К Государственной думе и её депутатам в России отношение известное – их мало кто любит. А особенно негатив достаётся тем, кто от государственной политики традиционно далёк, депутатам из артистов и спортсменов.
Получилось, что Шипулин, лишь объявив о желании стать депутатом, подорвал к себе доверие в глазах болельщиков. Ведь ситуация действительно выглядит так, будто он бросил команду и нереализованные мечты в спорте ради кресла в Думе.
А ведь о личной победе на чемпионате мира и Большом хрустальном глобусе для Шипулина мечтал не только Антон и его близкие, но и все болельщики сборной России по биатлону!
Оставив спорт, биатлонист лишил мечты не только себя, но и тысячи людей.
Вы чувствуете себя обманутым?
Усугубила ситуацию новость о том, что новый биатлонный центр в Екатеринбурге будет назван в честь Антона Шипулина. Власти Свердловской области сочли подобное решение уместным, а широкие массы болельщиков – преждевременным. И вот уже Шипулину припомнили не победы, а поражения, да олимпийское золото перестало быть аргументом, ведь было добыто в эстафете.
Вот и получилось так, что буквально за год Шипулин перевоплотился из талантливого и слегка несчастного спортсмена в человека, готового на всё ради собственного благополучия. Всё больше людей стало соглашаться с Тихоновым: многие действительно ощутили себя обманутыми.
А вы чувствуете себя жертвой обмана?