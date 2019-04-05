Тихонов обвинил Шипулина в том, что он предал команду и врал народу. А вы чувствуете себя обманутыми?

Шипулин ещё не стал депутатом. Но уже врал народу и тратил его деньги?

«Зачем ты врал народу, который потратил на тебя сумасшедшие деньги? – обратился к закончившему спортивную карьеру Антону Шипулину прославленный Александр Тихонов. – Я помню, как сначала обещал потрепать нервы Фуркаду, потом остался без медалей чемпионата мира, затем согласился продолжить карьеру и готовился к сезону на деньги налогоплательщиков, а как только замаячила перспектива избраться в Думу, бросил свою команду.

Тихонов — Шипулину: зачем ты врал народу?

Четырёхкратный олимпийский чемпион Тихонов за словом в карман никогда не лезет – обычно открыто и прямо высказывает свою точку зрения. Его мнение зачастую резко контрастирует с точкой зрения большинства. Но в этот раз он, похоже, попал болельщикам прямо в сердце.

Любимый биатлонист России

Антон Шипулин – был самым любимым биатлонистом России, как минимум, за последние пять лет. Во многом свою любовь он завоевал желанием и умением бороться на трассе. Вспомните только, сколько он спас эстафет, устроил дуэлей в финишном створе, вырвал победу у соперников. В конце концов, он олимпийский чемпион, победитель и многократный призёр чемпионатов мира.

За пределами трассы Шипулин тоже был образцом для подражания. К допинговым историям не приближался, всегда был позитивен, улыбчив. Зарекомендовал себя хорошим мужем и отцом, занимался благотворительностью. За это тоже болельщики его любили и поддерживали.

Губерниев приветствует гения земли русской Фото: РИА Новости

Даже допинг-скандалы в России пошли ему на пользу: к образу добавилась черта мученика.

Но Тихонов уже давно критиковал Шипулина. В первую очередь за то, что тот мог бы добиться большего, если бы тренировался больше, лучше и вообще по-другому. Раздражала Александра Ивановича и самоподготовка Антона в последние годы. В итоге талантливый спортсмен «обленился», «избаловался» и закончил карьеру после продолжительной паузы. Почти все болельщики тогда сопереживали Антону, объявившему о проблемах со здоровьем. Но и здесь Тихонов жёстко выступал против: «Его мононуклеоз – это враньё, отмазка».

Тихонов: если бы не безголовый подход, Шипулин мог бы добиться большего

Шипулин лишил всех мечты

Казалось, Антон Шипулин в памяти болельщиков так и останется героем спорта, который делал всё, что мог, но не смог в полной мере реализовать свой талант. Мог бы и Кубок мира выиграть, и личное золото на чемпионате мира, но не срослось, не сложилось. Так в спорте бывает часто.

Почти что легенда. Как Антон Шипулин завершил карьеру «Ухожу — не ухожу» закончилось. И это решение всем пойдёт на пользу.

Однако общественное мнение быстро стало меняться. И это было связано с тем, что Шипулин, не успев расстегнуть гоночный комбинезон, объявил о том, что может стать депутатом Госдумы.

К Государственной думе и её депутатам в России отношение известное – их мало кто любит. А особенно негатив достаётся тем, кто от государственной политики традиционно далёк, депутатам из артистов и спортсменов.

Получилось, что Шипулин, лишь объявив о желании стать депутатом, подорвал к себе доверие в глазах болельщиков. Ведь ситуация действительно выглядит так, будто он бросил команду и нереализованные мечты в спорте ради кресла в Думе.

«Надеюсь, нас не сильно матерят». Последний биатлон Антона Шипулина Антон Шипулин завершил карьеру без блеска. Выиграть «Рождественскую гонку» не вышло. Россия — седьмая.

А ведь о личной победе на чемпионате мира и Большом хрустальном глобусе для Шипулина мечтал не только Антон и его близкие, но и все болельщики сборной России по биатлону!

Оставив спорт, биатлонист лишил мечты не только себя, но и тысячи людей.

Вы чувствуете себя обманутым?

Усугубила ситуацию новость о том, что новый биатлонный центр в Екатеринбурге будет назван в честь Антона Шипулина. Власти Свердловской области сочли подобное решение уместным, а широкие массы болельщиков – преждевременным. И вот уже Шипулину припомнили не победы, а поражения, да олимпийское золото перестало быть аргументом, ведь было добыто в эстафете.

Вот и получилось так, что буквально за год Шипулин перевоплотился из талантливого и слегка несчастного спортсмена в человека, готового на всё ради собственного благополучия. Всё больше людей стало соглашаться с Тихоновым: многие действительно ощутили себя обманутыми.

А вы чувствуете себя жертвой обмана?