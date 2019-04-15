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Сборная России разгромила всех на чемпионате Европы по борьбе 2019 – как?

Сборная России разгромила всех на чемпионате Европ
Евгений Слюсаренко
«Флаг верните!». Могучая сборная России снова бьёт недосягаемые рекорды
Этим парням не может помешать никто. Даже грузинский священник, неистово болеющий за своих.
Другие / Борьба

Есть прекрасные новости.

В российском спорте окончательно утвердилась команда, у которой всё хорошо и которая прямо сейчас является однозначно сильнейшей в мире. Таких оазисов у нас осталось не так и много, и сборная России по греко-римской борьбе — один из них. Спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко на завершившемся в воскресенье чемпионате Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе понял, что теперь это можно окончательно утверждать. Как свершившийся и подтверждённый факт.

— Флаг! — главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили отработанным жестом руки подзывал своего помощника, генменеджера сборной Вадима Кумаритова. Получал его, передавал только что победившему российскому спортсмену, а тот совершал традиционный круг почёта. «Флаг верните!» — обычно напоминал предупредительный менеджер, понимая, что он ещё пригодится.

И вот такой ритуал в стенах арены Sala Polivalentă din București повторялся полдесятка раз. Пять российских борцов греко-римского стиля выиграли золотые медали в 10 весовых категориях чемпионата Европы по борьбе — 2019. Кроме этого, у нас ещё одно серебро и три бронзы.

Чемпионами стали Виталий Кабалоев (до 55 кг), Степан Марянян (до 63 кг), Абуязид Манцигов (до 72 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Роман Власов (до 77 кг), второе место у Сергея Емелина (до 60 кг), до третьего добрались Артём Сурков (до 67 кг), Александр Комаров (до 82 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг). То есть без медали из всей команды остался только олимпийский чемпион-2016 Давит Чакветадзе (до 87 кг), и это скорее просто несчастный случай.

Почему об этом надо говорить? Во-первых, потому что сборная России по этой разновидности спортивной борьбы показала лучший результат на чемпионатах Европы за 28 лет — больше побед одерживала только великая сборная СССР в последний год своего существования в 1991 году!

Сборная России по греко-римской борьбе показала лучший результат на ЧЕ за 28 лет

Во-вторых, что ещё более важно, эта команда доказала неслучайность своего фантастического достижения годичной давности на чемпионате мира в Будапеште – тогда борцы-классики завоевали шесть золотых медалей. Для понимания масштаба: таких цифр не всегда достигала даже сборная Советского Союза в свои лучшие годы, а уж сборная России в своей новейшей истории даже близко не подбиралась к подрбным показателям.

Сборная России по греко-римской борьбе показала лучший в истории результат на ЧМ

Иными словами, мы присутствуем при… уже даже не рождении, а полноценной жизни великолепной команды из борцов и тренеров, которая за полгода дважды вошла в историю, побив многолетние рекорды своих предшественников. Сумеет ли этот коллектив сохранить такой драйв, что будет через полгода на лицензионном чемпионате мира и через полтора года на Олимпийских играх, – этого не знает никто, тонкий механизм может повести себя как угодно. Сейчас же можно зажмуриться и просто наслаждаться моментом.

Немного жаль, конечно, что условия проведения соревнований в Бухаресте не всегда позволяли наслаждаться увиденными. Сам по себе маленький зал никогда не был заполненным, а пресс-центр в подтрибунном помещении выглядел так. Да-да, никаких компьютеров, принтеров, протоколов соревнований – просто голые столы и кофемашина.

Иногда казалось, что столице Румынии этот чемпионат было особо и не нужен – взяли по случаю то, что плохо лежало. А вот почему такое глобальное событие, как чемпионат Европы, до сих пор «плохо лежит», – это вопрос к Объединённому миру борьбы (UWW). Казалось, после хорошего пинка, полученного от МОК всего-то шесть лет назад, когда этот вид спорта оказался под угрозой исключения из Олимпийских игр и был спасён неимоверными усилиями, все турниры должны были сделать качественный шаг вперёд во всём: в маркетинге, в подготовке продукта, в организации…

Год назад в Каспийске всё было на принципиально ином уровне. В Бухаресте же не раз возникало ощущение, что вышедший из строя коллайдер нечаянно перенёс тебя в какой-нибудь недоброй борцовской памяти 2007 или 2009 год. Не хватало только тогдашнего президента федерации Рафаэля Мартинетти на трибунах…

(Очнувшись.) Но всё-таки хорошо, что на трибунах встречался не Мартинетти, а другие люди. Например, вот этот колоритный грузинский священник. Насколько можно понять, с грузинскими борцами он путешествует не первый раз и полностью выкладывается на трибунах, переживая за свою команду. Вот так, например.

Но с такой сборной России, которая была в Бухаресте, не мог справиться никто. Даже такие влиятельные и уважаемые люди.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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