«Флаг верните!». Могучая сборная России снова бьёт недосягаемые рекорды

Есть прекрасные новости.



В российском спорте окончательно утвердилась команда, у которой всё хорошо и которая прямо сейчас является однозначно сильнейшей в мире. Таких оазисов у нас осталось не так и много, и сборная России по греко-римской борьбе — один из них. Спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко на завершившемся в воскресенье чемпионате Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе понял, что теперь это можно окончательно утверждать. Как свершившийся и подтверждённый факт.

— Флаг! — главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили отработанным жестом руки подзывал своего помощника, генменеджера сборной Вадима Кумаритова. Получал его, передавал только что победившему российскому спортсмену, а тот совершал традиционный круг почёта. «Флаг верните!» — обычно напоминал предупредительный менеджер, понимая, что он ещё пригодится.

И вот такой ритуал в стенах арены Sala Polivalentă din București повторялся полдесятка раз. Пять российских борцов греко-римского стиля выиграли золотые медали в 10 весовых категориях чемпионата Европы по борьбе — 2019. Кроме этого, у нас ещё одно серебро и три бронзы.



Чемпионами стали Виталий Кабалоев (до 55 кг), Степан Марянян (до 63 кг), Абуязид Манцигов (до 72 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Роман Власов (до 77 кг), второе место у Сергея Емелина (до 60 кг), до третьего добрались Артём Сурков (до 67 кг), Александр Комаров (до 82 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг). То есть без медали из всей команды остался только олимпийский чемпион-2016 Давит Чакветадзе (до 87 кг), и это скорее просто несчастный случай.



Почему об этом надо говорить? Во-первых, потому что сборная России по этой разновидности спортивной борьбы показала лучший результат на чемпионатах Европы за 28 лет — больше побед одерживала только великая сборная СССР в последний год своего существования в 1991 году!

Сборная России по греко-римской борьбе показала лучший результат на ЧЕ за 28 лет

Во-вторых, что ещё более важно, эта команда доказала неслучайность своего фантастического достижения годичной давности на чемпионате мира в Будапеште – тогда борцы-классики завоевали шесть золотых медалей. Для понимания масштаба: таких цифр не всегда достигала даже сборная Советского Союза в свои лучшие годы, а уж сборная России в своей новейшей истории даже близко не подбиралась к подрбным показателям.

Сборная России по греко-римской борьбе показала лучший в истории результат на ЧМ

Иными словами, мы присутствуем при… уже даже не рождении, а полноценной жизни великолепной команды из борцов и тренеров, которая за полгода дважды вошла в историю, побив многолетние рекорды своих предшественников. Сумеет ли этот коллектив сохранить такой драйв, что будет через полгода на лицензионном чемпионате мира и через полтора года на Олимпийских играх, – этого не знает никто, тонкий механизм может повести себя как угодно. Сейчас же можно зажмуриться и просто наслаждаться моментом.



Немного жаль, конечно, что условия проведения соревнований в Бухаресте не всегда позволяли наслаждаться увиденными. Сам по себе маленький зал никогда не был заполненным, а пресс-центр в подтрибунном помещении выглядел так. Да-да, никаких компьютеров, принтеров, протоколов соревнований – просто голые столы и кофемашина.

Иногда казалось, что столице Румынии этот чемпионат было особо и не нужен – взяли по случаю то, что плохо лежало. А вот почему такое глобальное событие, как чемпионат Европы, до сих пор «плохо лежит», – это вопрос к Объединённому миру борьбы (UWW). Казалось, после хорошего пинка, полученного от МОК всего-то шесть лет назад, когда этот вид спорта оказался под угрозой исключения из Олимпийских игр и был спасён неимоверными усилиями, все турниры должны были сделать качественный шаг вперёд во всём: в маркетинге, в подготовке продукта, в организации…

Год назад в Каспийске всё было на принципиально ином уровне. В Бухаресте же не раз возникало ощущение, что вышедший из строя коллайдер нечаянно перенёс тебя в какой-нибудь недоброй борцовской памяти 2007 или 2009 год. Не хватало только тогдашнего президента федерации Рафаэля Мартинетти на трибунах…



(Очнувшись.) Но всё-таки хорошо, что на трибунах встречался не Мартинетти, а другие люди. Например, вот этот колоритный грузинский священник. Насколько можно понять, с грузинскими борцами он путешествует не первый раз и полностью выкладывается на трибунах, переживая за свою команду. Вот так, например.

Но с такой сборной России, которая была в Бухаресте, не мог справиться никто. Даже такие влиятельные и уважаемые люди.