Холодный приём. Погода не помешала российским яхтсменам начать сезон с медали

Большой парусный спорт возвращается. Ведущие яхтсмены мира так соскучились по непередаваемой атмосфере гонок на воде, что испортить праздник начала сезона не смогла даже капризная черногорская погода. 13 апреля в Тивате (Черногория) завершились гонки первого этапа RC44 Cup сезона-2019. Особенно приятно, что первые же соревнования принесли России призовое место. Опытнейшая и титулованная «Ника» под управлением Владимира Просихина уступила только двукратным чемпионам RC44 Cup, чемпионам мира-2016, словенской Ceeref. Замкнули тройку лидеров британские ветераны класса из Team Aqua.

В нынешнем сезоне впервые за 10-летнюю историю гонок класса RC44 флот этих монотипных болидов посетил фешенебельный курорт Порто Монтенегро в Черногории. Эта встреча давно готовилась, но состоялась, возможно, не в самый удачный момент с точки зрения погоды. Окружённый горами Которский залив не радовал стабильным, или хоть каким-нибудь ветром. Штили помешали командам провести достаточно тренировок перед стартом, да и в зачёт с трудом внесли девять гонок за четыре дня.

График гонок RC44 Montenegro Cup получился неритмичным. 10 апреля состоялись две гонки, на следующий день — три, потом ещё одна днём позже и снова три в заключительный день соревнований 13 апреля. При этом было непривычно холодно и часто шли дожди. Неудивительно, что этап преподнёс несколько сюрпризов.



Во-первых, очень стабильно провели этап словенцы, которым, казалось, погода совершенно не мешала. Ceeref лидировал все дни соревнований в Черногории. «Мы не ожидали, что так хорошо получится выступить. Всё решил последний день, когда мы отлично провели три гонки, — говорит рулевой Ceeref Игорь Лях, — я просто счастлив, классно выиграть в Черногории».

Во-вторых, трёхкратный чемпион мира, российская «Ника» Владимира Просихина, смогла собраться и стабильно выступить именно в решающий момент. «Ника» открыла соревнования вторым результатом после первого дня, но 11 апреля для экипажа оказался просто разгромным: два штрафа и фальстарт. Однако команда смогла сконцентрироваться, выиграть единственную гонку 12 апреля и стабильно финишировать в тройке в заключительный день. «Второе место после первого этапа — это максимальный результат, на который мы могли рассчитывать после замен в экипаже и на старых парусах», — отметил Владимир Просихин.



В-третьих, уверенно дебютировала в серии российская команда «Таватуй» из Екатеринбурга. В шести гонках из девяти экипаж Павла Кузнецова и Евгения Неугодникова финишировал в пятёрке. В итоге – заслуженное пятое место в общем зачёте этапа.

Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец» также провела замены в составе, но расчёт на серьёзные тренировки перед стартом этапа не сработал из-за погоды. А во время гонки команду и вовсе преследовали неудачи, включая разрыв паруса перед финишем в лидирующей позиции.

Экипажу Кирилла Фролова всё-таки удалось записать в актив первую победу сезона: в заключительный день «Броненосец» выиграл вторую гонку. Но этого было уже не достаточно, чтобы повлиять на общий результат: шестая строчка в Черногории. «Этап выдался сложным для нашей команды, но погода была одинаковая для всех, — говорит рулевой «Броненосца» Кирилл Фролов, — мы должны больше работать, больше стараться, ведь у нас есть потенциал, и нам есть куда расти».



Второй этап RC44 Cup сезона-2019 состоится в хорватском городе Ровинь на севере Истрии с 29 мая по 2 июня.