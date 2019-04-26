Чемпион «инстаграма». Чудо-прыжок юного фигуриста из России – это полная ерунда

12-летний Максим Белявский хотел удивить мир прыжком в пять оборотов. Но не удивил. Оказывается, так может почти каждый.

Оказывается, мир фигурного катания очень легко раскачать. Да так, что говорить о тебе будут настоящие легенды. Достаточно лишь поделиться в социальных сетях прыжком на «удочке», а всё остальное за тебя сделают. Теперь 12-летний фигурист Максим Белявский – настоящая звезда. Хотя в реальности он ещё не добился ничего и в следующем сезоне в силу возраста даже в юниорской серии Гран-при не сможет выступить.

Так юный фигурист действительно вернёт России победы в мужском катании или на нём просто пиарятся?

Пять? Да хоть десять!

Белявский поделился в «Инстаграме» видео тулупа в пять оборотов на «удочке». Вполне естественно для 12-летнего парня, который решил показать, чем занимается на тренировках. И тут же поднялась медиаволна. У мальчишки взяли интервью, в котором он искренне рассказал, что прыжок выучил за один вечер. Ну, рассказал и рассказал.

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Но ведь коллеги на полном серьёзе начали обзванивать специалистов, выяснять, чего ждать от Белявского дальше, способен ли он затмить самого Плющенко, а может, и вовсе на Юдзуру Ханю с Натаном Ченом замахнётся. О том, когда Максим попробует вставить прыжок в пять оборотов в свою программу, не сказал даже его тренер Сергей Давыдов, работающий в ЦСКА.

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Легендарные тренеры Татьяна Анатольевна Тарасова и Алексей Николаевич Мишин просто пожали плечами, в один голос сказав, что на «удочке» можно делать прыжки и с большим количеством оборотов. Гуру фигурного катания обломили тех, кто хотел было говорить об уникальности и неповторимости.

Кстати, некоторое время назад Белявский был на сборах группы Мишина, но профессор, видимо, не остановил свой взгляд на этом мальчишке.

А если без «удочки»?

Если посмотреть видео, заметно, как прогибается «удочка» от напряжения в попытке тренера добиться необходимой высоты. Да и постановка ноги – это же «преротейшн», за которые на многих форумах так гнобят одного из лучших фигуристов мира Шому Уно.

По большому счёту, прыжок ни о чём.

А на что способен Максим Белявский без «удочки»?

Прежде всего, он – участник проекта «Ледниковый период. Дети». Там Максим запомнился номером под композицию группы «Браво».

В завершившемся сезоне у него было три старта – мемориал Сергея Волкова, отбор на первенство России, и собственно первенство России по своему возрасту. Результаты – четвёртое, первое и второе места соответственно.

Какой прыжковый контент продемонстрировал Белявский на этих стартах? Да обычный, в общем-то. На соревнованиях у него регулярно возникают проблемы с тройным акселем, но нужно ведь и возраст учитывать. Он исполняет практически все каскады из двух тройных, кроме риттовых.

На соревнованиях этого возраста фигуристы отдельно исполняют еще элементы. Так вот, во время таких прокатов Максим Белявский показывает значительно больше: каскад тройной аксель – тройной тулуп и четверной сальхов. А это уже элементы ультра-си. На тренировках он и вовсе крутит такой каскад, как четверной сальхов – тройной сальхов – тройной тулуп, а также пытается прыгать четверной тулуп.

Безусловно, потенциал у него есть. Главное, работать и воплощать этот потенциал в результаты.

Не сотвори себе кумира

Но говорить о нём, хоть и гипотетически, как о будущем чемпионе всего и вся как минимум рано. Даже если он действительно сильнейший в России прыгун – именно прыгун – своего 2007 года рождения.

Прежде всего это чревато для самого спортсмена. Вот сделает он на соревнованиях хотя бы раз то, что показывает в «Инстаграме», тогда можно присмотреться. Сейчас же на него и его тренера просто будет создаваться дополнительное давление, а в случае неудач есть риск заработать прозвище Понторез.

А всё из-за чего? Из-за поста с видео прыжка. Хайпанул Максим Белявский по полной программе, даже сам того не желая. Даже четверные прыжки Алины Загитовой на «удочке» такой волны обсуждений не вызывали.