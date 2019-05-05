Фигуристка-чемпионка станет балетной примой. А почему сразу не депутатом?

Несколько недель назад мир фигурного катания переживал по поводу ухода из большого спорта олимпийской чемпионки Елены Ильиных, которую многие считают самой красивой фигуристкой в России. Спортсменка сначала объявила о завершении карьеры, но уточнила, что официальных заявлений делать пока не хочет и вообще не готова попрощаться с фигурным катанием.

Самая красивая фигуристка России завершила карьеру… Лена, не уходи! Все обнажения Медведевой и Туктамышевой не могут привлечь столько мужского внимания. Наша олимпийская чемпионка — воплощение красоты!

Но пока очень похоже на то, что на льду в официальных соревнованиях Ильиных мы не увидим. Россиянка решила уйти в балет, к своему новому молодому человеку и по совместительству известному танцору Сергею Полунину. Ильиных сыграет императрицу в балете «Распутин». Премьера состоится уже в конце мая в Лондоне.



Фигуристка будет украшать собой настоящее искусство балета! Или нет?

Олимпийская чемпионка Ильиных сыграет императрицу в балете Полунина «Распутин»

Серьёзные отношения

Вообще, Сергей Полунин очень противоречивый человек. В 19 лет он стал самым молодым в истории солистом лондонского Королевского балета и не справился со славой. А ещё влюбился во Владимира Путина, сменил украинское гражданство на российское, набил на животе большой языческий знак коловрата, который соседствует с портретом российского президента на груди.

В январе Полунин обратился в соцсети к людям, страдающим из-за лишнего веса. Он посоветовал «поднять свой зад и начать упражняться». В противном случае обещал дать «толстякам» пинка лично. Причём артист выразил свою мысль куда грубее. И за это вылетел из парижской оперы.



Полунин и Ильиных официально объявили о своих отношениях менее недели назад. Были даже признания в любви в социальных сетях и на «Первом канале». В наше время это серьёзно!

Фигуристка Ильиных и артист балета Полунин: да, мы пара

В балет без блата

Нельзя и подумать, что профессиональный танцор Полунин мог как-то поспособствовать тому, что Ильиных начинает карьеру в балете. Здесь точно не замешаны связи и блат. Фигуристка, всю жизнь посвятившая танцам, наверняка выиграла конкуренцию, прошла все кастинги и заслужила роль не кого-нибудь, а примы – императрицы – в серьёзной драматической постановке. Однако почему-то песня Ирины Аллегровой про шальную императрицу из головы не выходит.



Место для предпремьерного показа выбрали простенькое – Luxury Village в Барвихе. Да и основные показы будут в довольно пресной локации в Великобритании, в Лондоне. И кому вообще нужен опыт работы в балете для того, чтобы выступать на таком уровне? Талантливый человек талантлив во всём. Особенно если он – медийный олимпийский чемпион.

Всё на пользу!

Ждём, когда Евегения Медведева уйдёт в рэп, Елизавета Туктамышева – в ведущие новостей, а Максим Ковтун продолжит карьеру в хоккее. Говорят, в «Питтсбурге» ищут замену Малкину.

Кто-то может увидеть в этом троллинг – такой же толстый, как те люди, которым Полунин советовал «меньше жрать». Вовсе нет – всё серьёзно. Можно только порадоваться, когда бывший спортсмен находит себе достойное применение там, где действительно может приносить пользу.



Так, как приносят её спортсмены, ставшие депутатами и работающие на благо общества. И не обращайте внимания на то, что у большинства нет управленческого опыта или образования в данной сфере. Талантливые люди и без этого смогут во всём разобраться!