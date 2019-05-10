«В кайте есть что-то инопланетное». В новом олимпийском виде блистает россиянка

Когда олимпийская семья раскрывает объятия для новой дисциплины, всегда возникает вопрос: а как у нас там обстоят дела, есть шансы на медаль? В кайтбординге, который дебютирует на Олимпиаде 2024 года в Париже, Россия всерьёз будет бороться за место на пьедестале. Возможно, вы удивитесь, но в стране, где большинство жителей понятия не имеют, что такое кайт, выросла суперзвезда мирового кайтбординга.

Петербурженка Елена Калинина к 21 году уже имеет в активе победу и несколько призовых мест на чемпионатах мира. На минувшем чемпионате планеты в Италии Елена не только пополнила внушительную коллекцию личным серебром, но и вместе с Денисом Тарадиным завоевала историческую бронзу в миксте. А ведь именно в смешанных соревнованиях будет разыгран единственный комплект наград в кайтбординге на Олимпиаде в Париже.



В интервью «Чемпионату» Елена Калинина объяснила, почему просто не могла не заниматься кайтингом, рассказала о заработках и затратах спортсменов и призналась, что люди воспринимают её как инопланетянку. Хотя уверяет, что освоить кайт может каждый – это несложно и недорого.

«Кайтбординг может собрать большую аудиторию на Олимпиаде»

— Елена, на чемпионате мира в Италии вы завоевали сразу две медали. Чем особенно запомнится минувший турнир?

— Главным новшеством этого чемпионата мира стали смешанные командные соревнования, которые прошли в виде эстафеты. Кайтбординг был включён в программу Олимпийских игр 2024 года. Нам выделили один комплект наград, поэтому было решено разыграть его в миксте. Однако конкретный формат только предстоит утвердить, так что сейчас международная федерация тестирует его на важных соревнованиях и собирает отзывы спортсменов. Было интересно попробовать и посмотреть, как это всё проходит. Мы с Денисом Тарадиным стали третьими с небольшим отставанием от победителей и серебряных призёров.



— Вам такой формат пришёлся по душе?

— Мне кажется, эстафета – это здорово. Вообще у нас индивидуальный вид спорта, а тут ты вовлекаешься в командную борьбу, переживаешь за партнёра и стараешься не подвести команду. Сам формат мне нравится, организаторы пытаются представить кайтбординг на Олимпиаде в максимально зрелищном варианте. Кайт развивает очень большую скорость, так что тут всё происходит быстро и понятно для зрителей. Я бы, возможно, ещё сократила дистанцию, чтобы в целом эстафета длилась всего минут 6. Тогда удастся презентовать кайтинг Международному олимпийскому комитету в наиболее выгодном свете и привлечь по-настоящему большую аудиторию.



— Вы уже несколько лет неизменно попадаете на пьедестал чемпионатов мира. Наши мужчины пока подобными успехами похвастать не могут. Это снижает шансы на борьбу с лидерами?

— У мужчин конкуренция гораздо выше. На минувшем чемпионате мира у нас один российский гонщик вошёл в топ-10. Это очень крутой уровень. Даже до включения кайта в олимпийскую программу у мужчин сильнейшая двадцатка состояла только из профессионалов, для которых кайтбординг – основная работа. Чтобы составить им конкуренцию, нужно очень серьёзно этим заниматься.

Надеюсь, у нас тоже подтянутся ребята, но в России, честно говоря, пока нет для этого соответствующих условий. К примеру, в Великобритании, когда кайтинг стал олимпийским, устроили национальный отбор для девушек и за несколько этапов отобрали четырёх из 150 кандидаток. Таким образом, в команду попали только самые подготовленные и мотивированные. У нас же почти все, кого я знаю, занимаются кайтбордингом на основе личной инициативы и энтузиазма. Чёткой системы подготовки кадров, как в парусном спорте, в кайтинге нет. В принципе, этому и неоткуда взяться, потому что у нас молодая дисциплина, а всё должно идти из детского спорта.



— Бронза сборной России в олимпийской дисциплине позволяет рассчитывать на медаль в Париже, или пока это слишком далёкая перспектива?

— Конечно, делать какие-то выводы на основании одного старта нельзя. До Олимпиады ещё пять лет, и я уверена, что за это время всё кардинально изменится. Многие страны начали развивать кайтбординг только после включения его в программу Игр. Наша медаль показывает, что сейчас мы находимся на хорошем уровне, но тем, кто догоняет, всегда проще. Поэтому нужно работать ещё активнее. Сейчас уровень кайтбординга будет стремительно расти, и нам ни в коем случае нельзя расслабляться и отставать. Надо стараться действовать на опережение и двигаться вперёд.

«Нравится сознавать, что я делаю что-то необычное»

— В личных соревнованиях вы стали второй, уступив только защитившей титул американке Даниэле Мороз. Чего вам не хватило для того, чтобы вернуть себе чемпионское звание?

— В кайтбординге на твою скорость влияют довольно много факторов. У меня возникали некоторые трудности с настройкой доски. Моя основная конкурентка живёт в Сан-Франциско, рядом с производителем крыльев, так что ей в этом плане полегче, но нельзя списывать поражение на оборудование. Очень большую роль играет индивидуальное мастерство, и я пока немного слабее её в техническом плане. Даниэла живёт и тренируется там, где ветровые условия позволяют гоняться на высокой скорости, плюс она работает рядом с мужчинами-кайтерами, уровень которых гораздо выше, чем у девочек. Я в последнее время тоже стараюсь выезжать на тренировки в места, где посильнее дует, и искать себе сильных спарринг-партнёров. В общем всеми силами пытаюсь ликвидировать отставание.



— А насколько велика роль оборудования в кайтбординге?

— Очень велика. Конечно, если у тебя нет должной подготовки, то тебя никакое снаряжение не спасёт. Но в противостоянии двух схожих по уровню гонщиков очень много зависит от настройки кайта и доски. Если ты не работаешь с производителем, а просто покупаешь в Интернете комплект кайтов, то высока вероятность, что один из них будет плохо летать. Поэтому желательно быть в топе, чтобы иметь возможность выбирать снаряжение под себя, тестировать его.



— Вы выбрали не самый типичный для России вид спорта. Расскажите, как оказались в кайтинге.

— У меня родители занимаются и зимним кайтингом, и летним. Поэтому у меня, наверное, не было выбора (улыбается). До перехода в кайт я занималась парусным спортом, немного гонялась на виндсёрфинге. Думаю, просто был удачный момент для начала карьеры в кайтбординге. Эта дисциплина только зарождалась, и я, можно сказать, оказалась на заре её развития.



— А чем вас так привлёк кайт, что вы решили связать жизнь именно с этим классом?

— Мне нравилось сознавать, что я делаю что-то очень необычное, малодоступное для большинства людей, особенно в России. Когда ты показываешь фотографии, рассказываешь, чем ты занимаешься, то люди не понимают и удивляются. Мне кажется, это здорово (смеётся). В этом есть что-то сказочное, инопланетное. Я уже давно этим занимаюсь, но всё равно остаётся какая-то магия.

«Зарабатывать кайтбордингом можно, но лучше работать где-то ещё»

— Вы – один из мировых лидеров в своём виде спорта. Реально зарабатывать на жизнь кайтбордингом?

— В принципе, да. Меня поддерживает Академия парусного спорта, известный производитель кайтов «Эльф», плюс можно стипендию получать от федерации. Что касается призовых, то они есть, но не на всех соревнованиях. Так что прожить можно, но в целом лучше ещё чем-то заниматься (улыбается). Тут многое зависит от твоего здоровья и уровня результатов, а это не самые стабильные факторы. Просто есть много смежных видов деятельности: можно тренировать, можно продавать оборудование. В общем, если ты в этой теме, то ты не пропадёшь. Я в этом году заканчиваю учёбу в Политехническом университете Санкт-Петербурга, так что пока кроме кайтбординга нигде не работаю.

— Обычно включение вида спорта в олимпийскую программу мгновенно выводит его на новый уровень популярности. С кайтбордингом это уже произошло?

— Да, чувствуется очень сильный рост интереса, особенно наглядно это было заметно на чемпионате мира. Женский флот увеличился минимум в два раза, среди мужчин тоже было много новых лиц. Я знаю, что многие федерации организовали просмотр кандидатов в команду. Поляки вообще привезли на чемпионат мира 14-летних ребят, чтобы они гонялись, набирались опыта. Я думаю, так в любом виде спорта. После получения олимпийского статуса выделяется финансирование, растёт конкуренция, а, следовательно, и уровень спортсменов. Уже заметен серьёзный скачок популярности, но это только начало (улыбается).



— А вообще насколько демократичен кайтбординг в плане возраста спортсменов?

— На самом деле какой-то верхней планки точно нет. Например, у нас во флоте есть достаточно сильная и титулованная британка, которой уже 47 лет. У неё несколько сыновей, и все гоняются вместе с мамой (улыбается). У нас, как и во всём парусном спорте, есть возрастные спортсмены, но всё-таки обычно в первую десятку входят кайтеры до 30 лет.



— Вас наверняка часто спрашивают, с чего начать тому, кто хочет попробовать свои силы в кайте. Это сложно?

— Научиться кататься на кайте можно за три-четыре занятия с инструктором. На соревнованиях мы гоняемся на гидрофойлах, подводных крыльях, и это уже более продвинутый уровень. Но если ты научился кататься на кайте, то ещё за несколько занятий можешь освоить и гидрофойл. Я знаю многих людей, которые случайно попробовали кайтинг и втянулись. Кайт действительно способен поменять жизнь. Люди, которые им увлечены, выбирают соответствующие места для отпуска, заводят интересные знакомства.



— Заниматься кайтингом дорого?

— Определённые финансовые вложения нужны, но так, наверное, в любом хобби, которое появляется у человека во взрослом возрасте. В кайтбординге это не запредельные траты. Если говорить о любительском уровне, то кайт можно найти за 800 евро, плюс доска где-то за 200 евро. На гоночном уровне, конечно, затраты выше. Нужен гидрофойл, четыре-пять куполов, ну и сопутствующее оборудование: гидрокостюм, трапеция, планка. В принципе, в 10 тыс. евро можно уложиться.