Спорт XXI века. Лазертаг в России будет круче биатлона!

В последнее время появляется всё больше удивительных видов спорта, о которых некоторые из нас даже не слышали. Но они развиваются, привлекают внимание и даже становятся олимпийскими. Спортивный лазертаг может стать сенсацией в мировом масштабе уже в ближайшие годы.

В американских фильмах и сериалах часто можно увидеть, как герои самых разных возрастов стреляют друг в друга из игрушечного оружия и получают огромное удовольствие. До того, как делать этот материал, я и подумать не мог, что Россия является ведущей страной по степени развития этой игры. У нас проводится крупнейший международный фестиваль, наше оборудование продаётся за границу и именно в России больше всего хотят сделать лазертаг спортом. А затем и достичь популярности биатлона через 10 лет.



Катализатором таких амбициозных планов является смоленская компания Laserwar, основанная в 2008 году. «Чемпионат» поговорил с её руководителем Сергеем Терещенковым, который рассказал массу интересного о спорте будущего.

— Сергей, расскажите, с чего всё начиналось?

— Я сам являюсь инженером, первую электронику сделал на пятом курсе института. Но вначале мы открыли свой клуб. В течение года мы провели две сотни игр на лазертаг-оборудовании. Понятно, что в какой-то момент оборудование стало ломаться, поэтому мы решили изучить, из чего оно состоит. И поняли, что можем самостоятельно не только ремонтировать, но и делать оборудование. Мы создали первую электронику и буквально с маленького гаража начали этот долгий путь. Пришли клиенты и захотели открыть такие же клубы в других городах. В итоге всё пошло по накатанной, мы росли по 300 процентов в год, сейчас в компании работает уже 70+ человек.



— Что делается для того, чтобы поддерживать этот уровень и продолжать развитие?

— Мы участвуем во всех международных выставках, в которых только возможно, нам в этом помогает центр экспортного развития Смоленской области. Также благодаря поддержке администрации и центру кластерного развития мы ежегодно участвуем в Иннопроме и форуме Армия 2019 в Алабино. Мы ощущаем поддержку на деле.



Мы продвигаем лазертаг как вид военно-тактической игры будущего. Были разные моменты, кризис. В какой-то момент внутренний рынок совсем упал, было это в 2014-2015 годах, но мы сумели его преодолеть, благодаря выходу на международный рынок. Помимо участия в выставках мы создали сайт на английском, You Tube канал, обеспечили CEO продвижение на английском языке. Нанимали переводчиков, менеджеров со знанием иностранных языков. Сейчас примерно 75 процентов нашей продукции мы отправляем за рубеж.

— Лазертаг появился в мире ещё в 80-х годах прошлого века. Что нового привнесли вы в эту игру?

— Мы решили, что надо выводить лазертаг за пределы стандартных арен. Мы придумали идею игры вне арены, на природе, на заброшенных площадках. И мы первыми сделали оружие максимально реалистичным. Плюс мы поставили себе цель делать «пушки» не только качественными, но и красивыми. Из трёх стартапов, которые начинали этим заниматься, вышли на экспорт, по большому счёту, только мы.

— И стали проводить крупные соревнования?

— Да, на протяжении 8 лет мы проводим и спонсируем международный лазертаг турнир. В этом году он сменил формат и название. Сейчас это «Международный фестиваль лазертага». Это самое крупное в мире соревнование с лазертаг оборудованием. Раньше турнир назывался «Майские манёвры», а ещё до этого было забавное сокращённое название – «МММ», которое расшифровывалось как международные майские манёвры. Нам название «МММ» никогда не нравилось, так что мы сделали ребрендинг.



— Как вы пришли к желанию сделать лазертаг не просто развлечением, но и спортом?

— Три года назад мы начали развивать спортивный лазертаг. Мы поняли, что без широкой аудитории этот вид военно-тактических игр останется узкоспециализированным. Пейнтбол и страйкбол тоже не собираются сдавать позиции, хотя лазертаг лучше них по многим направлениям – дальность выстрела, реалистичность оборудования, абсолютная безопасность. Это значит, что могут играть дети, а это громадный сегмент. Для развития спортивного лазертага нам понравился формат футбольных стадионов. Мы подумали, что там можно не только играть в футбол. Взяли надувные фигуры и расставили их по площадке. Создали новые правила и усовершенствовали их учитывая особенности оборудования. Так родился спортивный лазертаг. Нам это пока не очень нравится, но по-другому быстровозводимое поле не сделать. Планируем новый стандарт поля, но это будет через годик. Мы придумали три формата поля. Первый – размер школьного зала, второй – размер мини-футбольного поля, третий – размер большого футбольного поля.

— Вы уже подали документы в Министерство спорта?

— Да, мы уже подали документы для регистрации этого вида спорта. Конечно, это длительный процесс, всё делается не за один день. На самом деле мы не так давно начали разбираться, как вообще создаются виды спорта, как они регистрируются. Изучили международный и российский опыт, вели переговоры с заинтересованными людьми из минспорта, со Смоленской академией Физкультуры и спорта.

— Что говорят в Министерстве?

— В мире нет прецедентов по регистрации спортивного лазертага, в отличие от спортивного пейнтбола. Нам сказали, что нам вместе идти к этому придётся примерно полтора года. Россия является самой крупной в мире страной, проводящей такие масштабные соревнования по лазертагу. Мы ставим мировые рекорды по количеству участников, поэтому то, что именно мы этим занимаемся, очень логично. Мы впервые провели прямую трансляцию чемпионата России, которую смотрело более 1000 человек, а это приличный показатель. В дальнейшем планируем задействовать больше камер, чтобы показать, насколько круто то, чем мы занимаемся.



— Каким вы видите будущее спортивного лазертага?

— Моя глубокая убеждённость в том, что лазертаг станет спортом XXI века. Я бы сравнил нашу ситуацию с биатлоном. Биатлон не был популярен, пока его не начали снимать и делать качественные прямые трансляции. Оборудование позволило сделать революцию. Пришли спонсоры и зрители, которые полюбили этот вид спорта. Я думаю, что лазертаг через 10 лет ждёт то же самое! Если мы продолжим держать заданную планку, конечно. У нас есть безопасность, сумасшедшая зрелищность и массовость. Это три слагаемых успеха.



— Есть ли какая-то социальная миссия у этого вида спорта?

— Безусловно! Наш слоган звучит так – Play in reality. Игра в реальном мире – это способ отвлечь ребёнка от компьютера. Дети очень сильно любят лазертаг за то, что их любимые компьютерные игрушки воплощаются в реальной жизни. Лазертаг – здоровая альтернатива компьютерных клубов. Мы хотим вернуть детей на спортивные площадки, и это один из основных наших посылов.