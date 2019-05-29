В будущее с «Оптимистом». Звёзды российского паруса зажгутся в Санкт-Петербурге

В акватории Яхт-клуба Санкт-Петербурга 31 мая пройдут первые гонки третьего в истории Кубка Ассоциации класса яхт «Оптимист», который соберёт более 200 сильнейших гонщиков в возрасте от 9 до 14 лет со всей страны. Ожидается, что регата поставит новый рекорд: на соревнование приедут порядка 200 гонщиков из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Таганрога, Сочи, Севастополя, Тольятти и даже из Хабаровска и Красноярска!

Третий в истории Кубок Ассоциации класса «Оптимист» станет заключительным этапом отбора сильнейших спортсменов в сборные России на первенство мира и Европы. Две другие отборочные регаты проходили в Тольятти (первенство России, 9-15 сентября) и Сочи (Кубок Яхт-клуба Сочи, 29 апреля – 5 мая). Отбор в сборную будет производиться по результатам двух гонок – Кубка Ассоциации и одной из двух других (в общий зачёт пойдёт лучшая регата).

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Кроме того, регата станет отборочной и на Спартакиаду 2019 года в классе «Оптимист».



Таким образом, Кубок Ассоциации играет ключевую роль в формировании состава участников первенства мира и Европы. В Санкт-Петербург гарантированно приедут лучшие гонщики в классе.



Среди участников – прошлогодние призёры первенства России в классе «Оптимист» Данила Иванов (Санкт-Петербург, «Крестовский остров»), Артём Максимкин (Долгопрудный, «Водник») и Кирилл Шуненков (Санкт-Петербург, Академия парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга). Учитывая такой солидный состав участников, борьба за первое место предстоит нешуточная.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

«В Петербурге уже третий год подряд собираются лучшие молодые гонщики страны. Регата станет заключительным этапом отбора в сборные России. За пять дней соревнований мы постараемся провести десять гонок, первые пять – квалификационные. Каждый день будем переразбивать гонщиков на флоты примерно по 70 человек в каждом, по окончании квалификации лучшие спортсмены попадут в золотой флот, где и продолжат борьбу за медали. Заключительные гонки и награждения состоятся 4 июня», – рассказал главный судья соревнований Вадим Механиков.

Кубок Ассоциации класса яхт «Оптимист». Санкт-Петербург

Программа турнира



30 мая – заезд, регистрация;

31 мая. 10:00 – торжественное открытие регаты;

31 мая – 4 июня. 12:00 – начало гонок;

4 июня. 17:00 – церемония награждения.

Итоги соревнований будут традиционно подведены в четырёх зачётных группах: Девушки, Юноши, Младшие Девушки и Младшие Юноши. Генеральным информационным партнёром регаты в этом году снова выступит «Детское радио», а генеральным интернет-партнером – портал «Peterburg2.ru»

Цель регаты – развитие детского парусного спорта в Санкт-Петербурге и Российской Федерации. Для многих детей Кубок Ассоциации класса яхт «Оптимист» станет одним из важнейших спортивных соревнований в жизни. Это уникальный шанс для юных спортсменов попробовать свои силы в конкурентной борьбе. Именно на яхте «Оптимист» начинаются занятия в каждой парусной школе.