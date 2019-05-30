Бесконечное удовольствие. Как «Спартак» спасал финал даже после сирены

В чемпионате России по гандболу даже финальная сирена не может остановить борьбу за исторический титул.

17 долгих лет «Чеховские медведи» удерживают звание чемпиона России по гандболу. Только вдумайтесь в эту цифру – представьте себе масштаб гегемонии! В 2001 году клуб был основан, а уже весной 2002-го выиграл свой первый титул. За следующие 17 лет Чехов шёл к титулу по-разному: бывало выносил всех, а бывало – заставлял понервничать. Но всегда побеждал.

В 2019 году эпоха «медведей» в российском гандболе может закончиться. У команды Владимира Максимова появился мощнейший соперник – «Спартак» из Москвы. Всё решит одна победа!

В часе от чемпионства

Два года назад «Спартак» появился на российской арене и по примеру Чехова сразу пошёл к вершинам турнирной таблицы. Правда, сходу согнать «медведей» с трона «красно-белые» не сумели. Да и вообще матчи против фаворита российского первенства у «Спартака» никак не складывались: из девяти игр – три ничьих и шесть поражений (пять – в титульных матчах).

Десятая серия упорного противостояния состоялась 25 мая в Чехове. Это был первый матч финальной серии чемпионата России-2019. После совершенно равного первого тайма, «Спартак» совершил мощный рывок и сумел оторваться от хозяев площадки на четыре мяча, но и подопечные Максимова сдаваться не собирались: за четыре минуты до сирены счёт сравняли.

А дальше обе команды пали жертвами нерва игры. За оставшееся время зрители увидели всего один гол: Иналь Афлитулин в самой концовке второго тайма забил победный мяч!

Таким образом, «Спартак» впервые за два года своего существования обыграл «Чеховских медведей» и максимально приблизился к исторической победе в чемпионате России. Для этого красно-белым нужно было закрепить успех и обыграть команду из Чехова у себя дома.

Бешеное напряжение

Как настраивает свою команду на матчи Игорь Левшин, сменивший на посту тренера «Спартака» Василия Филиппова, доподлинно неизвестно, однако при нём команда не потерпела в чемпионате России ни единого поражения! На второй матч финальной серии гандболисты «Спартака» снова выскочили с горящими глазами. Ещё бы – их мечта всего в 60 игровых минутах. Рукой подать!

Как и ожидалось, начало получилось трудным для обеих команд: сказывалось бешеное напряжение. Уже на первой минуте Олег Скопинцев схлопотал удаление, но «медведи» так и не сумели этим воспользоваться. А счёт в матче был открыт только на четвёртой минуте: Дмитрий Шелестюков продрался сквозь оборонительные порядки соперника и послал мяч в сетку.

Завязалась борьба, жаркая, интересная, непредсказуемая. До счёта 5:5 вперёд выходил «Спартак», затем инициативу взяли «Чеховские медведи». Поначалу атаки были почти безупречными: у вратарей почти не было шансов спасать своих. Но во второй половине тайма хозяева допустили несколько ошибок, и Чехов в какой-то момент оторвался аж на четыре мяча. Однако вдохновенная игра Афлитулина и Деревеня помогла «Спартаку» выправить ситуацию ещё до перерыва – 14:15.

«Покажем им!»

Начало второго тайма для «Спартака» снова получилось невесёлым: опять меньшинство, но в этот раз реализованное соперником. Однако дружина Левшина и не думала унывать. Деревень и Афлитулин порой просто разрывали оборону Чехова, снабжали партнёров точными передачами, и уже на 35-й минуте «Спартак» сумел сравнять счёт, а на 39-й выйти вперёд: судьбоносный бросок с семи метров совершил литовец Миндаугас Уробонас. Но его звёздный час был ещё впереди.

В тот момент, когда «Спартак», казалось, нащупал свою игру, вновь случилось удаление. Досаднее всего было то, что Евдокимов, нарушив правила, не помешал забить Санталову – 21:22.

У «медведей» дела в атаке шли неплохо: помимо Санталова блистал и Кирилл Котов. А о вратарях снова говорить не приходилось: они свои команды выручить никак не могли. В целом же Чехов владел голевой инициативой, но и «Спартак» не отставал – всё время счёт сравнивал.

«До верного!» – призывал свою команду во время тайм-аута Максимов. «Давайте покажем им!» – эмоционально накачивал Левшин перед концовкой. Будто чувствовал, что команде потребуются не тактические наработки, а эмоции, настрой и страсть, чтобы спасти тяжёлую игру.

Стальные нервы

Последние пять минут второго тайма заслуживают особого внимания. На 55-й минуте Остащенко сделал потрясающий пас за спину на Корнева и тот обеспечил «медведям» относительный комфорт – 28:26. Однако «Спартак» за пять минут до конца сдаваться не собирался. Не сдавался он и за три минуты, при 27:29. И правильно делал: Ковалёв за минуту до сирены здорово прорвался к чужим воротам и забил. «Медведи» пытались провести минуту, максимально затягивая время, но получили наказание за пассив и потеряли мяч. Оставалось 18 секунд.

«Спартак» получив во время тайм-аута обстоятельные указания, пошёл в атаку всемером. В самый ответственный момент Илья Рябов получил мяч, развернулся и упал вместе с сиреной. Всё? Поражение? Нет, арбитр указал на семиметровую отметку. Уробонас против Павленко!

Нервы у литовца оказались стальными! Он забил в «девятку», и продолжил матч!

И снова не уложились!

В овертайме сил у Чехова, похоже, оставалось побольше, потому что команда сохранила голевую инициативу. К смене сторон «медведи» владели небольшим преимуществом, хотя Егор Евдокимов на последней секунде бросал из убойной позиции. Но мяч пролетел рядом со штангой.

Второй овертайм вновь испытывал нервы болельщиков и игроков на прочность. Уробонас в пятый раз за игру вышел к семиметровой отметке, но в этот раз не забил – Павленко справился. Однако тут же сейвом ответил Сорокин, и Деревень хлёстким броском сравнял счёт – 31:31. В следующем эпизоде Санталов вновь вывел Чехов вперёд, забив рикошетом от перекладины и вратаря, а вот «Спартаку» каркас ворот не помог: от двух штанг мяч после броска Деревеня вылетел в поле.

На последней минуте «медведи» вновь никуда не торопились, не забили, и у «Спартака» появился шанс на атаку. И дело вновь дошло до сирены и стандарта после ней. Правда, на этот раз не семиметрового, а лишь свободного броска. Игроки чеховской команды встали стеной и не позволили Деревень найти брешь, а «Спартаку» прервать чемпионскую серию.

По крайней мере пока. Решающий матч всего финала состоится завтра, 31 мая.