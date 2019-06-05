Путь в «золотой» флот. Определены лучшие яхтсмены России в классе «Оптимист»

«Очень доволен тем, как готовы наши дети»

Во вторник, 4 июня в Санкт-Петербурге состоялись заключительные гонки Кубка Ассоциации класса «Оптимист» – важнейшей регаты, которая является заключительным этапом отбора на ключевые международные старты сезона. В гонках принимали участие спортсмены от 9 до 14 лет. Прошедший Кубок Ассоциации стал рекордным по числу участников. В регате приняли участие 224 гонщика со всех уголков нашей страны, в том числе из Хабаровска, Сахалинской области и Владивостока.

В начале заключительного дня порывы ветра достигали 14 узлов, но по ходу первых гонок снизились до четырёх. Таким образом, организаторы провели по одной гонке в «золотом», «серебряном» и «бронзовых» флотах и этим решили ограничиться.



«Я рассчитывал вчера закончить соревнования в «золотом» флоте, но это удалось сделать только сегодня. Мы полностью реализовали программу, – говорит главный судья Кубка Ассоциации Вадим Механиков. – Кроме того, мы провели 9 из 10 гонок в «серебряном» и «бронзовом» флотах. На протяжении регаты ветер был разный. Профессиональные гонщики должны хорошо гоняться в любой ветер, что и показали сегодняшние лидеры. Я очень доволен тем, как готовы наши дети».

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Цель – «золотой» флот на первенстве мира

Несмотря на то, что последняя гонка не очень удалась фаворитам, в верхней части таблицы не произошло больших изменений. Артём Максимкин (ПК «Водник», Долгопрудный) сохранил за собой первую строчку, Андрей Сотников (Детская спортивная парусная команда «Рауту») стал вторым, а Даниил Перчик («Рауту») – третьим.



«Условия для регаты были очень хорошие – ветер был стабильный, – рассказал победитель Кубка Ассоциации Артем Максимкин. «Ничего сверхъестественного в течение всей гонки не происходило. По сильному ветру у меня не очень хорошо получалось гоняться, но из-за того, что соперники давали мне шансы, я мог у них отыгрывать расстояние, поэтому стабильно прошел все гонки. Я много раз был в Санкт-Петербурге и представлял условия этой акватории. Для меня несложно было перестроиться. Здорово, что я отобрался на чемпионат мира. Первостепенной целью для меня является попадание в «золотой» флот на мировом первенстве».

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Среди девушек на первое место взлетела Арина Браташенко (Таганрог, ГБУ РО СШОР №3). В упорной борьбе она обошла Алису Ивановскую («Рауту»), ставшую второй. Третье место заняла Екатерина Елистратова (ЦСКА, Москва).

«Главный соперник для меня – это я сама. Эту борьбу я проиграла, – говорит серебряный призер Алиса Ивановская. «На самом деле я всегда считала, что можно наравне бороться с ребятами. Во многих странах нет отдельного зачета для девочек. Я считаю, что так и должно быть. Зачет по девочкам – это просто бонус. Я довольна тем, что обогнала много парней и почти всех девочек. Это мой последний год в «Оптимисте». Но я не собираюсь уходить из парусного спорта. Я хочу попробовать себя в разных классах яхт и решить, что мне больше подходит».

Лучшие из лучших

После Кубка Ассоциации на тренерском собрании были определены составы сборных, которые будут представлять нашу страну на Первенствах Европы и мира. На Первенство мира отправятся Артём Максимкин и Иван Жилкин (оба – «Водник»), Данила Иванов и Максим Бондарь (оба – «Крестовский остров) и Фёдор Кривобоков («Дружба»).

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

На Первенстве Европы нашу страну представят Андрей Сотников, Даниил Перчик, Вячеслав Мартусь (все – «Рауту»), Кирилл Шуненков (Академия парусного спорта), Арина Браташенко («СШОР №3), Дарья Савинова («Фаворит») и Мария Струк («Водник»).



Лучший среди младших гонщиков – Артём Черпита из Севастополя. Второе место занял Даниил Ларченков («Рауту»). На третьей строчке финишировал Николай Фастенко (ГБУ ФСО «Юность Москвы). Среди младших девушек без изменений: на первом месте Дина Жилкина (ПК «Водник», Долгопрудный), Юлия Наймушина (РО ФСПКК, Красноярск) – вторая, замыкает тройку Полина Морозова (МБУ СШОР №4, Сочи).



Полные результаты регаты можно найти на сайте Академии парусного спорта

«Отбор был конкурентным»

«Я очень доволен тем, как прошла регата, – отметил президент Ассоциации класса «Оптимист» Владимир Любомиров. «Самое главное – количество участников. В очередной раз мы установили рекорд. Это очень приятно, что ребята ценят эту регату, приезжают и борются. Еще более важно, что растет общий спортивный уровень. Несколько лет назад мы и представить не могли, что такое количество спортсменов сможет выступать на таком высочайшем уровне. Отбор на Первенство мира и Европы был конкурентным. Ради этого мы и затевали эти регаты».



«Ивент-менеджмент – это не только сама гонка, но и различные береговые и развлекательные мероприятия, наличие еды для спортсменов, – продолжает главный судья соревнований Вадим Механиков. – Такого полного набора удовольствий, как в Яхт-клубе Санкт-Петербурга, в России нигде нет. Это единственное место, которое так встречает и организует мероприятия. Мороженое, сувениры, еда, игры, встреча с Георгием Шайдуко – все это сопровождало Кубок Ассоциации».