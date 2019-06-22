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Европейские игры 2019 – онлайн-трансляция 22 июня 2019

Европейские игры — 2019 в Минске, сборная России
«Чемпионат»
Европейские игры-2019. Первый день. Кто завоюет первую медаль? LIVE
Все события 22 июня на Европейских играх в Беларуси. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / Европейские игры 2019 0

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07:00. Доброе утро, дорогие любители спорта. Накануне отгремела красочная церемония открытия, и сегодня, 22 июня, в Минске стартует основная соревновательная программа II Европейских игр 2019 года. На спортивные площадки, чтобы сразиться за первые медали турнира, выйдут десятки спортсменов, и среди них — россияне.

В первый день Игр будут разыграны награды сразу в семи видах спорта: спортивной акробатике, шоссейном велоспорте, художественной гимнастике, дзюдо, самбо, пулевой стрельбе и стрельбе из лука. Сборная России однозначно откроет счёт медалям на Европейских играх. Но кто сделает это первым? В каком виде спорта? Следите вместе с «Чемпионатом». Мы будем рассказывать обо всех событиях главного спортивного праздника этого лета.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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