Европейские игры-2019. Первый день. Кто завоюет первую медаль? LIVE

Все события 22 июня на Европейских играх в Беларуси. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.

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07:00. Доброе утро, дорогие любители спорта. Накануне отгремела красочная церемония открытия, и сегодня, 22 июня, в Минске стартует основная соревновательная программа II Европейских игр 2019 года. На спортивные площадки, чтобы сразиться за первые медали турнира, выйдут десятки спортсменов, и среди них — россияне.

В первый день Игр будут разыграны награды сразу в семи видах спорта: спортивной акробатике, шоссейном велоспорте, художественной гимнастике, дзюдо, самбо, пулевой стрельбе и стрельбе из лука. Сборная России однозначно откроет счёт медалям на Европейских играх. Но кто сделает это первым? В каком виде спорта? Следите вместе с «Чемпионатом». Мы будем рассказывать обо всех событиях главного спортивного праздника этого лета.