Пляжный футбол. Битва за Европу. Россия — Испания

В первом матче турнира по пляжному футболу на Европейских играх — 2019 в Минске сборная России сыграет с Испанией.

*** Медальный зачёт Европейских игр — 2019 ***

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ОНЛАЙН ДНЯ

12:00. Добрый день, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. 25 июня — знаменательная дата, поскольку именно в этот день на II Европейских играх в Минске начинается турнир по пляжному футболу с участием сборной России. Напомним, что четыре года тому назад в Баку россияне завоевали золотые награды и теперь не прочь снова завоевать чемпионский титул.

В своём первом матче на турнире сборная России сыграет с мощной командой Испании. Матч начнётся в 15:30 мск. Призываем вас болеть за нашу команду вместе с «Чемпионатом»: у нас вы найдёте всё самое интересное прямо с места событий!