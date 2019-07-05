Пляжный футбол. Евролига. Россия — Азербайджан. LIVE

В Португалии стартует Евролига по пляжному футболу. В первом матче Россия сыграет с Азербайджаном. Новости, фото и видео — в нашей хронике.

*** Пляжный футбол, Евролига-2019: полное расписание матчей ***

*** Пляжный футбол, Евролига-2019: турнирная таблица ***

ОНЛАЙН ДНЯ

11:55. Параллельно с этапом мужской Евролиги в Назаре проходит Кубок Европы среди женских сборных. Напомним, что именно российская команда год назад стала обладательницей этого трофея. Защиту придётся начинать матчем против сильной английской сборной. Матч начнётся в 12:00 по московскому времени.

10:30. Добрый день, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Совсем недавно мы вместе следили за выступлением команды на Европейских играх. К сожалению, в Минске сборная не сумела добиться положительного результата и заняла невысокое шестое место. Но шанс исправить ошибки представился уже через неделю. С 5 по 7 июля в Назаре (Португалия) пройдёт первый этап важнейшего ежегодного турнира — Евролиги. Чтобы попасть в Суперфинал, России нужно побеждать.

В Португалию команда приехала в экспериментальном составе, поскольку почти все лидеры получили паузу после Европейских игр. Впрочем, соперники России вполне по силам: Азербайджан, Турция и Испания — отличная возможность проявить себя для игроков резерва. Первый матч сборная России проведёт с соседями из Азербайджана. Начало — в 18:30 мск.