Пляжный футбол. Евролига-2019. Россия — Турция. LIVE

Во втором туре Евролиги-2019 Россия сыграет с Турцией. Все новости, интересные факты о матче и видео — в нашей хронике.

*** Пляжный футбол, Евролига-2019: полное расписание матчей ***

*** Пляжный футбол, Евролига-2019: турнирная таблица ***

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08:45. Также сегодня в Португалии свой матч проведёт женская сборная России. В 11:15 по московскому времени россиянки сыграют с девушками из Нидерландов. Победа гарантирует команде Ильи Леонова право во второй раз подряд сыграть в финале Кубка Европы. Первый, напомним, Россия выиграла.

А в ожидании матча предлагаем вам насладиться голами матча Россия — Испания.

08:30. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня, 6 июля наша команда проведёт свой второй матча на этапе Евролиги-2019 в городке Назаре (Португалия). В первой встрече на турнире россияне одержали победу, но крайне непростую: трижды отыгравшись в матче с Азербайджаном, подопечные Михаила Лихачёва дожали соперника в серии пенальти. Хочется верить, что вторая игра, в которой предстоит сойтись на песке с Турцией, для нашей команды сложится проще.