Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Статьи /

Пляжный футбол, Евролига-2019, Россия — Турция, прямая трансляция матча

Сборная России по пляжному футболу
«Чемпионат»
Пляжный футбол. Евролига-2019. Россия — Турция. LIVE
Во втором туре Евролиги-2019 Россия сыграет с Турцией. Все новости, интересные факты о матче и видео — в нашей хронике.
Другие / Пляжный футбол 0

*** Пляжный футбол, Евролига-2019: полное расписание матчей ***

*** Пляжный футбол, Евролига-2019: турнирная таблица ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:45. Также сегодня в Португалии свой матч проведёт женская сборная России. В 11:15 по московскому времени россиянки сыграют с девушками из Нидерландов. Победа гарантирует команде Ильи Леонова право во второй раз подряд сыграть в финале Кубка Европы. Первый, напомним, Россия выиграла.

А в ожидании матча предлагаем вам насладиться голами матча Россия — Испания.

08:30. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня, 6 июля наша команда проведёт свой второй матча на этапе Евролиги-2019 в городке Назаре (Португалия). В первой встрече на турнире россияне одержали победу, но крайне непростую: трижды отыгравшись в матче с Азербайджаном, подопечные Михаила Лихачёва дожали соперника в серии пенальти. Хочется верить, что вторая игра, в которой предстоит сойтись на песке с Турцией, для нашей команды сложится проще.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент