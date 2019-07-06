Пляжный футбол. Евролига-2019. Россия — Турция. LIVE

*** Пляжный футбол, Евролига-2019: полное расписание матчей ***
*** Пляжный футбол, Евролига-2019: турнирная таблица ***
ОНЛАЙН ДНЯ
08:45. Также сегодня в Португалии свой матч проведёт женская сборная России. В 11:15 по московскому времени россиянки сыграют с девушками из Нидерландов. Победа гарантирует команде Ильи Леонова право во второй раз подряд сыграть в финале Кубка Европы. Первый, напомним, Россия выиграла.
А в ожидании матча предлагаем вам насладиться голами матча Россия — Испания.
08:30. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня, 6 июля наша команда проведёт свой второй матча на этапе Евролиги-2019 в городке Назаре (Португалия). В первой встрече на турнире россияне одержали победу, но крайне непростую: трижды отыгравшись в матче с Азербайджаном, подопечные Михаила Лихачёва дожали соперника в серии пенальти. Хочется верить, что вторая игра, в которой предстоит сойтись на песке с Турцией, для нашей команды сложится проще.
- 6 июля 2019
-
00:58
-
00:42
-
00:28
-
00:16
- 5 июля 2019
-
23:30
-
23:04
-
21:46
-
20:12
-
19:46
-
18:46
-
18:37
-
17:56
-
17:45
-
16:28
-
15:43
-
13:36
-
12:24
-
11:53
-
09:38
- 4 июля 2019
-
23:28
-
21:48
-
21:29
-
19:49
-
18:08
-
17:51
-
17:13
-
16:55
-
16:37
-
16:24
-
15:24
-
15:13
-
14:15
-
13:50
-
12:09
-
11:26