Толпа заставила судью выбрать победителя. Громкий скандал в российской борьбе

Проходящий в Сочи чемпионат России по вольной борьбе неожиданно ознаменовался серьёзным скандалом. Четвертьфинальный поединок в весе до 57 кг между Хасанхусейном Бадрудиновым, выступающим за команду Москвы, и Арыйааном Тютриным из Якутии завершился победой первого борца со счётом 5:4 – решающий балл ему отдали за две секунды до конца схватки.
Судьбоносное судейское решение, впрочем, было воспринято неоднозначно. Многие болельщики выражали своё негодование и предполагали, что Тютрина засудили, а представитель Федерации спортивной борьбы Якутии Николай Бястинов вообще назвал случай вопиющим и предположил, что главный судья попал под давление толпы и украл у его земляка олимпийскую мечту.
Но что же произошло на ковре и около него на самом деле?
Спорное решение
В первую очередь, предлагаем вашему вниманию запись схватки, а также всего, что происходило вокруг ковра, пока на нём находились борцы. К сожалению, в некоторых особо важных эпизодах качество записи оставляет желать лучшего. Но общее представление о событиях видео даёт.
На пути к четвертьфиналу Бадрудинов и Тютрин выиграли по две схватки. Очный поединок был важен не только с точки зрения борьбы за золото чемпионата страны, но и отбора на предстоящий чемпионат мира, а в среднесрочной перспективе – и на Олимпиаду 2020 года в Токио.
Схватка была равной: в дебюте Бадрудинов набрал четыре балла, но Тютрин собрался и сравнял счёт. Страсти накалились до предела: по окончании времени борец из Якутии должен был праздновать победу. Однако за 1,8 секунды до конца поединок был остановлен. После долгих разбирательств представитель Москвы получил балл за пассивность соперника и одержал победу.
Судейское решение действительно выглядело спорно. Тютрин на последних секундах точно никуда не убегал, а стойко оборонялся в центре мата.
Потасовка и полиция
Но почему же рефери принял столь неоднозначное решение? Просто ошибся?
Скорее всего, судья не выдержал натиска толпы. На видео заметно, как после остановки поединка при счёте 4:4 к судейскому столику стекаются люди. По всей видимости, изначально на рефери хотели надавить представители команды Бадрудинова, однако затем у ковра образовалось настоящее столпотворение. Несмотря на призывы диктора, люди спрыгивали со своих мест на трибунах и рвались к эпицентру событий. В зал были вызваны полицейские подразделения, и только с их помощью удалось прекратить столпотворение и даже потасовку.
Якутские СМИ сообщают, что к судьям рвались представители делегации из Дагестана, земляки Бадрудинова. Однако официального подтверждения этому пока нет.
Как бы то ни было, судья не выдержал натиска толпы, требовавшей наказать Тютрина за пассив, и присудил его сопернику один балл. Через две секунды Хасанхусейн праздновал победу.
Что делать? Кто виноват?
Федерация спортивной борьбы России не стала делать скоропалительных выводов, а будет детально разбираться в сложившейся ситуации.
1. Необходимо понять, насколько справедливым было решение судьи о пассиве. Выяснить мотивы, которыми руководствовался рефери, принимая судьбоносное решение.
2. Необходимо выяснить, кто эти люди, которые окружили судью и фактически вынудили его принять решение, и наказать их в соответствии с установленными правилами.
3. Необходимо разработать или ужесточить имеющиеся правила, которые исключат возможность возникновения подобных ситуаций в будущем.
4. Если станет понятно, что Арыйаан Тютрин проиграл не по правилам, необходимо предоставить ему возможность отобраться на чемпионат мира не по итогам чемпионата России.
А иначе зачем вообще проводить какие-то спортивные соревнования, если победителя можно просто выбрать решением толпы?
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