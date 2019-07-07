Победа на всех фронтах. Российская команда выиграла Nord Stream Race 2019

C 22 июня по 5 июля на севере Европы проходила восьмая регата Nord Stream Race. Старт Балтийской регаты был дан в немецком городе Киль, а далее флот прошёл по маршруту Копенгаген – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург. В соревнованиях принимали участие пять команд победителей парусных лиг из Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. И именно российский экипаж выиграл масштабную и престижную гонку!

Участники соревновались в трёх зачётах: короткие (прибрежные) гонки, длинные переходы (оффшорные рейсы) и общий зачёт, который был сформирован из результатов коротких и длинных гонок. Короткие гонки проходили в центре городов, за ними удобно было наблюдать с берега. Длинные переходы между городами в среднем занимали около суток. Самый длительный переход – из Копенгагена в Стокгольм – его продолжительность составила почти двое суток.

Северный поток объединяет. Никакой политики – только спорт! Восьмая регата Nord Stream Race пройдёт под девизом «Спорт объединяет Балтику». Флот пройдёт от Киля до Санкт-Петербурга.

Соревнования проходили на одинаковых (монотипных) спортивных парусных яхтах класса Club Swan 50. В экипаже одной лодки – десять спортсменов, а также приглашённые гости.

Команда «Левиафан», праздновавшая победу, была образована в 2014 году и стала самым молодым участником регаты. В прошлом году «Левиафан» впервые в истории выиграл парусную лигу в России и завоевал путёвку на Nord Stream Race. Костяк команды составляют Вадим Яхинсон, Максим Титаренко, Михаил Шереметьев и Максим Шереметьев. Вадим Яхинсон пришел в парусный спорт уже в солидном возрасте. В 19 лет он был зачислен в секцию парусного спорта в Московском авиационном институте и там же провел первую гонку на яхте класса Finn. Его напарника – Максима Титаренко – заниматься яхтингом побудила встреча с Оскаром Конюховым, сыном Федора. Вместе они за десять дней прошли под парусом Атлантический океан. Братья Шереметьевы – профессиональные яхтсмены в команде «Левиафан». Они дважды представляли сборную Россию на Олимпийских играх – в 2008 и 2012 годах.

«Регата далась нам нелегко, – рассказал тактик команды Михаил Шереметьев. – У нас нет большого опыта офшорных гонок, но мы все продумали и усилились опытным навигатором и баковым из команды «Скорпиус», ребята нам сильно помогли, плюс все дни у нас была очень хорошая атмосфера в команде, видимо именно это и помогло нам так стабильно выступить».

В офшорных гонках второе место досталось шведам, третье – датчанам, а вот в прибрежных гонках серебряные и бронзовые призёры поменялись местами. В общем зачете вторыми стали датчане из Kongelig Dansk Yachtklub, третьими – шведы из Kungliga Svenska Segelsällskapet.



Церемония награждения победителей и призёров прошла в особняке Румянцева, спортсменов поздравляли командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров, представитель ПАО «Газпром» Александр Медведев и директор Nord Stream AG Алексей Зайцев.

В этот же период в Санкт-Петербурге стартовал квалификационный этап Sailing Champions League, часть спортсменов отправилась представлять свои команды в этом престижном соревновании, а вечером состоялся торжественный гала-ужин в Петропавловской крепости, который объединил спортсменов Nord Stream Race и Sailing Champions League.