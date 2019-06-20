Северный поток объединяет. Никакой политики – только спорт!

C 21 июня по 5 июля на севере Европы пройдёт восьмая регата Nord Stream Race. Старт Балтийской регаты будет дан в немецком городе Киле. Далее флот пройдёт по маршруту Копенгаген – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург.

Новая жизнь регаты

Регата стартует во время крупнейшего парусного фестиваля Европы «Кильская неделя». Традиционно этот фестиваль собирает сотни спортивных, любительских и исторических яхт. В Киле почётным гостем мероприятий регаты станет экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он даст сигнальный выстрел на старте первого этапа, тем самым официально откроет восьмой сезон Nord Stream Race. На официальном сайте регаты будет осуществляться прямая трансляция коротких гонок Nord Stream Race в Киле.

«В 2017 году мы вдохнули новую жизнь в Nord Stream Race, дав ей новый гоночный флот, маршрут и новую крепкую концепцию, которая полностью отразила девиз регаты «Объединяя Балтику спортом». Наша цель – сделать Nord Stream Race не просто регатой, а событием на Балтике. Регата объединяет спортсменов, которые сражаются за звание лучшей команды Балтики. За свои национальные команды болеют тысячи неравнодушных людей, которые участвуют в наших культурных событиях, встречах и благотворительных акциях», – поясняет руководитель проектов Яхт-клуба Санкт-Петербурга Елена Соловьёва.

Не парусом единым!

В Дании яхты регаты встанут в центре Копенгагена напротив знаменитой оперы. В Швеции Nord Stream станет частью старейшей европейской регаты ÅF Offshore Race в Стокгольме: прибрежная гонка Nord Stream Race в Стокгольме пройдёт совместно с ÅF Offshore Race. В Финляндии лодки будут гоняться в непосредственной близости к берегу, а для посетителей будет организована спортивная программа: семейный фитнес, мини-гольф, катание на яхтах. В каждом городе запланированы бесплатные экскурсии на яхты, где можно пообщаться со спортсменами.

В Санкт-Петербурге лодки будут пришвартованы на набережной Лейтенанта Шмидта, они будут открыты для посещения 5 июля. Там же пройдёт встреча спортсменов Nord Stream Race с юными яхтсменами из петербургских парусных школ. После этого состоится церемония награждения участников Nord Stream Race на корабле «Полтава» на Английской набережной. А вечером пройдёт благотворительный аукцион, где будут представлены картины художников-маринистов Германии, Дании, Финляндии и России. Средства от продажи картин будут переданы в фонд AdVita.

Как проходят гонки

Участники соревнуются в трёх зачётах: короткие гонки (прибрежные гонки), длинные переходы (оффшорные рейсы) и общий зачёт, который формируется из результатов коротких и длинных гонок. Короткие гонки проходят в центре городов, поэтому за ними удобно наблюдать с берега. Длинные переходы между городами в среднем занимают около суток, самый длительный переход из Копенгагена в Стокгольм, его продолжительность составляет почти двое суток.

Соревнования проходят на одинаковых (монотипных) спортивных парусных яхтах класса Club Swan 50. В экипаже одной лодке 10 спортсменов.

Участники регаты

В соревнованиях принимают участие пять команд победителей национальных парусных лиг Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Команды Nord Stream Race 2019: Северогерманский гоночный союз (Германия, многократный участник), Датский Королевский яхт-клуб (Дания, команда участвует впервые), Шведский Королевский яхт-клуб (Швеция, команда участвует во второй раз), Яхт-клуб Аландских островов (Финляндия, команда участвует во второй раз), Команда «Левиафан» (Россия, команда участвует впервые)

Московская команда «Левиафан» была образована в 2014 году и является самым молодым участником предстоящей регаты. В прошлом году «Левиафан» впервые в истории выиграл парусную лигу и завоевал путевку на Nord Stream Race. Костяк команды составляют Вадим Яхинсон, Максим Титаренко, Михаил Шереметьев и Максим Шереметьев. Вадим Яхинсон пришел в парусный спорт уже в солидном возрасте. В 19 лет он был зачислен в секцию парусного спорта в Московском авиационном институте и там же провёл первую гонку на яхте класса Finn. Его напарника Максима Титаренко заниматься яхтингом побудила встреча с Оскаром Конюховым, сыном Фёдора. Вместе они за 10 дней прошли под парусом Атлантический океан. Братья Шереметьевы – профессиональные яхтсмены в команде «Левиафан». Они дважды представляли сборную Россию на Олимпийских играх (2008 и 2012 годы).

Расписание регаты Nord Stream Race 2019

22 июня. Киль, Германия

14:00. Прибрежные гонки

20:00. Торжественная церемония открытия

23 июня. Киль, Германия

16:00. Старт первого этапа

25 июня. Копенгаген, Дания

12:00. Прибрежные гонки

19:00. Старт второго этапа

29 июня. Стокгольм, Швеция

13:00. Прибрежные гонки

30 июня. Стокгольм, Швеция

11:40. Старт третьего этапа

2 июля. Хельсинки, Финляндия

12:00. Прибрежные гонки

3 июля. Хельсинки, Финляндия

14:00. Старт четвёртого этапа

5 июля. Санкт-Петербург, Россия

10:30. Экскурсии на лодки, встреча со спортсменами

13:00. Церемония награждения на корабле «Полтава».