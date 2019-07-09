Нева не помогла? Как прошёл этап Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Немецкая традиция

Квалификационный этап SCL 2019 стал последней точкой отбора перед финалом в швейцарском Санкт-Морице. Ставки в этом соревновании были невероятно высоки, поэтому этап получился очень напряжённым и боевым. В первый день яхтсменов поливало дождем, во второй из-за штиля гоночный комитет сумел провести всего четыре гонки, а финальный день подарил спортсменам девять стартов.



По итогам регаты для всех команд прошло по восемь гонок (всего 24 старта за три дня). Слабый, заходистый ветер, постоянная смена его направления, а также сильное течение Невы – всё сделало этот этап абсолютно непредсказуемым и максимально усилило борьбу в лидирующей группе.

Традиция немецких команд – побеждать на этапе в Санкт-Петербурге – продолжилась. Сразу два клуба: Bayerischer Yacht-Club с озера Штарнбергер (южнее Мюнхена) и клуб из Бремена Wassersport-Verein Hemelingen – расположились на первом и втором местах.

«Акватория очень требовательная к гонщикам: течение, часто меняющийся ветер… При этом все находились в одинаковых условиях. У нас получались очень хорошие старты, это сильно помогло. Вообще, место для гонок замечательное: центр города, пляж в центре города. Первый день получился довольно нервным, но потом мы собрались, наладили командную работу. Хорошо, что всё хорошо кончается!» – подвёл итоги регаты Джулиан Отенрит, член команды-победителя.

Невезение хозяев

А командам Яхт-клуба Санкт-Петербурга максимально не повезло. Сначала команда Академии вылетела на фальстарт и получила OCS (гонка не зачитывалась), в следующей гонке наших ребят наказали пенальти на последнем верхнем знаке, а затем разворот на 360 градусов отбросил команду Анны Басалкиной на несколько позиций – она оказалась на восьмом месте.

Вторая команда, получившая «уайлд-кард» как команда принимающего яхт-клуба, была собрана из молодых и перспективных спортсменов Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга. Рулевым команды стал молодой олимпионик Артем Судаков, тактиком – Даниил Банаян. В последней гонке дня гоночный комитет принял решение о фальстарте команды, но ребята подали протест, так как, по данным трекера и видео с дрона, фальстарта не было. По результатам разбора протеста судейская бригада оставила нашу команду на шестом месте (если бы фальстарт признали недействительным, то ребята стали бы вторыми). Но всё равно команда квалифицировалась в финал.



«У нас очень слаженная команда, мы всего за одну тренировку смогли отстроить коммуникацию. Удача была на нашей стороне, все работали слаженно, поэтому в какой-то момент смогли отыграться. Да, мы самая молодая команда… Ну, если бы не это решение гоночного комитета, были бы вторые», – рассказал Артём Судаков.

По итогам регаты великолепно отгонялся экипаж яхт-куба ПИРогово под руководством Владимира Липавского, нашего знаменитого матчевого гонщика, победителя финала Лиги Наций и серебряного призера финала SCL 2017. Ребята отобрались на финал и завершили регату на четвёртой позиции.



«Условия сложные, в этот раз течение не было особенно бешеным, обычно оно бывает сильнее. Но за счет того, что был очень слабый ветер, и он был переменчивым – это создало большие сложности, и постоянно условия менялись. Только привыкнешь к определенной конфигурации – как все меняется и нужно заново просчитывать время. В Швейцарию поедем. Пока ставки делать бессмысленно, Санкт-Мориц – это маленькое озеро, где тоже может дуть из-под каждого угла, поэтому пока не прогнозируем», – отметил после окончания регаты Владимир Липавский.