Застывший спидометр. Как советского лыжного короля погубили любовь и скорость

Советский фристайлист Сергей Шуплецов любил красивых девушек и скорость. А в 25 лет разбился на скорости 180 км/ч. Виновных так и не нашли…

Лыжный фристайл в Советском Союзе в конце прошлого века только начинал развиваться и даже считался «буржуазным» спортом. Но именно в СССР появились мировые звёзды, самой яркой из которых был Сергей Шуплецов. Если обращать внимание только на его медали и девушек, можно легко назвать его баловнем судьбы. Но судьба оказалась злой и отмерила ему слишком мало.

В 25 лет он на огромной скорости на мотоцикле попал под неустановленный грузовик…

Из горных лыж – в «буржуазный» спорт

Уроженец Чусового Сергей Шуплецов пришёл в секцию горных лыж СДЮСШОР «Огонёк» в семь лет. Первоклассник, который хотел заниматься одним из самых красивых и в то же время одним из самых опасных видов спорта, записался также в шахматный кружок, а чуть позже увлёкся и картингом. Идеальное сочетание – скорость и расчёт.

До 15 лет Шуплецов осваивал горнолыжную технику, но директор «Огонька» Леонард Постников убедил его сменить специализацию и перейти во фристайл. Необычный для Советского Союза вид спорта, о котором мало кто знал. Фристайл считался «буржуазным» видом, и тогда объединял лыжный балет, могул и акробатику. Постников пригласил в Пермский край московского тренера Михаила Васильева, который начал заниматься с подающим надежды юниором. Таким юниором, который не видел ничего, кроме спорта. Как рассказывал потом его младший брат Александр, Сергей был просто одержим тренировками. Однажды в 35-градусный мороз пришёл домой весь в слезах, объяснив, что автобусы не ходят, из-за чего он не может доехать до тренировочной базы.

Фото: etnopark.com

Шуплецов очень быстро стал одним из лидеров советского и мирового фристайла. На союзных соревнованиях Сергей опережал тех, кто занимался им гораздо дольше. Европа познакомилась с Шуплецовым в 1990-м – тогда он стал чемпионом континента. Весь мир узнал о юном советском даровании 5 января 1990 года, когда Шуплецов дебютировал в Кубке мира в лыжном балете. Менее чем через две недели в США советский фристайлист уже стоял на пьедестале, став третьим в комбинации, а через месяц выиграл первый в карьере этапа Кубка мира во Франции.

Непокорённая вершина

Стало ясно, что в СССР появилась суперзвезда, готовая замахнуться и на олимпийское золото.

Шуплецов стал чемпионом мира в комбинации в 1991-м в Лейк-Плэсиде, а через два года в Альтенмаркте отстоял свой титул. Двукратный чемпион мира! Такого в отечественном фристайле ещё не было. Но между двумя чемпионатами мира была Олимпиада в Альбервилле, где Сергей стал лишь 12-м в могуле. Победил тогда француз Эдгар Гроспирон. На той же Олимпиаде в женских соревнованиях второй стала Елизавета Кожевникова, девушка Шуплецова, с которой он познакомился в 1989-м на сборах в Алма-Ате, а позже начал встречаться.

Кожевникова, ныне известный комментатор и спортивный психолог, рассказала в интервью «Лыжному спорту», что Шуплецов кардинально изменил своё отношение к могулу. По её словам, он бесконечно тренировался, а после тренировок по полночи смотрел видеозаписи с выступлениями главных соперников. Он разобрал технику каждого на мельчайшие составляющие, пробовал копировать, но в итоге выработал свою.

Фото: РИА Новости

В Лиллехаммер в 1994-м приехал совсем другой спортсмен, нацеленный на победу и обладавший всем необходимым набором качеств, уже праздновавший успех на этапе Кубка мира в Канаде на самой сложной на тот момент трассе в мире. Однако олимпийская вершина осталась непокорённой. Чемпионом стал канадец Жан-Люк Брассар, Шуплецов остался вторым, но зато опередил Гроспирона. Сезон-1993/94 Сергей завершил победой в общем зачёте Кубка мира.

А затем он полностью сосредоточился на могуле. В результате Шуплецов выиграл шесть этапов Кубка мира и стал обладателем «Хрустального глобуса». В 1995-м чемпионат мира проходил в Ла-Клюза, а Шуплецов считался главным фаворитом. Но россиянин довольствовался бронзой в одном из самых скандальных стартов сезона. Французские болельщики не желали видеть, как россиянин обыграет их любимца Гроспирона и даже бросали на трассу куриные тушки.

Впрочем, всё было в руках Шуплецова. Ему на тот момент было всего 24, впереди ещё не один чемпионат мира, и как минимум одна Олимпиада. Но судьба не дала ему больше ни шанса.

Любовь, страсть и смерть

В фантастическом сезоне-1994/95 Сергей Шуплецов расстался с Кожевниковой. Голову ему вскружила француженка Ингрид Гой, входившая в состав национальной сборной по фристайлу.

Шуплецов окунулся в новую страсть с головой, женился и тут же переехал к супруге в Ла-Клюза. Возможно, ничего этого и не случилось бы, будь у спортсмена нормальные условия в России. Но даже в Чусовом у него не было собственного жилья, а из имущества только старые «Жигули». Страна находилась в полуразваленном состоянии, денег не было. Так, за абсолютную победу на чемпионате России по фристайлу в 1993-м Шуплецов получил 8 тыс. рублей.

Шуплецов и его супруга строили большие планы. Вот что он рассказывал в последнем интервью:

«По окончании сезона я женился на очень красивой девушке и хорошем человеке. Она недавно меня просила не рассказывать о ней в интервью, потому я особо много и не говорю. Я очень люблю свою жену. Мы вместе ходим за грибами, ловим рыбу, катаемся на мотоцикле, ходим в кино, слушаем русскую музыку. Я очень люблю водить машину – очень, очень, очень. Раньше я занимался картингом, это было моим хобби…

Когда купили мотоцикл, я был очень рад. В хорошую погоду мы с него не слезаем. У нас есть мечта – поехать на море и отдохнуть. Мы хотим посмотреть на Францию, купить подарки для родителей. Это здорово. Я этого очень хочу».

Ингрид Гой и Сергей Шуплецов Фото: YouTube

Ничего из этого не сбылось. 14 июля 1995 года, когда во Франции праздновался День взятия Бастилии, Шуплецов погиб. В тот день он позвонил маме, сказал, что всё прекрасно. А вечером во время прогулки на мотоцикле Шуплецов столкнулся с грузовиком и скончался на месте.

Французские полицейские даже выдвигали версию о заказном убийстве. СМИ писали, что грузовик, в который врезался российский спортсмен, выехал перед ним на дорогу с выключенными фарами, а затем скрылся с места ДТП. Найти водителя и машину не удалось. Но стрелка на спидометре байка Шуплецова застыла на отметке 180 км/ч.

Призрак юной горнолыжницы. Почему погиб советский гений В ночь на 18 мая 1983 года Александр Жиров увидел странный сон. Спустя 15 часов он разбился на дареной иномарке, а его друг потерял память.

«Все плакали, кроме меня»

Сергея Шуплецова по просьбе жены похоронили в Ла-Клюза. На похороны короля фристайла приехали все его соперники. Гроспирон, который был старше россиянина всего на год, заявил о завершении карьеры, так как не мыслит себя без соперничества с Шуплецовым.

Спустя полгода после его трагедии почтить память выдающегося спортсмена приехали и его партнёры по сборной России.

«Такие люди постоянно испытывают на прочность свою удачу, как будто провоцируют судьбу. Люди, слишком одарённые от Бога, редко задумываются о цене своего успеха и редко ставят свечки в церкви…

Мы были на сборах, когда сообщили, что Шуплецов погиб. Помню лица ребят… Когда он уехал жить и кататься во Францию, многие стали относиться к нему прохладней. Не то чтобы разлюбили. Просто он сам изменился. Отдалился, что ли… Но вдруг в один миг все разборки показались такими мелкими и глупыми. Все плакали, кроме меня. Наверно, это был шок", — рассказала через несколько лет после гибели спортсмена Елизавета Кожевникова.

«Через полгода мы прилетели к нему на могилу всей командой. И тогда меня пробило. Всё, что замерзло внутри, вдруг оттаяло, и стало очень тяжело и больно. Я в спорте всё время что-то доказывала – себе и другим. А ему не надо было ничего доказывать. Я не могла закрыться в ракушке и жить одним драйвом от прыжков и поворотов. А Шуплецов мог. Он этим дышал».