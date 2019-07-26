Блистательная россиянка снова выиграла чемпионат мира. На этот раз соперниц у неё просто не было!

Наша чемпионка божественна. От Юли в бассейне кипит вода

Сборная России не уедет с чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу без золота в плавании. Первую российскую победу в корейском бассейне одержала несравненная Юлия Ефимова. Безоговорочный триумф на дистанции 200 метров брассом принёс Юле шестое золото чемпионатов мира. Она не только самая титулованная, но и самая сногсшибательная пловчиха в истории России.



И Ефимова этого абсолютно не стесняется.

В Кванджу Юля приехала в ранге пятикратной чемпионки планеты и с твёрдым намерением завоевать золото на четвёртом чемпионате мира кряду.

На дистанции 100 метров брассом Юля фаворитом не была, хотя и вышла в финал с лучшим временем.

В финале Юля уступила своей главной сопернице, американке Лилли Кинг. Серебро стало для неё седьмым в карьере на чемпионатах мира.

На дистанции 200 метров у Юли изначально шансов было больше, ведь именно на 200-метровке она завоевала своё единственное золото в Будапеште два года назад.

А уже после предварительных заплывов сомнения в успехе Ефимовой практически отпали. Кинг нарушила правила прохождения дистанции и была дисквалифицирована.

В финале нашей спортсменке оставалось подтвердить предстартовые прогнозы и доказать превосходство над соперницами.

Интрига в финале умерла сразу. Юля оторвалась от конкуренток (хотя какие они ей конкурентки!) и победила с огромным преимуществом.

Нашей красавице снова нет равных!

В последний день чемпионата мира у Ефимовой будет шанс обыграть Кинг в очном соперничестве. Борьба на «полтиннике» обещает быть такой же горячей, как фото Юли в «Инстаграме».