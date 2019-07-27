«Денег за победу мы не получили». Как Россия победила в шахматах на воде

В Санкт-Петербург завершилась регата «Марблхэд Трофи» для класса яхт «Дракон». Победу одержал российский экипаж Дмитрия Самохина, ставший вторым в заключительной пятой гонке. Вообще, этой гонки могли и не быть, но организаторы решили её провести, хоть времени хватило только на одну петлю. После окончания регаты Самохин рассказал, что он с партнёрами получил за победу, может ли обычный человек с улицы провести регату, и в чём сходство «Драконов» с шахматами.

— Дмитрий, незапланированная пятая гонка стала неожиданной?

— По правилам гоночное время должно быть выбрано полностью, а у нас оно оставалось. Так что организаторы приняли очевидное решение провести ещё одну гонку.

— Получилось красиво – кто будет лучше в последней гонке, тот и выигрывает регату.

— Да, получилось справедливо, я бы сказал. Так часто бывает, когда сходятся примерно равные соперники. Более того, нередко судьба всей регаты решается на последних метрах.

— В плане погоды и ветра всё было штатно?

— Не совсем. В Питере иногда бывает проблема в июле, что мало ветра. Тепло и тихо. Один день мы даже потеряли из-за отсутствия ветра. Но, к счастью, успели провести пять гонок. Почему именно важно пять гонок – в таком случае худшая в зачёт не идёт, а это убирает элемент случайности. Так что результат получился спортивным.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

— До начала регаты на что рассчитывали?

— Мы считались одними из фаворитов, но шансы на первое место были у трёх-четырёх экипажей. А при слабых ветрах конкурентоспособность возрастает и у тех экипажей, которые в других условиях отставали бы намного. Так что борьба была непростой.

— Самый сложный момент в регате для вашего экипаже?

— Были гонки, когда приходилось отыгрываться и бороться до конца. В четвёртой гонке, когда было ещё непонятно, состоится ли пятая и дойдёт ли дело до выброса худшего результата, нас устраивал финиш не ниже третьего места. А мы шли четвёртыми, но смогли буквально в последний момент опередить одну лодку и стать третьими. Даже если бы регата завершилась в тот момент, мы стали бы победителями по дополнительным показателям. Но организаторы дали старт и на пятую гонку, в которой мы были лучшими среди претендентов на победу. Можно сказать, что моральный заряд от четвёртой гонки очень помог нам и на заключительной.

— Насколько моральное состояние важно в парусном спорте? Или больше решает мастерство, тактика?

— Очень важен настрой! В парусном спорте приходится принимать много важных решений, каждое из которых оказывает прямое влияние на результат гонки. Когда ты находишься в неважном психологическом состоянии, не уверен в себе, то и решения, конечно, не будут оптимальными. Соответственно, всё разваливается. Важно сохранять спокойствие и бодрость духа, даже если ты находишься в проигрышной позиции. Условия же могут очень быстро поменяться, и если ты собран и готов, можно всё повернуть в свою пользу, отыграть даже большое отставание. Шанс, который выпадает, нужно уметь использовать.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

— В техническом плане за время регаты проблем не было?

— Мы так и не смогли найти свой ход во время слабого ветра. Именно в этом и заключалась главная сложность. Но мы не первый год гоняемся, так что и к подобным ситуациям готовы.

— Парусную регату можно сравнить с ралли-рейдом?

— В том плане, что тут много гонок и для достижения итогового результата предстоит пройти долгий процесс – да. И там, и тут нужно постоянно оставаться собранным на протяжении длительного времени.

— Физически регата сильно выматывает?

— От ветровых условий зависит. Основная усталость у нас больше всё-таки психологическая. Регата – нервный и долгий процесс. А по поводу «физики» скажу так: класс «Дракон» считается любительским, здесь больше напряжение не на мускулы, а на мозги. Недаром про наш класс говорят, что это шахматы на воде. Так что мы выиграли, можно сказать, шахматный матч. Любой человек, находящийся в более-менее нормальном физическом состоянии, вполне может выдержать регату нашего класса.

— А как экипажи готовятся к сезону? Как проводите работу в межсезонье?

— С точки зрения физической подготовки каждый выбирает то, что ему удобнее. Лично я и бег включаю подготовку, и в тренажёрку хожу. Чем физически лучше готов, тем проще переносишь стрессовые ситуации, принимаешь правильные решения. В конце концов, ведь даже шахматисты очень активно сейчас занимаются физподготовкой. Для тренировок в межсезонье бывают мини-регаты, направленные как раз на подготовку. Можно и тремя-четырьмя экипажами собраться и потренироваться. Основная часть подготовки проходит именно на яхте. Перед крупными соревнованиями сборы обычно проходят на той же акватории. У каждого в плане подготовки своя метода. И с уверенностью можно сказать, кто тренируется, тот и выигрывает.

— Вы дважды упомянули шахматы. А как распределены роли в экипаже – кто-то думает, а кто-то фигуры передвигает?

— Именно так и есть. В нашем экипаже есть тактик, это Андрей Кирилюк. Именно он разрабатывает план на регату и оценивает ситуацию в конкретной гонке, а мы с Александром Бушуевым делаем те ходы, которые видит Андрей.

— Ваш экипаж получил какие-то призовые за победу?

В нашем классе яхт денежные призы исключены, это даже прописано в правилах. Так что кроме памятных призов, в данном случае переходящего серебряного кубка, и морального удовлетворения мы ничего не получили. Заработать в «Драконе» на жизнь невозможно, это класс для джентльменов, как говорили англичане. Потому здесь собираются, в основном, фанаты парусного спорта. Я на жизнь зарабатываю бизнесом, и яхта нашего экипажа принадлежит мне. А о наших финансовых отношениях с Андреем и Александром я умолчу.