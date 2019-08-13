«Просто расслабились и выиграли!». Интриги финала парусной лиги

По результатам завершившегося 11 августа финала Парусной лиги, который проходил в Калининграде, экипаж Академии парусного спорта финишировал пятым, что обеспечило команде долгожданное место на пьедестале с бронзовыми медалями!

К этому результату команда Академии шла много лет. В 2015 году ещё под вымпелом Яхт-клуба Санкт-Петербурга была завоевана первая медаль. Затем, в течение многих лет, команда Академии постепенно оттачивала свое мастерство и приобретала необходимый опыт, чтобы вновь подняться на пьедестал сезона 2019 с бронзовой наградой.



Сезон 2019 оказался непростым, с преимуществом «речных» условий над «морскими». Кроме этого, флот лиги посетил ряд новых акваторий, что добавило интриги в соревнования. Ранний финальный этап сезона также состоялся на «новой воде» Верхнего пруда в Калининграде. Кроме этого, финал стал самым насыщенным этапом сезона – 39 зачтённых гонок!

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

К старту финала 2019 «академики» подошли вторыми в общем зачёте сезона, но учитывая удвоение очков, набранных в финале, предстояла серьёзная борьба – ничего не было решено.



Уже в первый день соревнований, 9 августа, экипаж наставника Анны Басалкиной в составе Марины Таран, Марии Сиротиной, Виталия Галло и Максима Бердникова подтвердил амбиции: стабильные приходы в тройке в пяти гонках с участием «академиков».



«Первый день был важен в том плане, что мы смогли справиться с волнением и давлением ответственности, – комментировала старт финала Анна Басалкина, – ребята продемонстрировали зрелый, профессиональный подход к соревнованиям».

Второй день оказался настоящим испытанием для команды. Две неудачные гонки, две средние и одна победа в конце дня. «В течение всего дня мы просто не могли найти «свою игру», – сетовала наставница команды, – ветер сменил направление, и мы просто не могли справиться с ситуацией. Ну, а в конце дня просто расслабились – и выиграли. Перед заключительным днем я сказала команде не нервничать, хорошо отдохнуть и просто гонятся. И это сработало!»

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Первая гонка решающего третьего дня финального этапа (11 августа) оказалась непростой. «Мы лидировали на первом огибании, но финишировали пятыми, – рассказала Басалкина, – затем мы вспомнили, с каким настроем хотели идти на гонку, и сразу выиграли и пришли третьими в двух гонках подряд!»



Завершив финал в Калининграде на пятой строчке, экипаж Академии парусного спорта уступил 0,5 балла команде «Калипсо» и один балл победителям сезона, экипажу «Ахмат» под флагом республики Чечня. «Конечно, досадно, что мы остановились в полушаге от серебра, – отметила Анна Басалкина, – но мы смотрим на динамику и она позитивна. А это значит, что у нас есть потенциал и мы будем продолжать бороться уже в следующем сезоне!»