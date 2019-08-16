Спортсменки финишировали, взявшись за руки. За дружбу их лишили Олимпиады

Правила не одобряют дружбу в спорте. Но если российским лыжникам шоу на финише простили, то британских триатлонисток жёстко наказали.

В мировом триатлоне скандал. На олимпийском квалификационном турнире в Токио в женской категории победу одержали британки Джесс Лирмонт и Джорджия Тейлор Браун. Они пересекли линию финиша, взявшись за руки – чемпионку определил фотофиниш. Однако спустя короткое время они были дисквалифицированы за нарушение правил Международного союза триатлона. Что это за правила такие? И при чём здесь российские лыжники? Сейчас всё объясним.

Вместе весело бежать…

Итак, британские спортсменки Лирмонт и Тейлор Браун пересекли линию финиша на олимпийском квалификационном турнире по триатлону в Токио, держась за руки. Они оторвались от соперниц на сокращённом из-за сильной жары до 5 км беговом отрезке и финишировали вместе.



«Мы работали вместе все время. Мы подруги по команде, соседи по комнате и друзья по жизни. Мы очень рады, что смогли финишировать вместе с улыбками», — сказала Тейлор Браун сразу после окончания соревнований и до решения судей.



Итоговый результат можно было определить только по фотофинишу, который отдал победу Лирмонт.

Но правило 2.11.f Международного союза триатлона гласит: «спортсмены, которые финишируют одновременно в искусственно созданной ситуации без попыток разделиться во время финиша, должны быть дисквалифицированы».



Лирмонт и Тейлор Браун такой попытки не предприняли, и организаторы поступили так, как предписывают правила, лишив спортсменов призовых мест и олимпийских путёвок. Британская делегация подала апелляцию на это решение, но она была отклонена.

Придраться вроде бы не к чему.

Мы больше так не будем

Но в соцсетях во время обсуждения этой ситуации разгорелась жаркая дискуссия.



И не по поводу того, правильно поступили организаторы или нет, а по поводу того, что правила нужно менять, поскольку они нарушают права спортсменов, убивают понятие дружбы в спорте и вообще архаичны.

Британки получили колоссальную поддержку и поблагодарили всех, кто выразил своё мнение. Их поддержали и другие участницы соревнований, финишировавшие позади.



Однако Тейлор Браун призвала всех прекратить обсуждение: «Это всего лишь одна гонка. Мы обещаем, что подобное больше не повторится», — написала спортсменка в своём «Твиттере».

В «инстаграме» она дала более развёрнутое объяснение и ещё раз извинилась за случившееся.

Большунов, Червоткин и Спицов сделали то же самое

Как тут не вспомнить, что на молодёжном чемпионате мира по лыжным гонкам в 2017-м году в американском Солджер-Холлоу то же самое устроили российские спортсмены.



Нынешние звёзды сборной России Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов во время скиатлона настолько оторвались от соперников, что последний километр просто дурачились, хватали друг друга за руки и палки.

Перед финишной чертой они просто остановились, выстроились вместе и дружно шагнули вперёд. Организаторы долго ломали голову над тем, что же делать. В итоге решили, что пусть определяет фотофиниш. Победителем стал Большунов, вторым Червоткин, третьим – Спицов.

Для всего мира это было шоу, но не для федерации лыжных гонок России и Международной федерации лыжных видов спорта. Вторая вынесла предупреждение о неспортивном поведении российских лыжников. А ФЛГР устроила нарушителям выволочку.



Тогда тоже возникла дискуссия, что делать в подобных ситуациях. И в целом лыжное сообщество пришло к выводу, что до подобного лучше не доводить, а правила есть правила. Теперь история повторилась и в триатлоне. Правда, с другим результатом для участниц.