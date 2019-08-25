Чемпион из ящика. Зачем легкоатлет отправил себя через полмира по почте

Копьеметатель Спайерс мечтал об Олимпиаде. Мечта привела к тому, что он, рискуя жизнью, отправил сам себя в посылке. Удивительная история!

Вряд ли имя метателя копья Реджинальда Спайерса известно даже самым внимательным поклонникам лёгкой атлетики. Оно и понятно: никто не обязан помнить атлета, главными спортивными достижениями которого были медали на чемпионатах Австралии в 60-х и 70-х.

А прославился Редж тем, что 55 лет назад отправил себя по почте из Лондона в австралийский город Перт. В дороге он едва не погиб, однако до места назначения всё-таки добрался.

Мечта об Олимпиаде

Вряд ли кому-то интересно, как Редж Спайерс попал в спорт. К 18 годам он вырос в крепкого двухметрового парня, который очень умело обращался с копьём. Дважды подряд он становился призёром чемпионата Австралии, пробился на Игры Содружества, проходившие в Австралии, и всерьёз претендовал на попадание на Олимпиаду 1964 года в Токио.

Однако несколько подряд травм помешали Реджу остаться на прежнем высоком уровне. Выполнить квалификационный норматив он не сумел, товарищам по команде проигрывал. Чтобы всё-таки попробовать пробиться в олимпийскую сборную, Спайерс собрал все сбережения и отправился тренироваться в Лондон, оставив дома жену и дочь. Он рассчитывал, что под руководством английских профессионалов сумеет быстрее набрать форму.

Но травма руки так и не позволила Спайерсу метать копьё в полную силу. С мечтой об Олимпиаде пришлось распрощаться. Нужно было возвращаться из Лондона домой, но как? Все деньги Редж уже потратил, а перелёт через полмира стоил очень дорого.

Деревянный ящик

Спайерс устроился на работу в грузовой терминал лондонского аэропорта Хитроу, чтобы честным путём заработать на билет и на подарок ко дню рождения дочери. Но всё решил случай. У копьеметателя украли кошелёк со всеми деньгами – сумма была уже немаленькая.

Времени оставалось совсем мало, и нужно было либо срочно раздобыть кучу денег, либо придумать способ, как добраться до Австралии без них. Спайерс выбрал второй вариант.

Он просто решил отправить себя почтовым отправлением в ящике. Наложенный платёж – платит получатель. А если получатель вымышленный, то не платит никто. Во всяком случае, не сам Реджинальд Спайерс. Копьеметатель рассказал о своём плане лондонскому другу и коллеге по виду спорта Джону Максорли. Тот согласился помочь всё устроить.

Друзья сделали ящик допустимых для авиаперевозок размеров, оборудовали его специальными дверцами, открывавшимися только изнутри, ремнями безопасности для того, чтобы ценный груз не бился об стенки во время транспортировки, и несколькими небольшими отверстиями для доступа воздуха. Максорли запаковал Спайерса, снабдив подушкой, одеялом, фонариком, консервированными продуктами, парой бутылок воды и сока и пустой герметичной емкостью. Потом написал адрес вымышленного получателя в Перте, в качестве содержимого груза написал «краска» и отвёз в аэропорт. Что будет дальше, никто не знал.

Казалось, всё должно пройти легко, даже учитывая маршрут: Лондон – Париж – Бомбей – Перт.

Нежданное путешествие

Лондонский туман сразу спутал все планы. Рейс с ящиком был задержан более чем на сутки. Всё это время Спайерс находился внутри. Он рискнул выбраться, только когда самолёт поднялся в воздух. Копьеметатель потом вспоминал, что его мочевой пузырь был готов разорваться. Но первая часть перелёта быстро завершилась, и нужно было вновь забираться в ящик.

Самое сложное началось по прилёте в Индию. Ящик со Спайерсом после разгрузки самолёта оставили на открытом воздухе, поставив таким образом, что спортсмен оказался вверх ногами. В таком положении на страшной жаре он провёл несколько часов, пока груз не погрузили в другой лайнер. У спортсмена наступило обезвоживание, его состояние было критическим.

Через 63 часа после того, как Джон Максорли сдал груз в багаж, ящик выгрузили в Перте и отправили в грузовой терминал. Обессиленный Редж Спайерс дождался, когда рабочие покинут склад, с трудом выбрался из ящика, но тут же столкнулся с очередной проблемой – нужно было выбраться из закрытого терминала. Судьба просто играла со спортсменом, подкинув ему набор инструментов. Спайерс вырезал дыру в стене ангара и убежал.

Он автостопом отправился в Аделаиду, забыв отправить другу телеграмму в Лондон о том, что путешествие завершилось. А Максорли забил тревогу, рассказал обо всём знакомому журналисту. И когда Спайерс добрался до дома, там уже дежурили репортёры. Спортсмен признал факт обмана авиакомпании, но её руководство простило ему оплату груза – их впечатлила находчивость и стойкость австралийского спортсмена.

Спайерс на день рождения дочери успел, а жене хоть и не с первого раза, но всё объяснил, а потом даже продолжил спортивную карьеру. Он метал копьё до 1980 года. Успел дважды стать чемпионом Австралии, установил личный рекорд, но на Олимпиаду так и не попал.

Приговорённый к смерти

После ухода Спайерса из спорта, его судьба стала ещё интереснее: Редж стал наркоторговцем и контрабандистом. Он попадался в Аделаиде и Бомбее, полиция Австралии и Индии отпускала его под залог, а Спайерс оба раза бежал. Но от полиции Шри-Ланки убежать ему не удалось. Бывший копьеметатель был задержан в 1984 году с поддельным паспортом за контрабанду наркотиков и оружия, а местный суд приговорил его к смертной казни.

Правда, потом это наказание было заменено на пожизненное заключение, а благодаря отличной работе адвокатов суд пересмотрел приговор. Спайерс отсидел на родине всего лишь пять лет. Впоследствии ему ещё не раз предъявляли обвинение в выращивании конопли и торговле наркотиками, но ни разу прокуратура не смогла представить неопровержимых доказательств.

Реджинальд Спайерс до сих пор жив. В декабре ему исполнилось 77, а три года тому назад под его редакцией вышла биографическая книга. Над названием долго не думали – «Из ящика».