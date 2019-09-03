Будущее сборной. Лучшие молодые яхтсмены России сразились за медали

В минувшие выходные в Яхт-клубе Санкт-Петербурга завершилось Первенство России в международных классах. На протяжении пяти дней 287 спортсменов из 36 городов России и Беларуси соревновались на акватории Невской губы Финского залива.

Слишком спокойный ветер

В первые дни регаты организаторам и гонщикам не везло с погодой. В среду в Петербурге была жара и штиль, сила ветра в 0,5-1 узлов не позволила провести ни одной гонки. Во второй день проведение гонок также было под вопросом, но к вечеру ветер на акватории Невской губы всё-таки появился и спортсмены вышли на воду. Переменный и нестабильный ветер силой от 4 до 6 узлов позволил организаторам провести по две гонки в каждом из классов.



В третий день сильного ветра также не дождались, но благодаря мастерству судейского корпуса спортсмены всё-таки вышли на дистанцию. Старт гонкам организаторы дали при нестабильном ветре в 4-7 узлов, что позволило провести по одной гонке во всех классах, кроме «29-го». В классе «420» волевым усилием удалось дать сразу два полноценных старта.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

А после аномально жарких и безветренных дней в субботу в Санкт-Петербурге установилась идеальная погода для парусного спорта. Благодаря сильному и стабильному ветру была выполнена программу максимум: в каждом из классов было проведено от трёх до пяти гонок.

Обоюдная ошибка

Финальный день регаты получился таким же, как и первые её дни. Восточный ветер силой от 0 до 2 узлов не позволял спортсменам развивать высокие скорости. Судьи так и не дали старты в классах «Техно», RS:X и «Накра 15». Погодные условия изменились только ближе к обеду. На порывах ветер доходил до 4 узлов, и на дистанцию вышли спортсмены в классах «Лазер 4,7», «29-й» и «420». Судьи грамотно выставили дистанцию относительно направления ветра, поэтому полноценные гонки состоялись во всех трёх классах.



Больше всего этому обрадовался экипаж Академии парусного спорта в классе «29-й» Илья Чуприна/Родион Бровин, ведь у них появился шанс опередить своих главных конкурентов – Дмитрия Лаздина и Мирона Горковенко («СШОР №6, Тольятти). Впрочем, гонка пошла не по сценарию петербуржцев. Илья и Родион пришли вторыми, а соперники – третьими, но по решению протестового комитета оба экипажа были дисквалифицированы, и итоговое положение в таблице среди мужчин не изменилось. У Лаздина и Горковенко – золото, у Чуприны и Бровина – серебро, а бронза досталась другому экипажу Академии: Ивану Сологубову и Владиславу Грахову. Среди девушек первыми стали Полина Перешивкина и Виктория Ликсанова (Крестовский остров), вторыми – Евгения Степанова и Анна Корнева (Академия парусного спорта), а третьими – Алена Сухова и Наталья Ермакова.

«В последней гонке наш матч-рейс с Ильей Чуприной начался ещё до старта, – рассказал Дмитрий Лаздин. – Он всячески пытался ко мне подойти, быть со мной максимально близко. И всю гонку мы шли вместе, боролись друг с другом. В результате мы оба нарушили правила. Сначала он не уступил мне, а потом и я сделал ошибку, что привело к дисквалификации».

Девушки парням не уступили!

В классе «420» среди мужчин победу одержал экипаж из Московской области – Денис Лепин/Михаил Карелин. Второе место заняли Михаил Саховский и Игорь Малявский из Сочи, а третье – Максим Сафин и Богдан Аляутдинов из Тольятти. Среди девушек не было равных экипажу Академии парусного спорта Анастасии Дерягиной и Софье Верещагиной, которые также заняли третье место и в общем зачете.



«Мы довольны результатом, но можно было лучше, – рассказала Софья Верещагина. – Нам очень понравились условия – в первый день был слабый ветер, а потом относительно сильно дуло. В слабый ветер мы показали свой лучший результат, а в сильный ветер недоработали. Очень интересно проверять себя на фоне мальчиков, потому что у нас все мальчики сильные, очень тяжело их обогнать, но это заставляет двигаться дальше и работать над собой».

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

В самой многочисленной дисциплине на этом Первенстве России – «Лазер 4,7» – весь пьедестал заняли гонщики «Крестовского острова». По результатам последней гонки на первое место взлетел Петр Пашутинский. Следом за ним финишировали партнёры по команде Дмитрий Головкин и Максим Шапошников. Четвёртой в общем зачете и первой среди девушек пришла Александра Лукоянова.



«Я получила опыт гонок в разнообразный ветер, – подвела итоги Александра. – Было интересно гоняться с мальчиками, потому что они все же в некоторых моментах сильнее нас, побороться на их уровне. Мне понравилась атмосфера регаты. Первенство России проходит раз в год, и мы встречаемся с ребятами, с которыми давно не виделись».

Будущее сборной России

На «красной» дистанции, где соревнуются виндсерферы в классах «Техно» и RS:X, гонки не состоялись, поэтому результаты остались без изменений.



В классе Techno в возрасте до 15 лет лучше всех выступил Никита Неженцев из Севастополя. Четыре очка ему уступили спортсмены из Севастополя и Краснодарского края Дмитрий Нестеренко и Полина Овчинникова, выигравшая зачет среди девушек. В возрастной категории до 17 лет выиграл Данила Динеев из Мелеуза, но своего главного конкурента – Ивана Ковбасюка из Севастополя – он обошел лишь по дополнительным показателям. В женском зачете победу одержала Анна Баранова. В старшем возрасте золото завоевал виндсерфер из московской «СШОР №26» Иван Ефимов. В турнирной таблице за ним расположились Андрей Спиридонов (Академия парусного спорта) и Александр Христиановский (СШОР №3).



В олимпийском классе RS:X до 21 года за лидерство боролись Антон Токарев из московской «СШОР №26» и спортсмен «Крестовского острова» Илья Киричук. Гонщики набрали одинаковое количество очков, но Антон обошел Илью по дополнительным показателям. В зачете U-19 на первом месте с большим отрывом финишировал Константин Кочконян из Сочи. У девушек лучшей стала москвичка Яна Резникова. Следом за ней финишировали Анастасия Щедрина из Академии парусного спорта и Юлия Кавалерчик из «Крестовского острова».

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

На церемонии награждения с приветственным словом к участникам Первенства России обратился президент Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Николаевич Силкин: «Здорово, что почти 300 девушек и мальчишек практически из всех парусных регионов России соревновались на этой прекрасной акватории. Понятно, что погода была валидольная, потому что ветра было очень мало, но могу сказать, что побеждает всегда сильнейший. Спортсменам надо уметь гоняться и в слабый, и в сильный ветер. Хочу сказать, что вы самый ближайший резерв Олимпийской сборной команды. Через несколько лет многие из вас будут выступать в сборной России. Я вас поздравляю с завершением Первенства!»



Напомним, что по итогам соревнований определятся составы сборных в соответствующих классах, которые будут представлять Россию на международных регатах в 2020 году.