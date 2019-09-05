Бог не помог, судья помешал. Россия обидно проиграла Беларуси

Беларусь – это как Бразилия. Только ближе

Беларусь теперь – серьёзная сила в пляжном футболе. Надо это признать.



Не просто команда, постоянно на что-то претендующая, но ничего не получающая, а полноценный участник чемпионата мира от Европы. Тогда как Испания, например, нет.



Так что Суперфинал Евролиги сборной России приходилось начинать игрой против серьёзного соперника. Пожалуй, самого серьёзного в нашей группе (хотя там у нас ещё Швейцария и Испания — круто?).



Беларусь – это как Бразилия. Несколько лет назад вся бразильская сборная оказалась в российской Суперлиге. Натренировалась там, как следует, и снова начала Россию обыгрывать, первый номер мирового рейтинга забрав себе обратно.



С белорусами такая же история. В этом году вся сборная Беларуси играла в чемпионате России. Повод тут проще – братья-славяне у нас перестали считаться легионерами, поэтому их всех немедленно пригласили в российские клубы. Тут-то и призадумаешься…

Ноль настоящих титулов

Сборная России на отборочном этапе ЧМ-2019 в Москве уничтожила всех. Местами с особым цинизмом и всегда – по предварительному сговору. Особенно Италию – в финале. Вспомнили, пересмотрели и забыли.

Потому что сейчас этот успех уже ничего не значил. Как и майская победа в испанском городке Салоу, где россияне выиграли ещё один отборочный турнир – ко Всемирным пляжным играм в Катаре. Ведь единственный турнир в этом сезоне, именно победа в котором реально имела значение – Европейские игры, – Россия проиграла. С треском.

Россия снова терпит поражение. Таких неудач пляжный футбол ещё не знал В заключительном матче на Европейских играх-2019 российские «пляжники» проиграли Италии и заняли лишь шестое место.

Вот мы и начинали Суперфинал Евролиги вроде бы мощной несокрушимой машиной, но с нулём в графе настоящих титулов в этом сезоне. И даже с нулём медалей. А Суперфинал Евролиги – штука уникальная. Из двух групп в финал выходили только победители. Никаких полуфиналов и всех этих лузерских штучек. Проиграл одну игру в группе, и от тебя уже не многое зависит.

В «Лужниках» такого не было

По сравнению с отбором в «Лужниках» тренерский штаб нашей команды сделал два изменения: братья Крышановы остались дома, а вместо них были вызваны Остап Фёдоров из «Локомотива» и Андрей Новиков и «Спартака». В остальном – без чудес и изменений. Все лучшие, любимые и только для нас.

Фёдоров не попал в заявку на матч с белорусами, так что сочетание четвёрок легко угадывалось: могучее звено питерского «Кристалла», три дня назад выигравшего чемпионат России, и спартаковское сочетание плюс Никоноров.



И вот это самое могучее звено и пропустило уже на 20-й секунде. Правда, винить игроков было бы странно – голкиперу Беларуси (из самарских «Крыльев Советов») Макаревичу просто удался роскошный удар. Исправлять ситуацию вышли спартаковцы, и Макаров классно пробил в ближний угол – 1:1. Однако и тут порадоваться не удалось – после грубой ошибки Максима Чужкова мяч вновь оказался в наших воротах.



Так себе начало матча, в общем. В «Лужниках» такого не было.



В оставшееся время отдельного внимания заслуживал разве что удар Новикова по лицу в штрафной белорусов. Или его не было? Сами судите.

Кое-что про атаку

От второго периода хотелось большего. Прежде всего от игры России в атаке. Куда-то делись разящие атаки, могучие удары и всё такое прочее, чем наша команда радовала в «Лужниках».



Зато кое-что про атаку знали белорусы. Особенно про ту, которую они разыграли на 14-й минуте, а завершал её ещё один игрок «Крыльев» — Денис Самсонов. У Чужкова тут шансов было ноль, а счёт стал уже 3:1, не в пользу России.



Потом мог забить Бриштель, красивым финтом обыгравший Новикова и заодно посадивший его на жёлтую карточку. А точка для штрафного была хороша.

И снова из оставшегося времени периода сложно было что-то вспомнить. Хороший момент у России был, но один: Никоноров бил вроде бы по пустым воротам, но Бокач в отчаянном прыжке сумел подставить ногу под мяч. И лишь за 30 секунд до перерыва Романов и Папоротный поборолись на пятаке и Артур сумел закатить мяч в сетку – 2:3.

Если бы не судья…

Баженов, выходивший на штрафные по ходу второго периода, остался в «рамке». Из этой «рамки» он и смотрел, как Миранович в своей штрафной играет рукой, а Макаров с пенальти забивает. И как забивает, это просто надо увидеть!

И тут же две роскошные передачи – Баженова и Новикова – позволили Земскову «нижней частью груди» внести мяч в сетку буквально с 20 сантиметров. Всего за минуту россияне забили дважды и впервые в матче вышли вперёд – 4:3.

И всё бы хорошо, если бы не судья. Для чего Джионни Маттиколи придумал штрафной, тогда как Никоноров вообще не трогал Савича, а белорус просто запнулся за мяч? Этого мы уже не узнаем, зато знаем, что Савич со стандарта пробил точно в дальний угол – 4:4. Ничья и овертайм.

Молись, не молись…

За три дополнительные минуты команды забить не сумели. Хотя могли как минимум раза по два. Почти 30-градусная жара сказалась – в защите отрабатывать не успевали, отсюда и куча опасных моментов. Но счёт 4:4 так и не изменился – пенальти.



Савич и Шишин забили без всяких проблем. А вот Самсонов… Да дело даже не в нём, а в хитрющем Баженове, сыгравшем просто великолепно. И тут же Папоротный не попал створ: мяч после его удара лишь чиркнул по крестовине – 1:1.



И серия надолго не затянулась. Чайковский забил, Крашенинников – нет.



И Россия проиграла Беларуси. Проиграла, несмотря на почти бесконечную молитву главного тренера, которую он повторял во время всех ударов. Хотя, может, это было заклинание или вообще какой-то стишок на фарт.



Теперь нужно побеждать Испанию и Швейцарию. И надеяться, что кто-то из них победит белорусов. Шансы, в общем, есть.