«Вышел на пробежку и упал». Как погиб российский пловец, переплывший Гибралтар

«Наверное, сердце»
Вчера, 9 сентября, пришла трагическая новость из мира плавания. 60-летний пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев скончался, едва начав утреннюю пробежку. Буквально в минувшие выходные спортсмен выступал на соревнованиях в Греции, где преодолел дистанцию в 30 километров в открытом море.
О смерти Макеева сообщил друг спортсмена, журналист Андрей Митьков на своей странице в социальной сети. По предварительной версии, не выдержало сердце.
«Потеря для всего нашего плавания. Сегодня умер Игорь Макеев. Вышел на утреннюю пробежку — и упал. Наверное, сердце… Замечательный человек, добрый… Много полезного и хорошего делал для ребят и девчонок… Эх, не попьём больше пивка… Земля пухом, друг… Супруге и детям — соболезнования… Держитесь».
10 часов в море и ничего
Как сообщает издание E1.RU, за несколько дней до этого Макеев участвовал в соревновании под названием Oceanman. Традиционно участник, преодолевший расстояние в 10 километров, получал звание «человека океана». В этом году организаторы пошли дальше и продлили дистанцию до 30 километров! Так что «человек океана» официально превратился в «ультрачеловека океана».
Нашлось всего девять безумцев. Один из них был Игорь Макеев, который не просто добрался до финиша, но и показал третье время. Спортсмен проплыл по Ионическому морю от города Корони в Каламату. В море он пробыл около 10 часов.
«Открытое море — это не внутренние водоёмы. Волны, течение, ветер — здесь это всё на другом уровне, и далеко не всё это прогнозируется, — отметил Игорь. — Сколько бы ты ни наматывал в бассейне или на наших озёрах, здесь ты сталкиваешься совсем с другим», — рассказывал Макеев изданию E1.
В одиночку переплыл Гибралтар
В августе 2017 года Макеев добился выдающегося результата, переплыв в одиночку Гибралтар за 4 часа и 37 минут. Это время вошло в топ-10 по итогам соревнований. Как рассказывал сам Игорь, плыть приходилось очень быстро из-за сильного течения.
А за год до этого пловец вместе с компанией из пяти человек планировал преодолеть пролив Молокаи между островами Молокаи и Оаху, однако в дело вмешались акулы.
К сожалению, так иногда случается. Человек переплывает Гибралтар, без видимого труда проводит по 10 часов в открытом море, а потом сердце не выдержало обычной утренней пробежки…
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