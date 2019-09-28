Не смотри вниз! Зачем самые смелые спортсмены нарушают этот запрет

Прыжки в воду с 27-метрового моста смотрятся на одном дыхании. Пока вас не заставляют подняться на эту высоту и посмотреть вниз.

Страх

«Не так уж тут и высоко!»



Эта мысль первой мелькает в голове, когда заглядываешь за край платформы, и видишь внизу желтоватые воды реки Нервьон. А потом поднимаешь взгляд, смотришь по сторонам и видишь, что вокруг ничего нет. Что ты один стоишь на высоте 27 метров над водой, над деревьями и домами. И заглядывать за край снова уже не хочется. Ноги слегка дрожат. Уже страшно…

Фото: Red Bull Media House

Там, в самой высокой точке городка Бильбао, что в Испании, можно хоть немного прочувствовать вид спорта, который привлекает только самых смелых мужчин и женщин.

У тех, кто выступает в соревнованиях по хай-дайвингу (или клифф-дайвингу, если речь идёт о прыжках с существующих объектов без строительства дополнительных вышек) страха, кажется, нет вообще. Долгие годы тренировок и колоссальный опыт делают своё дело. Прыжок с парой-тройкой оборотов и дополнительным вращением для этих парней – почти то же самое, что и, например, трёхочковый бросок для баскетболиста. Просто дело техники.

Фото: Red Bull Media House

Вот только ясно, что если ошибётся баскетболист, то он, максимум, проиграет. Если ошибётся хайдайвер, то речь может идти об угрозе здоровью и даже жизни. Поэтому они не ошибаются. Ещё бы – сорвать прыжок, скорость в котором достигает от 85 до 100 км/ч, просто нельзя!



Чтобы избежать ошибок и всё сделать правильно, дайверы полностью контролируют ситуацию и, конечно, обязательно оценивают обстановку с вышки. Показывают большой палец судьям и спасателям в воде, хлопают многочисленным зрителям. Потом ещё раз смотрят за край и…

Фото: Red Bull Media House

Шоу

В сентябре лучшие дайверы планеты собрались на севере Испании, чтобы завершить сезон 2019 года в мировой серии Red Bull Cliff Diving. В финальном этапе готовились принять участие 14 мужчин и 10 женщин. Для женщин, кстати, высота чуть меньше: внушительные 20 метров.



Ещё до старта всех поджидали сразу два разочарования. Во-первых, в списке финалистов не было ни одного участника из России. К сожалению, ни опытный Артём Сильченко, выигрывавший мировую серию, ни Евгений Федотов пробиться в финал через предварительные этапы не смогли.



Во-вторых, интрига в сражении за главный трофей сезона, к сожалению, приказала долго жить ещё перед стартом финала. Невероятный британец Гэри Хант приехал в Бильбао в статусе недосягаемого лидера и готовился в Испании формально обрести свой восьмой титул. Равно как и Рианна Иффланд из Австралии. Для неё победа в мировой серии должна была стать четвёртой.

Фото: Red Bull Media House

С одной стороны – никакой драматичной развязки. С другой – минимум нервов, ошибок и настрой на потрясающее зрелище. Участники соревнований готовились показать шоу в чистом виде.

Свою подготовку провели и организаторы мировой серии. В первую очередь, не прогадали с выбором места: в телетрансляции дайверы прыгали вниз на фоне золотящегося в лучах солнца музея Гуггенхайма, и это смотрелось не просто впечатляюще, а по-настоящему волшебно. Кроме того, больше 20 тысяч зрителей собралось на берегах, чтобы воочию следить за соревнованиями. Многие просто арендовали лодки и вставали прямо на воде. Интерес был колоссальным!

Фото: Red Bull Media House

Слёзы

По итогам первого дня соревнований, когда мужчины показывали обязательные прыжки, на первое место неожиданно вырвался американец Энди Джонс, но «произвольная программа» расставила всех на более привычные места. Неизменно стабильный мексиканец Джонатан Паредес, который в Испании был особенно любим публикой, до последнего претендовал на первое место по итогам финального этапа. Однако Гэри Хант полностью оправдал статус фаворита сезона и, отлично исполнив последний прыжок, занял первое место.

У девушек борьба за лидерство была не столь напряжённой. Всё-таки у Рианны Иффланд в текущем сезоне конкуренток на вышке практически нет, поэтому и финал она выиграла с приличным отрывом. Но нельзя было не отметить, как переживали тысячи испанских зрителей за соотечественницу Селию Фернандес, занявшую по итогам финала девятое место.

Фото: Red Bull Media House

Впрочем, не только прыжки фаворитов привлекали публику в финальный день. Дело в том, что в рамках финала в Бильбао свою славную карьеру хайдайвера решил закончить харизматичный колумбиец Орландо Дюке. 45-летний бородач, который ещё в далёком 2009 году завоевал титул победителя мировой серии Red Bull Cliff Diving, а четыре года спустя стал первым человеком, выигравшим чемпионат мира по хай-дайвингу, показал зрителям свой последний прыжок.

Прыжок был простым – в один оборот. Но вряд ли в истории хай-дайвинга был прыжок, который вызвал бы больше эмоций: многие спортсмены и зрители не скрывали своих эмоций и плакали – они понимали, что уходит легенда. Вместе с великолепным Дюке, 63 раза выходившим на старт очередного этапа и 34 раза заканчивавшим его в тройке лучших, уходит целая эпоха.



Для таких смельчаков как Дюке и Хант, 27 метров – это точно не так уж высоко. Особенно, если посмотреть по сторонам и снова заглянуть за край платформы.