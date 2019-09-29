Человек-лягушка. От инвалидной коляски – к восьми олимпийским победам!

«Человек-лягушка» по имени Рэй Юри на протяжении ста лет был самым успешным атлетом в истории Олимпийских игр. И до сих пор он опережает и Усэйна Болта, и Уле-Эйнара Бьорндалена, и Ларису Латынину, уступая только Майклу Фелпсу. А вы даже никогда не видели соревнований по тем видам спорта, в которых великолепный американец блистал в начале XX века!

Детство в инвалидной коляске

Будущий олимпийский герой Реймонд Кларенс Юри родился 14 октября 1983 года в США, в небольшом городке Лафайет. Однако наслаждаться счастливым детством вместе со сверстниками ему было не суждено: ещё в раннем детстве врачи диагностировали у Рэя полиомиелит. Прогноз был неутешительным: врачи сообщили родителям, что их сын остаток своей жизни проведёт прикованным к инвалидной коляске, а встать на ноги ему может помочь только чудо.



К счастью, родители Рэя начали борьбу за здоровье своего сына – они верили, что однажды он сможет ходить. Для мальчишки разработали курс упражнений, способствующих укреплению мышц ног, и он каждый день выполнял их часами. Сначала с помощью родителей, потом уже самостоятельно. Невероятный труд и усердие принесли свои плоды: ноги мальчишки окрепли, и когда ему исполнилось 10, он уже мог неуверенно, но самостоятельно ходить.



Впрочем, на достигнутом Рэй останавливаться уже не собирался. Ещё через несколько лет он не только уверенно ходил, но и бегал, а в университете уже был капитаном футбольной команды. К тому моменту его любимым упражнением для тренировки мышц стали прыжки с места: взрывная нагрузка помогала не просто держать ноги в тонусе, но и всё больше укреплять их.

Человек-лягушка

В конце XIX века, уже после завершения учёбы в университете Рэй впервые принял участие в чемпионате США по лёгкой атлетике. Он выступал в своей любимой дисциплине – прыжках с места. В 1898 году никто не смог тягаться с Реймондом, и он получил свою первую золотую медаль. До 1910 года он выиграл в США ещё 14 титулов, не проиграв при этом ни одного старта. За уникальные качества его прозвали «человеком-лягушкой» и «гуттаперчевым прыгуном».



В 1900 году Рэй в статусе чемпиона страны попал в сборную команду и отправился на Олимпиаду в Париж. Тогда прыжковая программа соревнований по лёгкой атлетике сильно отличалась от современной, и давала «человеку-лягушке» все шансы проявить себя. Юри выступал сразу в трёх видах: прыжках в длину, в высоту и в тройном прыжке. Всё – исключительно с места.



Все соревнования проходили в один день. И все Рэй выиграл с огромным отрывом от конкурентов. С места в длину он улетел на 3,21 метра. В тройном прыжке был зафиксирован результат 10,58 метра. В высоту американец подлетел на 1,65 метра, установив при этом мировой рекорд. То есть чемпион без труда бы запрыгнул на крышу современного легкового автомобиля. С места!

Столетний рекорд

Став трёхкратным олимпийским чемпионом, Рэй тренировки, конечно, не оставил. Четыре года спустя он вновь стал лучшим прыгуном страны и на Олимпиаду в Сент-Луисе ехал в статусе безоговорочного фаворита по прыжкам с места. Статус свой он подтвердил, вновь завоевав три золотые награды в трёх видах олимпийской программы. При этом в прыжках в длину Реймонд показал просто поразительный результат – 3,48 метра. Этот рекорд никто так и не побил!



В 1906 году Рэй выиграл ещё две золотых награды на играх в Афинах, которые позже были признаны неофициальными, и эти победы оказались вне зачёта. Зато два золота Лондона-1908 в официальной статистике олимпийского атлета учтены. Рэй хотел съездить и на Игры 1912 года в Стокгольм, но, вероятно, не прошёл возрастной ценз – ему на тот момент было уже 39 лет.

Понятно, что на ранних Олимпиадах уровень конкуренции не был столь высоким, как на Играх современных, но рекорды есть рекорды. Рэй удерживал звание самого титулованного олимпийца мира на протяжении 20 лет: в 1928 году финский бегун Пааво Нурми завоевал девятое золото. Три победы Юри в одной дисциплине на трёх играх также были выдающимся достижением: лишь в 1968 году метатель диска Эл Ортер сумел выиграть коронный вид четыре раза. А рекорд по количеству личных золотых медалей Олимпиады держался 100 лет и 23 дня, до тех пор пока Майкл Фелпс на Играх в Пекине в 2008 году не выиграл своё девятое личное золото.



Кроме Фелпса и Юри восемь или больше раз на Олимпиадах в одиночку не побеждал никто. И вряд ли кто-то когда-либо сделает это, встав с инвалидной коляски.