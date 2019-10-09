Россия теперь середняк? Поражение от Польши окончательно всё прояснило

Матч сборных России и Польши должен был стать украшением недавно завершившегося чемпионата Европы. До определённого момента команды шли навстречу друг к другу в полуфинале, но затем россияне и поляки внезапно по очереди проиграли сборной Словении. Зато команды встретились на Кубке мира, где польские волейболисты были явными фаворитами противостояния с Россией. Как же так, спросите вы. Дело в том, что главный тренер россиян Туомас Саммельвуо привёз на турнир экспериментальный состав, в то время как за Польшу выступала основа.

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Польша пыталась выехать на мастерстве

Тем не менее именно россияне ушли на первый технический перерыв с небольшим преимуществом в счёте – 8:6. Очень хорош был Иван Яковлев, который вообще находится в великолепной форме в последнее время. Именно он был лучшим центральным блокирующим Кубка мира по статистике перед этим игровым днём.



Звёзды сборной Польши Вильфредо Леон и Бартош Курек только набирали силу и выползали в первую очередь за счёт сумасшедшего индивидуального мастерства. Против экспериментальной российской сборной порой хватало и этого – 10:10. Удивительно, но с мощными подачами Курека и Леона наши справлялись, а вот с обычным «планером» Бинека не совладали. Две ошибки на приёме, и вот уже Польша повела со счётом 15:13.

Россия брала эмоциями

Саммельвуо взял тайм-аут, пытаясь встряхнуть команду перед концовкой партии. Россияне достойно держались. Ключевым моментом первого сета мог стать эпизод, когда длинный розыгрыш завершился в пользу сборной Польши. Подлесных не смог перебороть Бинека у сетки – 17:20. Однако россияне нашли в себе силы вернуться в игру и сравнять счёт – 22:22! Наставник поляков Витал Хейнен не мог не отреагировать тайм-аутом.



Соперник хотел доехать до конца сета на чистом мастерстве, но не получилось. После ошибки Курека в атаке сборная России и вовсе получила сетбол – 24:23. С первого захода реализовать его не удалось. А вот с третьего – вполне. Яковлев затруднил полякам приём, а Филиппов уверенно сыграл переходный мяч – 27:25.

Россия опять проиграла Бразилии. На Кубке мира тоже всё не так? Мужская волейбольная сборная продолжает искать себя. Пока получается с трудом. Бразильцы победили россиян в трёх сетах.

Повторить не получилось

Разозлённые на себя поляки очень хотели реабилитироваться. Перед началом Кубка мира основным игрокам сборной Польши было предложено самим выбрать, ехать на турнир или взять отдых. В итоге практически вся основа приняла решение приехать. И сделали они это явно не для того, чтобы отбывать номер. Польша никогда в своей истории не выигрывала Кубок мира, и подопечные Витала Хейнена намеревались это исправить.



Начало второй партии вышло для них сложным. Преимущество в два мяча к первому техническому перерыву не выглядело достаточным для спокойной жизни. Сборная России нащупала у соперника проблемы с приёмом и давила на больную точку. Отметим и связующего Сергея Гранкина, которому часто удавалось разрывать блок поляков.

Тем обиднее было осознавать, что Польша постепенно уходит вперёд в счёте – 14:10. По игре этого не было видно. В первом сете россияне смогли отыграть такое отставание. Во втором повторить трюк не получилось. Подопечные Хейнена сделали работу над ошибками и выиграли партию – 25:21.

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Без вариантов

К сожалению, серьёзная борьба на этом закончилась. Третий сет безоговорочно остался за сборной Польши. В четвёртом россияне пытались зацепиться за матч и даже сумели ликвидировать 4-очковое отставание в середине партии. Помогали ошибки Леона в атаке, который никак не может стать полноценным лидером поляков на фоне главной примы – Курека.



Подопечные Саммельуво всё же смогли доставить сложности полякам в концовке четвёртого сета, превратив 19:24 в 22:24. Но на большее у россиян не хватило сил. Сборная Польши одержала победу со счётом 3:1 и продолжает погоню за лидирующей в таблице Бразилией. Россия располагается на пятой строчке и свой следующий матч сыграет с командой Японии.