Российскую фигуристку засудили в Японии. Но арбитрам нужно сказать спасибо

Ещё пару лет назад оценка в 97,51 балла за технику в произвольной программе одиночниц казалась невозможной. А сейчас уникум из России Александра Трусова не только добивается такого результата, но и не скрывает разочарования судейским решением: рассчитывала минимум на 100 баллов.



Недовольство Саши понять можно. В Японии её действительно «обокрали».

Первая схватка Трусовой и Загитовой. Всё, лидер женского катания определён? Трусова вновь покорила весь мир, впервые в истории исполнив четыре четверных. Загитова уступила по баллам, но тоже выиграла. Как так вышло?

«Чуть-чуть не хватило до 100. Нечестно»

Неоднозначные судейские решения были приняты на выставочном командном турнире Japan Open, где Трусова и Алина Загитова принесли победу сборной Европы. В произвольной программе (в Сайтаме катали только её) россиянки на голову превзошли и японок с хвалёной Рикой Кихирой, и американок. В очном противостоянии сильнее была Саша, опередившая Алину на шесть с лишним баллов. По технике превосходство Трусовой и вовсе превысило 17 баллов, однако разница могла быть и значительнее, не пожадничай арбитры.



Да, Трусова выступила неидеально, но на льду арены в Сайтаме она сделала то, чего не пробовал никто и никогда. Четыре приземлённых четверных прыжка в одной программе у женщин – это просто «взрыв мозга», как точно подметил другой прыжковый гений Нэйтан Чен. После проката в «кисс энд край» Трусова по-детски искренне отреагировала на оценки.

«Чуть-чуть опять не хватило до 100. Опять два балла. Прошлый я с тремя (четверными) каталась, а здесь с четырьмя – всё равно. Нечестно», — сказала Саша сидящему рядом латвийскому фигуристу Денису Васильеву, который, к слову, в своей произвольной планировал только один четверной, да и тот завалил.

Трусова назвала «нечестными» свои оценки на Japan Open

Подслушали? И правильно!

Многие поклонники Трусовой осудили журналистов за публикацию слов фигуристки, сказанных на эмоциях партнёру по команде. Да, это не выверенный официальный комментарий, но от этого ценность сказанного лишь возрастает. Саша с трогательной улыбкой сетует на произошедшую, на её взгляд, несправедливость. И тут важно разобраться, насколько её недовольство оценками обоснованно.



Если ей и вправду поставили меньше, не перекочует ли это странное отношение к Трусовой в официальные соревнования?

«Это нечестно, но такие правила». У фигуристки из России отнимают мировой рекорд Александре Трусовой не дают показать свой максимум и побить мировой рекорд, установленный японкой. Всё дело в нелепом и устаревшем правиле.

Трусова накатала на 100 баллов

Ошибки у Трусовой были. Ей вполне заслуженно снизили оценки за недокрученный каскад тройной лутц — тройной риттбергер и нелучший выезд с четверного тулупа в каскаде с ойлером и тройным сальховым. Но основные вопросы вызывают оценки за чистые прыжки. Надбавки за четверной сальхов и тройной лутц кажутся необоснованно маленькими, а роскошный четверной лутц собрал хорошие плюсы, но мог принести Саше и больше. Явно занизили баллы арбитры за вращения и дорожку шагов. Понятно, что это не самая сильная сторона Трусовой, но в Сайтаме её вращения и шаги были не хуже, чем, например, в Братиславе, где принесли ей на 1,5 балла больше.



Ладно бы баллы занижал какой-то один арбитр или, наоборот, набрать заветные 100 баллов Трусовой помешала бы низкая оценка за конкретный элемент. Но тут Саша недосчиталась баллов практически на каждом элементе, что уже не позволяет говорить об объективности. 15-летняя россиянка громко заявила о себе ещё по юниорам, но во взрослом катании её путь только начинается, так что ждать с ходу гигантских надбавок не приходится. Но даже умеренное и ровное судейство гарантировало бы ей 100 баллов за технику на Japan Open. А то и на два-три балла больше.

Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса? Загитова давно уже там! Россиянка Александра Трусова вписала своё имя в историю. Её уже никогда не вычеркнут из Книги рекордов. В отличие от Загитовой.

Как плохое судейство поможет Трусовой?

Почему так произошло? Версий несколько. Кто-то считает, что арбитры пытались сохранить интригу и дать шанс домашней сборной Японии. Также есть мнение, что Международный союз конькобежцев пугают равные с мужскими оценки 15-летней девочки за технику. По-прежнему популярна и теория об искусственном сдерживании прогресса. Как бы там ни было, соревнования в Братиславе показали, что при хорошем прокате Трусова будет получать за четверные космические оценки. Если арбитры и будут препятствовать её доминированию, то скорее за счёт компонентов.

Возможно, прозвучит парадоксально, но ситуация в Сайтаме способна сыграть на руку Трусовой. Турнир в Японии выставочный, спорные оценки не помещали ей победить. Зато теперь спортсменка и её тренеры наглядно увидели, что количество четверных – не панацея. Не исключено, что у арбитров действительно есть установка помешать превращению фигурного катания в прыжковый контест без шансов для женственных и артистичных спортсменок. Но даже в таком случае Трусова обладает огромным запасом в технической базе.



А если вектор судейства подтолкнёт Сашу к более упорной работе над презентацией программы и чистотой катания, то от этого выиграют и она, и фигурное катание в целом.