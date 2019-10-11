Пляжный футбол. Всемирные игры. Россия — Сальвадор. Проигрывать нельзя! LIVE

Сборная России начинает гонку за первым в истории титулом чемпионов Всемирных пляжных игр. Все новости, фото и видео — в нашей трансляции.

*** Пляжный футбол, Всемирные пляжные игры — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, Всемирные пляжные игры — 2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Середина осени — это не повод забыть о нашем славном виде спорта. Напротив, именно сегодня, прямо сейчас начинается главный отрезок мирового сезона, который вместит в себя три важнейших турнира сборных, включая Межконтинентальный кубок в Дубае и чемпионат мира в Парагвае.

А на закуску — первые в истории Всемирные пляжные игры в жарком Катаре. Поскольку турнир проводится впервые, значит, у сборной России такого титула нет, и следовательно она жаждет его завоевать! А мы вместе с вами будем следить, как команда Михаила Лихачёва будет пробиваться к новому трофею.

Стоит отметить, что параллельно с мужской командой за титул будет биться и женская (двукратные победительницы Кубка Европы, между прочим!), которую тоже нужно будет поддержать.

Женская сборная России стартует в Катаре первой: в 15:00 мск она начнёт матч с США. Мужчины выйдут на песок вечером: начиная с 21:00 наши парни сойдутся с командой Сальвадора. Ключ на старт!