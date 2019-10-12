Кениец и его прислуга. Как 35 человек загнали ради бесполезного рекорда

«Как высадка человека на Луну»

Именно так сам Элиуд Кипчоге высказался о попытке побить мировой рекорд в марафонском беге. Легендарный кениец очень хотел показать, что человеческие возможности безграничны. Впервые в истории человек мог преодолеть дистанцию 42,2 км менее чем за два часа. Это действительно невероятно.

Кипчоге выиграл 11 из 12 марафонов, в которых принимал участие. Он – действующий олимпийский чемпион. Для того, чтобы побить рекорд, он тренировался последние четыре месяца в городе Каптагат в Кении и не скрывал, что доволен своей подготовкой.



«На меня оказывается огромное давление, но я стараюсь быть максимально спокойным. Это гонка значит всё для меня. Я просто хочу показать всем, насколько велики возможности человека. Но вы не можете быть физически сильны, если вы не сильны ментально».



Проблема в том, что Международная ассоциация лёгкой атлетики (IAAF) в любом случае решила не признавать этот рекорд. Получается, что вторая «высадка» человека на Луну – это изначально обман?

Кенийцу создали идеальные условия

Для того, чтобы выбежать из двух часов, нужны не просто хорошие условия. Всё должно быть идеально. Два года назад Кипчоге уже пробовал совершить «высадку» на Луну. Кениец бежал марафон по трассе Формулы-1 в итальянской Монце и бежал невероятно быстро, но два часа всё-таки разменять не смог. Не хватило 26 секунд. Для подобных масштабов – совсем немного.



Тогда были детали, которые могли помешать Кипчоге. Сейчас постарались учесть вообще всё. Подготовили специальную трассу, которую кениец должен был преодолеть 4,4 раза по кругу. В качестве места выбрали австрийскую Вену, которая располагается на благоприятной высоте 165 метров над уровнем моря. Выбрали «правильную» разницу в часовых поясах между тренировочным лагерем Кипчоге и Австрией.



Маршрут был сделан с минимумом поворотов и с идеальным покрытием. Середину октября тоже выбрали не случайно. Для того, чтобы побить рекорд, должно быть ни жарко, ни холодно. Окончательное время не назначали до последнего, ждали свежего прогноза погода. И когда стало понятно, что 12 октября, в 8:15 по местному времени, будет нужная погода, дали зелёный свет.

Кенийцу подобрали идеальную «прислугу»

Но и это ещё не всё. В одиночку поддерживать сумасшедший темп на протяжении 42 км практически невозможно. Для этого нужны попутчики – так называемые пейсмейкеры. Всего их было 41, при этом активными были 35, а ещё 6 находились в резерве, если что-то случилось бы с основными пейсмейкерами. Они сменяли друг друга по ходу марафона. Пять попутчиков должны были бежать впереди Кипчоге, а ещё двое располагались чуть сзади по краям. Этот вариант был признан наиболее оптимальным. Через определённое время происходила смена.



Вся «прислуга» — профессиональные бегуны мирового класса. Среди них, к примеру, серебряный медалист чемпионата мира в беге на 5000 м Селемон Барега из Эфиопии, чемпион мира на дистанциях 1500 и 5000 м американец Бернард Лагат, а также три легендарных брата из Норвегии – Хенрик, Якоб и Филип Ингебригстен.

Фальшивый рекорд

Кипчоге сделал это. Он преодолел 42,2 км менее чем за два часа. А если быть точнее, то дистанция марафона покорилась ему за 1 час, 59 минут и 40 секунд. «Прислуга» сделала свою работу идеально, а в концовке кениец даже ускорился и спринтовал на финиш, где его ждали объятия друзей и близких.



Но, как я уже отметил ранее, этот рекорд изначально не мог быть признан IAAF официальным. Дело в том, что согласно правилам организации у бегуна не может быть пейсмейкеров по ходу дистанции. Другая причина в том, что специальные напитки для Кипчоге передавали на велосипедах, чтобы он не терял времени. На соревнованиях под эгидой IAAF спортсмены должны немного притормаживать перед специальными пунктами питания, чтобы взять напиток.

В итоге получается какое-то двоякое впечатление от этого рекорда кенийца, С одной стороны, это сумасшедший результат хорошего парня Элиуда Кипчоге, который, безусловно, является выдающимся спортсменом.

А с другой стороны, не покидает ощущение, что достигнут он искусственно. И в IAAF правильно сделали, что не признали его официальным. На только что завершившемся чемпионате мира по лёгкой атлетике марафонцам приходилось бежать по 40-градусной жаре с дикой влажностью.

Разве им не хотелось бы пробежать при идеальной погоде в Вене? Именно они заслужили возможность побороться за настоящий мировой рекорд. Выступать и показывать результаты надо в любых условиях.