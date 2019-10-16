Россия, что это было? Самый странный финал с Бразилией, который можно придумать

Финал мечты

Россия – Бразилия. Это главный матч в мире пляжного футбола. Желанная вывеска на любом турнире, где выступают команды с разных континентов. Идеальная афиша для финала.

Но финалов с участием двух лучших сборных мира не было уже довольно давно. В последний раз за золото россияне и бразильцы бились в 2014 году на Межконтинентальном кубке. Тогда Россия уступила.

Смываемый позор. И хорошо, что Бразилия унизила Россию именно сейчас Сборная России по пляжному футболу уничтожена Бразилией в финале, её главный тренер удалён. Все плохо? Нет…

На пути к новой битве за золото, которая проходила в рамках Всемирных пляжных игр в Катаре, сборные России и Бразилии выиграли по четыре матча подряд. Россияне в полуфинале выдали трудный по сути, но эффектный по счёту матч с Ираном – 6:2. А бразильцы в целом достойного сопротивления на турнире даже не встретили. В полуфинале они победили Италию со счётом 7:5, но в третьем периоде действующие чемпионы мира расслабились.

Бразильцы, пожалуй, были фаворитами финала, как и фаворитами любого матча за последние года три. Но ровно год назад именно сборная России показала, что даже эту почти непобедимую команду можно обыгрывать: в полуфинале Межконтинентального кубка россияне победили бразильцев по пенальти и прервали 66-матчевую победную серию лучшей команды мира.



Россияне настраивались на то, чтобы снова остановить Бразилию.



Бразилия, конечно, очень хотела отомстить России за то поражение.

Пропустили два. Хорошо, что не больше

С самого начала матча на ворота сборной Бразилии обрушился настоящий красный ураган. Уже на первой минуте Мао пришлось три раза вступить в игру, причём удар Никонорова через себя с лёта в угол действительно получился опасным. Но начать финал с забитого гола Россия не смогла.



Бразильцы тоже ответили мощно: сначала Датинья пробил очень близко к дальней штанге, затем он же выскакивал один на один, но не поверил своему счастью и закопался в песке. Через минуту Баженов успел накрыть опасное добивание Лукао и отразил выстрел Маурисиньо со штрафного.



Весы снова качнулись в пользу сборной России. Снова у ворот бразильцев возник голевой момент: Шишин классно просочился по левому флангу и прострелил: мяч попал в ногу Папоротного, а от неё мимо отыгранного Мао – рядом со штангой. Сразу же после этого опасно пробил Краш.



А затем сборная России пропустила, причём дважды. Сначала долговязый Катарино перепрыгнул Романова и забил головой со второго этажа. И тут же эффектно сыграл Родриго: с левого фланга атаки сделал шаг в центр и мощно пробил в угол. Павел Баженов даже упасть не успел – 0:2.



В оставшееся время Бразилия была намного ближе к третьему голу, чем Россия к первому. У нашей команды не получалось даже толком подержать мяч и выстроить осмысленную атаку. Пауза оказалась очень кстати: Лихачёву нужно было срочно вносить в игру коррективы.

Это похороны?

Главным тактическим изменением в игре сборной России стал выход на песок Фёдора Земскова, который во время первого периода копил силы. Вот только до нашего «столба» мяч поначалу практически не доходил. А единственный по-настоящему опасный удар в первой половине периода нанёс Шкарин, решивший разрядить свою пушку метров с 15. Увы, вышло неточно.



Показалось, что бразильцы после перерыва чуть ослабили свою схватку, снизили темп игры. Но это ощущение было обманчивым. На 17-й минуте матча Маурисиньо забил третий гол. Для этого бразильцу потребовалось лишь два касания: принял мяч грудью и точно пробил в дальний.

Пока Маурисиньо танцевал, Баженова в воротах сменил Островский. И, не успев даже потрогать мяч, пропустил. Всё тот же 11 номер мощно пробил через себя буквально метров с трёх. Вратарь сборной России с таким мощным выстрелом ничего сделать не мог – просто развёл руками.



При счёте 0:4 у нашей команды появился шанс забить первый гол. Мастер штрафных Папоротный исполнял стандарт из удобной позиции. Однако удар у нашего игрока не получился. Мао отразил мяч и с каменным лицом показал партнёрам, мол, спокойно, у меня всё под контролем.



И тут же кошмар продолжился. Маурисиньо убежал в быстрый отрыв – 0:5. Это похороны?

Злее будем

Но списывать сборную России было рано даже при 0:5. На 19-й минуте Артур Папоротный получил ещё одну возможность пробить со штрафного – с центра поля. И на этот раз Артур свой шанс использовал сполна – отправил мяч мимо рук упавшего Мао прямо под штангу.



Тут же наша команда показала, что готова попробовать перевернуть игру: с углового Шкарин сделал аккуратную передачу на Земскова и тот, опередив всех бразильский защитников, забил головой. На табло уже 2:5, и даже сами бразильцы, казалось, немножко задёргались.



Сборной России бы забить ещё разок до второго перерыва, или хотя бы дотерпеть, не пропустив. Однако всё пошло по негативному сценарию. Сначала Бокинья воспользовался ошибкой нашей обороны и забил шестой гол, а затем за лишние эмоции из тренерской зоны удалили Лихачёва.



В третьем периоде на тренерский мостик вышел Илья Леонов. Но он вдохновить бывших партнёров по сборной на невероятный подвиг всё-таки не смог. Бразильская команда уже просто получала кайф от себя, от финала и от пляжного футбола, а Россия тщетно пыталась забить.



На 33-й минуте Фелипе забил седьмой гол со штрафного. На 35-й Лукао пробил Баженова в ближний угол, а через пять секунд чистого игрового времени он же ударом по дуге со своей половины поля нереальным кручёным ударом забил в ворота сборной России девятый гол.



Макаров чуть подсластил горькую пилюлю поражения, забив на последней минуте с пенальти, но счёт 3:9 в финале всё равно выглядит удручающе. Однако не будем забывать, что впереди у России наверняка ещё будет шанс взять реванш. Бразильцы опустили нас на землю перед чемпионатом мира. Что ж, в Парагвае наши парни будут злее и охотнее скидывать их с трона