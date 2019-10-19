Датская оплеуха. «Ростов» потерял лидера и провёл худший матч в сезоне

Чемпион России по гандболу «Ростов-Дон» потерпел первое в текущем сезоне поражение в Лиге чемпионов в гостевом матче с датским «Эсбьергом». Команда Амброса Мартина уступила с разницей в пять мячей и теперь через две недели просто обязана обыгрывать этого же соперника дома. Иначе о «Финале четырёх» можно будет забыть.
Стрельба по пустым воротам
«Ростов-Дон» отправился в Данию на матч с «Эсбьергом» без своего лидера Анны Вяхиревой. Лучшая гандболистка Европы сентября (по признанию ЕГФ) заболела, а третий тур Лиги чемпионов – матч не того статуса, в котором нужно играть на уколах. Любой результат оставлял ростовчанок в борьбе за выход из группы.
Но значение Вяхиревой хоть для клуба, хоть для сборной переоценить невозможно. В конце концов, футбольная «Барселона» с Лео Месси и без него – две разный команды. Особенно отсутствие гениальной гандболистки сказывалось в позиционном нападении. Дело не столько в забитых голах, хотя Вяхирева после двух туров возглавляла список бомбардиров турнира, а в скорости движения мяча и нестандартных ходах.
«Ростов» в этом компоненте сопернику уступал. Первый гол чемпионки России забили только на шестой минуте, когда отличилась капитан команды Юлия Манагарова. Впрочем, и хозяйки к тому моменту отличились лишь дважды: два мяча записала на свой счёт голландская полусредняя Эставана Полман.
«Ростов» хоть и натужно, но играл с соперником на равных. Как и в предыдущем матче с «Бухарестом» гандболистки российского клуба лучше всего чувствовали себя в быстрых атаках, но как только доходило дело до длительного розыгрыша мяча, начинались какие-то чудеса – потери, неподготовленные броски, непонимание.
Десять минут наша команда не позволяла сопернику оторваться больше, чем на один мяч, но после удаления голландской полусредней «Ростова» Лоис Аббинг последовал провал. В позиционных атаках две подряд ошибки допустила Виктория Борщенко, а «Эсбьерг» тут же наказал соперниц двумя точными бросками по пустым воротам: Амброс Мартин в меньшинстве на атаку менял вратаря.
После тайм-аута Амброса Мартина, когда разрыв в счёте составлял уже шесть мячей, ростовчанки сумели выдать отличный отрезок, сумев отстоять в защите и забив три подряд гола. Казалось, возможен перелом, но только казалось. «Эсбьерг» внешне очень легко вновь восстановил комфортный для себя гандикап. На перерыв команды ушли с преимуществом хозяек в пять мячей.
Ошибки, потери и поражение
Во втором тайме характер игры не изменился.
«Эсбьерг» действовал предельно дисциплинированно, а «Ростов» сваливался на индивидуальные действия. Конечно, не все игроки в составе ростовской команды в атаке тянули одеяло на себя, были и красивые комбинации. Но в решающие моменты желание сыграть самостоятельно и нелепые ошибки не позволили «Ростову» даже помечтать хотя бы о ничьей.
Например, бразильская разыгрывающая Ана Паула Родригес во второй половине второго тайма забила два действительно отличных гола, обыграв соперницу в сильную сторону. Но когда ростовчанки играли в меньшинстве и атаковали с пустыми воротами, бразильянка едва не организовала гол в свои ворота. Родригес вновь решила бросить, но вратарь Рикке Поульсен, выдавшая отменный матч, была к этому готова, намертво зафиксировала мяч, тут же отдала партнёрше под бросок, и лишь неточность Вильде Ингстад спасла гостей от гола.
Впрочем, позже «Ростов» вновь пропустил в пустые ворота. У Аббинг вообще получилась провальная игра. Ни в атаке она не сработала так, как на неё рассчитывали, и в обороне были сплошные дыры и ошибки. Ну а пас над головой Ксении Макеевой, когда мяч не выловил бы даже Арвидас Сабонис, стал самой яркой характеристикой действий ростовской голландки.
«Ростов» получил на выезде «минус пять», и теперь через две недели в начале ноября сыграет с «Эсбьергом» дома. Победа просто необходима, при другом результате участник «Финала четырёх» сезона-2018/19 рискует не выйти из группы.
Эсбьерг, 19 октября 2019 года
Группа «В», 4-й тур
«Эсбьерг» (Дания) – «Ростов-Дон» (Россия) – 31:26 (16:11)
«Эсбьерг»: Полман – 9, Сольберг, Фрай – по 5
«Ростов-Дон»: Макеева, Манагарова – по 5, Родригес, Аббинг, Сень, Судакова – по 3
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