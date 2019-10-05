«Ростов-Дон» куражился 40 минут. И это в Лиге чемпионов!

Гандболистки «Ростова-Дон» уверенно стартовали в очередном розыгрыше Лиги чемпионов. На своей площадке российская команда победила польский «Люблин» с разницей в десять мячей. Наверное, могло быть и больше, но чемпионки России во втором тайме включили режим энергосбережения.

Победа за тридцать минут

Женская Лига чемпионов для «Ростова» началась с матча с самым слабым соперником в группе. «Люблин» может обыгрывать всех в чемпионате Польше, но чемпион России и финалист прошлого розыгрыша главного европейского турнира – совсем другая история.



Ростовчанки уже на первой минуте открыли счёт, перехватив мяч. Анна Вяхирева отправила в быстрый отрыв свою родную сестру Полину Кузнецову, а та без проблем реализовала выход один на один. Пропущенный гол никак не смутил хозяек площадки, и они ответили красивейшей комбинацией с участием Виктории Борщенко и Вяхиревой, которая отдала за спиной скрытый пас на Юлию Манагарову – и «Ростов-Дон» вновь впереди.



Тут же вновь отличная игра в обороне, опять Вяхирева в центре внимания, обыгрыш, нарушение, семиметровый. Борщенко его реализовала самым странным из возможных способов: мощнейший бросок в штангу, от неё мяч отскочил в спину вратаря, а потом в ворота.



К десятой минуте ростовчанки вели 7:3. Они по-прежнему очень надёжно играли в обороне, Анна Седойкина неуклонно улучшала процент отражённых бросков, а скорость, с которой российская команда играла в атаке, была просто высочайшей. Комбинации были самыми разнообразными, а Вяхирева творила чудеса в передачах.

К середине тайма эффективность бросков «Ростова-Дон» в атаке превышала 90 процентов! Это невероятный показатель для матчей такого уровня. К концовке тайма точность, конечно, уменьшилась, а преимущество в счёте к перерыву составило десять мячей – 21:11. Восемь реализованных быстрых отрывов против нуля у соперниц!



Что можно отметить у польской команды? Несколько отличный комбинаций на левую крайнюю, пара шикарных передач на линейную и дальние броски, к которым Седойкина приспособилась достаточно быстро.

Десять минут на разгром. Остальное – на эксперименты

Начало второго тайма ничем не отличалось от того, что происходило в первом. Ростовчанки переигрывали соперниц во всём, прежде всего в игровом мышлении. Разрыв в счёте вырос до 14 мячей, а потом команда не то, чтобы резко встала, но Амброс Мартин начал тасовать состав. Об итоговом результате можно было не беспокоиться.

Игровое время в итоге получили все. Одной из главных героинь второго тайма стала вратарь Галина Мехдиева, сменившая Анну Седойкину. Она просто воздвигла стену у своих ворот и чехлила броски в течение нескольких минут подряд. Самым красивым стал эпизод, когда Мехдиева намертво поймала мяч после быстрого отрыва «Люблина».



Правда, и «Ростов» с 10-й минуты второго тайма на семь минут «ушёл в тишину», ни разу не сумев забросить. За этой время разрыв в счёте сократился до десяти мячей, и именно с такой разницей игра и завершилась – 31:21.



11 октября во втором туре «Ростов-Дон» сыграет на выезде с «Бухарестом». Это будет совсем другая игра.