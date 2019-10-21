«Лучшее мясо в моей жизни». Зачем 18-летняя спортсменка съела свою лошадь?

«С соусом чили и манго было вкусно»

Скандинавские тинейджеры завладели медиа пространством. Слава Греты Тунберг перешла к 18-летней Пие Ольден, занимающейся конным спортом. Однако её взаимоотношения с лошадьми оказались далеки от традиционных. В своём посте в социальной сети норвежская спортсменка призналась, что…съела собственную лошадь.

«С соусом чили и манго было очень вкусно. Пожалуй, это лучшее мясо, которое я ела в жизни. И вообще я говорила, что если когда-нибудь попробую мясо лошади, это будет мясо моей собственной лошади. Конечно, поначалу было немного странно, но в целом я довольна, что так сделала».

«Ты – настоящий монстр»

В ответ мгновенно полетели тысячи ответов от разъярённых людей со всего мира. В социальных сетях такие вещи разлетаются на раз. Было много того, что нельзя печатать. Ольден угрожали расправой в самых разных формах. Как девушку только не называли. Приведём несколько относительно «приличных» примеров.

«Бессердечная психопатка. А что, если бы тебя съела твоя лошадь?»

«Как можно принести в жертву лошадь? Меня бы стошнило, если бы я её съела. Ты же проводила с ней столько времени, а потом прикончила и съела. Ты – ужасный человек. Настоящий монстр без каких-либо чувств».



«Ты психически больна. Оставайся на своей ферме и никогда не появляйся на людях».

«Из всех 18-летних в мире меня ненавидят больше всех»

Так сказала Пиа в интервью норвежскому изданию Dagbladet. По словам девушки, на данный момент она является самым ненавистным персонажем в мире. Особенно стараются борцы за права животных, которые не стесняются в выражениях.



«Одни пишут, что меня должны убить за то, что я съела свою лошадь, на которой занималась спортом. Другие уверены, меня должны навсегда лишить права заводить животных. Для них съесть лошадь это как съесть члена семьи».

Фото: facebook.com/pia.olden

«Разве лучше, если бы её съели черви?»

Молодой девушке пришлось удалить первоначальный пост из социальных сетей, однако от своих слов она не отказывается и по-прежнему уверена, что всё сделала правильно. Пиа Ольден получила полную поддержку от членов семьи, которые также занимаются на ферме в городе Тронделаг. И объяснила, что лошадь сильно болела, и её в любом случае надо было усыплять.

Фото: facebook.com/pia.olden

«Это был мой способ почтить её память. А что, разве лучше, если бы её съели черви? У неё всё равно была болезнь. Её было не спасти. И избавить её от боли тоже было невозможно. А мясо лошади – настоящий деликатес. Не понимаю, почему поднялась такая паника. Всё это говорит о том, что скорее наше общество не в порядке а не я».