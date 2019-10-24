В США новый закон о допинге. Покарать можно любого спортсмена из России

Законопроект, известный как «Акт Родченкова», одобрен палатой представителей Конгресса США. Чтобы окончательно стать законом, документ должен пройти утверждение в Сенате, а затем быть подписан президентом США, которым пока является Дональд Трамп. У этого законопроекта есть две особенности, которые делают его особо опасным. Против выступил даже Международный олимпийский комитет.

В США принят Закон Родченкова о борьбе с допингом

Играйте в лапту и городки

Что же такого страшного в «Акте Родченкова»?



Прежде всего он носит статус экстерриториального, то есть в его рамках силовые структуры США получат право преследовать подозреваемых по всему миру и требовать их экстрадиции.



Что грозит подозреваемым? До десяти лет в американской тюрьме и штраф до одного миллиона долларов, а также, возможно, конфискация имущества.



Кто может стать подозреваемым? Как сказано в законопроекте, это «лица, связанные с участием коммерческих схемах, позволяющих влиять на результаты соревнований с помощью запрещённых средств или методов». На самом деле, подозреваемым может стать кто угодно. Национальность в данном случае значения не имеет.



Какие соревнования можно пропустить, чтобы точно не попасться в лапы американских спецслужб? Можно вообще не выходить на старт. Ведь положения законопроекта касаются всех соревнований. Не только тех, что проходят на территории США, но даже тех, которые спонсируются компаниями из США, права на которые проданы в США и просто тех, где участвуют американские спортсмены. В общем, спокойно себя могут чувствовать разве что участники соревнований по городкам и русской лапте.

США меняют законы из-за русского спорта. Что вообще происходит? Допинг в Сочи-2014 исправляет американское законодательство. И это не шутка.

Карающая длань для всего мира

«Акт Родченкова» — это такая карающая длань для всего мира. Авторы законопроекта не скрывают, что разработали его для того, чтобы не случилось повторения «допинг-схемы Олимпиады в Сочи». Если кто-то попробует повторить, то последует жестокое наказание. И направлен этот акт не столько на спортсменов, сколько на тех, кто участвовал в схеме: тренеров, врачей, чиновников и всех прочих. Интересно, если законопроект обретёт статус закона, можно ли будет российским чиновникам, которых на Западе считают виновными в «сочинской схеме», бывать в странах, у которых есть с США соглашение об экстрадиции?

Правда, в преамбуле можно было не только Сочи упомянуть. Какая схема была продумана в американской лаборатории БАЛКО, поставлявшей допинг ведущим спортсменам США – России до такого уровня никогда не добраться. И дополнить ещё раскрытой во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде схемой. Но ни там, ни там россиян не было, потому и упоминать незачем.



Эта часть законопроекта довольно сложна в плане сбора доказательной базы. Но это не значит, что раскрыть схему будет невозможно. Для этого в «Акте Родченкова» предусматривается защита информаторов, которые добровольно во всём признаются.

Медали через гражданский суд

Но гораздо более пугающим выглядит пункт о том, что теперь у спортсменов, которые считают себя проигравшими на соревнованиях якобы нарушителям, обращаться в гражданские суды США.



«Акт» предписывает Генеральной прокуратуре США разработать правила, в соответствии с которыми Министерство юстиции США сможет помогать истцам в получении доказательств, в том числе за рубежом. Понятно, что просто слова ни один суд в качестве аргумента не сочтёт. А вот собирать доказательства помогут американские правоохранители.

Иными словами, теперь любой может подать иск к любому, заявив о том, что тот, другой, допингёр. Ну и получить ответный иск с теми же самыми претензиями. Американские гражданские суды будут рассматривать спортивные вопросы и решать судьбу медалей и призовых. Не слишком ли много для одной страны?



Против «Акта Родченкова» выступил МОК. По мнению главной спортивной организации мира, ни у кого нет права распространять свою юрисдикцию на атлетов всего мира. В своём заявлении МОК даже указал, что если американцев так волнует мошенничество в спорте, то можно действовать через уже давно созданную структуру, которая борется с коррупцией и другими нарушениями в спорте.