В США принят Закон Родченкова о борьбе с допингом

Палата представителей конгресса США приняла закон, который призывает применять санкции в отношении причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.
Документ «Закон Родченкова о борьбе с допингом» назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он бежал в США и обвинил российские власти в организации системы употребления допинга. Россия в тексте упомянута только в связи со случаями применения допинга, установленными во время Олимпиады в Сочи. В документе указано, что Родченков и другие информаторы должны получать защиту от властей как ценные свидетели.
За использование допинга в спорте предусматривается максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и до $ 250 тыс. штрафа (до $ 1 млн, если нарушитель представляет организацию). Срок давности по таким преступлениям устанавливается в 10 лет.
В документе указано, что он может применяться не только на территории США.
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