Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

В США принят Закон Родченкова о борьбе с допингом

В США принят Закон Родченкова о борьбе с допингом
В США принят Закон Родченкова о борьбе с допингом
Другие / Прочие виды спорта 0

Палата представителей конгресса США приняла закон, который призывает применять санкции в отношении причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.

Документ «Закон Родченкова о борьбе с допингом» назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он бежал в США и обвинил российские власти в организации системы употребления допинга. Россия в тексте упомянута только в связи со случаями применения допинга, установленными во время Олимпиады в Сочи. В документе указано, что Родченков и другие информаторы должны получать защиту от властей как ценные свидетели.

За использование допинга в спорте предусматривается максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и до $ 250 тыс. штрафа (до $ 1 млн, если нарушитель представляет организацию). Срок давности по таким преступлениям устанавливается в 10 лет.

В документе указано, что он может применяться не только на территории США.

В США одобрили «акт Родченкова», вводящий уголовную ответственность за махинации
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019