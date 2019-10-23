В США принят Закон Родченкова о борьбе с допингом

Палата представителей конгресса США приняла закон, который призывает применять санкции в отношении причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.

Документ «Закон Родченкова о борьбе с допингом» назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он бежал в США и обвинил российские власти в организации системы употребления допинга. Россия в тексте упомянута только в связи со случаями применения допинга, установленными во время Олимпиады в Сочи. В документе указано, что Родченков и другие информаторы должны получать защиту от властей как ценные свидетели.

За использование допинга в спорте предусматривается максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и до $ 250 тыс. штрафа (до $ 1 млн, если нарушитель представляет организацию). Срок давности по таким преступлениям устанавливается в 10 лет.

В документе указано, что он может применяться не только на территории США.