«Хреново вы шахтёров знаете!» История знаменитого издевательства

55 лет назад на Олимпиаде в Токио случилась удивительная победа: советский тяжелоатлет Алексей Вахонин толкнул штангу с рекордным весом и зафиксировал её. Но на этом не остановился, а просто унизил всех своих соперников и вошёл в историю спорта.

Жаль, что закончил гениальный штангист печально.

Золотой слиток, свинья и печка

Как будущий чемпион вообще выжил после того, что случилось с ним в детстве, понять невозможно. Только поверить в былые истории, некоторые из которых кажутся фантастическими.



Алексей Кунов – на самом деле, именно такой была его фамилия до брака – до четырёх лет не ходил из-за рахита. Только ползал по двору, а потому подвергся нападению свиньи, которая вцепилась в мальчишку. Врачи спасли ему жизнь, но ходить он так и не мог.



По легенде помог местный знахарь, порекомендовавший… запечь Алексея в русской печке. А дальше можно выбирать сказку – «Конёк-горбунок» или любую про Иванушку-дурачка, но мальчик якобы именно после такой безумной процедуры стал сильнее.



Дальше всё как у многих детей, что родились до войны. Пошёл в школу, но учёбу бросил рано, потому что нужно было помогать матери кормить братьев и сестёр. Работал на заводе, безбожно курил, не чурался алкоголя, но при этом умудрялся ходить в секцию тяжёлой атлетики. Его первым тренером был Иван Жуков, но тот быстро передал юношу Рудольфу Плюкфельдеру.



Тот и сам ещё выступал, но в Алексее сразу разглядел талант, назвав его «золотым слитком, самородком». Плюкфельдер посодействовал переезду молодого спортсмена в Киселёвск, где сам жил и работал. К тому времени штангист успел жениться, развестись и с разрешения бывшей супруги взять новую фамилию.

Чемпионская дрессировка

Так что на новое место жительства приехал уже Алексей Вахонин, а не Алексей Кунов. Благодаря тренеру он устроился работать в шахту, получил комнату в общежитии и начал тренироваться, хотя Плюкфельдер называл эти занятия дрессировкой.

Вахонин едва читал и писал, а потому говорить о каком-то анализе работы не приходилось. Он просто выполнял то, что говорил наставник. А тот прекрасно видел, что возможности в парне заложены огромные, вот только держать его приходилось в ежовых рукавицах.

Роковой металл. Как великого советского чемпиона погубило золото Тяжелоатлет Трофим Ломакин всю жизнь имел дело с золотом: намывал его, добывал на помосте, даже вывозил контрабандой. Металл его и погубил.

Алексей повторно женился, у него родились двое сыновей, а результаты постоянно росли. Он стал первым номером в стране в весовой категории до 56 кг. В СССР же по тем временам победить было иной раз сложнее, чем на чемпионате мира. Он вновь сменил место жительства, вслед за тренером переехав в Шахты, где ему выделили хорошую квартиру.



И уже на следующий год на чемпионате мира в Стокгольме Вахонин одержал уверенную победу. Тогда так не писали, но спортсмен начал отрабатывать потраченные на него деньги. Впрочем, победа на чемпионате мира была только шагом к главной цели – Олимпиаде в Токио, на которую Вахонин ехал уже в статусе фаворита.

Легенда на одной ноге

А уехал из Японии в статусе легенды – так надрессировал его тренер. Кстати, он и сам выступал в Токио, только в категории до 82,5 кг. В Стокгольме наставник Вахонина стал вторым.



Но почему же легенды?

Всё просто. Вахонин на помосте выкинул такой фортель, повторять который просто опасно. Но Алексею нужна была именно такая победа. Борьба за золото шла между ним и венгром Имре Фёльди, всё решалось в последней попытке. Венгр толкнул 137 кг, а Вахонину для победы нужно было толкать невероятный по тем временам вес в 142,5 кг.



Вахонин подошёл к штанге с криком «… вы шахтёров знаете!», начинавшимся с самого крепкого синонима к слову «плохо». Реплика адресовалась венграм, уже праздновавшим победу. Алексей взял снаряд на грудь, встал и неимоверным усилием вытолкнул. И когда зафиксировал вес, то поднял сначала правую ногу, затем опустил её и поднял левую. Потом спокойно поставил её и наконец бросил штангу на помост.

Фото: РИА Новости

Это было невероятно. Фотография со штангистом из СССР, стоящим на одной ноге и держащим штангу с рекордным весом, облетела весь мир. В трансляцию это шикарный кадр не попал, так как режиссёр взял нашего атлета крупным планом. Вахонин стал олимпийским чемпионом, а заодно и двукратным чемпионом мира. Больше того, он стал суперзвездой советского спорта, даже постоять рядом с которым считалось за счастье.

Вахонин буквально купался в счастье и славе, получал очень хорошие деньги и… сорвался. Плюкфельдер смог вытащить его из алкогольной трясины на пару лет, довёл до победы на чемпионате мира 1966 года, но отбор на Олимпиаду в Мехико спортсмен проиграл. По сути, после этого его карьера была завершена. А пристрастие к алкоголю довершило дело.

В одночасье он стал никому не нужным. Чемпион даже аттестата о неполном среднем образовании не имел. От него отвернулись чиновники, потом супруга, которая ушла вместе с сыновьями. Разнорабочий, грузчик, могильщик – более 20 лет самородок Вахонин не жил, а существовал. 1 сентября 1993 года в пьяной драке его зарезал собственный сын. Великолепный спортсмен справлялся с любым весом на помосте, но жизнь его просто раздавила.